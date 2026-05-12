Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Magyar Péter és a miniszterek már a köztársasági elnöknél, órákon belül hivatalba lép a Tisza-kormány Fotó: Hegedüs Róbert

Sulyok Tamás államfő a Sándor-palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét. Ennek alapján,

Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter,

Görög Márta igazságügyi miniszter,

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter,

Kármán András pénzügyminiszter,

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter,

Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,

Orbán Anita külügyminiszter,

Pósfai Gábor belügyminiszter,

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter,

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett.

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel.

Hétfőn és kedden zajlottak le a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. A miniszterjelölteket aztán kedd délután egy órakor a Sándor-palotában fogadta a köztársasági elnök.

Ezt követően 16 órától ülésezik az Országgyűlés, ahol leteszik az esküjüket, éjféltől pedig hivatalba lép a Magyar-kormány.

Magyar Péter hétfő este azt mondta, szerdán a tervek szerint már ülésezik is a kormány.

A Telex azt írja tudósításában, hogy a szerdai kormányülés részleteiről holnap fognak beszámolni, tette hozzá. „Minden magyar tudja, hogy nincs vesztegetnivaló időnk”, mondta még, ezért gondoskodtak róla, hogy rekordgyorsan felálljon a kormány.