Megtörtént a kötelező aktus, Sulyok Tamás köztársasági elnök kinevezte délután Tisza-kormány minisztereit. Ezt követően az Országgyűlés előtt teszik le az esküjüket, éjféltől pedig hivatlba lép Magyar Péter kormánya.
Járdi Roland
2026.05.12, 14:05
Frissítve: 2026.05.12, 14:12

Kinevezte Magyar Péter kormányának minisztereit Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden Budapesten, ezzel megalakult az új kabinet.

Magyar Péter és a miniszterek már a köztársasági elnöknél, órákon belül hivatalba lép a Tisza-kormány Fotó: Hegedüs Róbert

Sulyok Tamás államfő a Sándor-palotában kedden kora délután kezdődött kinevezési ünnepségen adta át a kormány tizenhat miniszterének megbízólevelét. Ennek alapján, 

  • Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter,
  •  Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, 
  • Görög Márta igazságügyi miniszter, 
  • Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, 
  • Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, 
  • Kármán András pénzügyminiszter, 
  • Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter, 
  • Lannert Judit pedig gyermek- és oktatásügyi miniszter lett. Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter,
  •  Orbán Anita külügyminiszter, 
  • Pósfai Gábor belügyminiszter, 
  • Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, 
  • Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter lett.

Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg. A miniszterelnök már hétfőn felszólította Sulyok Tamást, hogy ne akarjon közös képen szerepelni a miniszterekkel.

Hétfőn és kedden zajlottak le a leendő miniszterek bizottsági meghallgatásai a parlamentben. A miniszterjelölteket aztán kedd délután egy órakor a Sándor-palotában fogadta a köztársasági elnök. 

Ezt követően 16 órától ülésezik az Országgyűlés, ahol leteszik az esküjüket, éjféltől pedig hivatalba lép a Magyar-kormány. 

Magyar Péter hétfő este azt mondta, szerdán a tervek szerint már ülésezik is a kormány.

A Telex azt írja tudósításában, hogy a szerdai kormányülés részleteiről holnap fognak beszámolni, tette hozzá. „Minden magyar tudja, hogy nincs vesztegetnivaló időnk”, mondta még, ezért gondoskodtak róla, hogy rekordgyorsan felálljon a kormány.

