Eldőlt a budavári épületek sorsa: átírná a várnegyed jövőjét a Tisza-kormány

A budai Vár jövőjéről és az elmúlt évek vitatott beruházásairól tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a Karmelita kolostornál Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter.

A sajtótájékoztató előtt elbontották a Karmelita kolostor köré 2021-ben emelt kordont, amely azóta elzárta a gyalogosforgalmat az épület elől. Bejelentették azt is, hogy hétvégente ingyenesen látogatható lesz a Karmelita, ezen a hétvégén pedig a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is megnyitják a látogatók előtt.

A sajtóesemény középpontjában a budai Várban zajló állami beruházások álltak. Vitézy kiemelte: a Nemzeti Hauszmann Program még a Covid-járvány és a háborús veszélyhelyzet idején is megkapta a szükséges költségvetési forrásokat.

A budai Vár rekonstrukciójának jelentős része a Nemzeti Hauszmann Program keretében valósult meg,

amelynek célja a történelmi palotanegyed századfordulós állapotának helyreállítása és több, a második világháború után lebontott épület újjáépítése volt.

A jelenleg is zajló beruházások közül külön szó esett a Honvéd Főparancsnokság és a József főhercegi palota rekonstrukciójáról.

Vitézy szerint a Honvéd Főparancsnokság-projekt még mintegy 60 milliárd forintos kerettel rendelkezik, ugyanakkor az eredeti tervektől eltérően kisebb tömegű épület készül, hogy ne árnyékolja be a Karmelitát. A József főhercegi palotára eddig mintegy 75 milliárd forintot költöttek el vagy kötöttek le, de továbbra sincs végleges funkciója. A miniszter közölte: valamennyi folyamatban lévő projektet felülvizsgálják, és megpróbálnak kulturális vagy közösségi funkciót találni az épületeknek.

A Budavári Palota rekonstrukciójáról Vitézy elmondta: az első szárny építése megkezdődött, azonban a projekt folytatására az előző kabinet már nem biztosított forrást. Becslése szerint a teljes rekonstrukció akár 500 milliárd forintba is kerülhet, miközben a budai Vár fejlesztéseire összességében már közel ezermilliárd forintot fordíthattak.