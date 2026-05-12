Otthon Start: Kármán András fontos ígéretet tett, kiderült, mi lesz a lakásépítési program sorsa

A lakhatási támogatások folytatását ígérte Kármán András, Magyarország új pénzügyminisztere a pénzügyi és költségvetési bizottság előtti keddi meghallgatásán. A Tisza-kormány pénzügyi terveit ismertető miniszterjelölt több ponton is jelezte, hogy az új kabinet nem egyik napról a másikra írná át a jelenlegi támogatási rendszereket, ugyanakkor a lakáspolitikában irányváltást tart szükségesnek.
Csókási Annamária
2026.05.12, 13:27

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatásán külön kérdésként merült fel, hogy a Tisza-kormány megtartja-e a fix 3 százalékos hitelt, a csokot és az Otthon Startot. Kármán válaszában azt mondta, a lakhatási támogatásokat továbbviszik, de szerinte az eddigi rendszer túlságosan a saját tulajdon megszerzését támogatta. Értékelése szerint ez hozzájárult ahhoz, hogy az ingatlanárak nagyon gyors ütemben emelkedtek.

Kármán András nem rúgná fel az ország pénzügyeit azonnal / Fotó: Bruzák Noémi

Marad az Otthon Start de más viszi el a fókuszt

A pénzügyminiszter-jelölt megközelítése alapján a következő időszak lakáspolitikájában nem a meglévő támogatások azonnali megszüntetése, hanem azok átalakítása és kiegészítése lehet napirenden. Kármán András úgy fogalmazott, hogy a kínálatot kell erősíteni, és a bérleti piacot is. Hozzátette: nem visszafelé akarnak menni ezen az úton, hanem előre. Szerinte a lakhatási problémák sokrétűek, ezért nem lehet minden gondot egyetlen eszközzel kezelni, 

színesebb programokra van szükség.

Ez a megközelítés azt jelenti, hogy az Otthon Start és a csok jövője nem önmagában, hanem a teljes lakáspolitikai keret részeként kerülhet a kormány elé. A meghallgatáson elhangzottak alapján a Tisza-kormány nem a támogatási rendszer hirtelen lebontását tervezi, hanem a lakáspiaci hatások vizsgálatát és a hangsúlyok módosítását. A saját tulajdon támogatása mellett nagyobb szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és a bérleti piac fejlesztése.

A pénzügyek és a gazdaságpolitika szerepe

A pénzügyminiszter-jelölt lakáspolitikai válasza illeszkedett abba a szélesebb gazdaságpolitikai gondolatmenetbe, amelyet a meghallgatásán felvázolt. Kármán András szerint kiszámíthatóbb szabályozásra, erősebb jogbiztonságra és átláthatóbb állami működésre van szükség. Azt is hangsúlyozta, hogy az adórendszerben nem tartja reálisnak az egyik napról a másikra végrehajtott fordulatot, de 

idővel hozzányúlnak a kedvezményekhez és a különadókhoz.

A lakáspolitikai kérdésekkel párhuzamosan a vagyonadó is hangsúlyos téma volt a meghallgatáson. Kármán András a tervezett 1 százalékos vagyonadóról a következőket mondta:

„A vagyonadó kapcsán arról beszélt, hogy Magyarországon az EU-ban a második legmagasabb a vagyonok szélsőséges eloszlása. Szerinte a vagyonosok látványosan kevesebb adót fizetnek, mint az alacsonyabb jövedelműek. Ennek beszedését segíti, hogy már léteznek adatbázisok ingatlanra, pénzügyi vagyonra, amelyek lehetővé teszik az adóalap megállapítását.  

Milliárdosok, figyelem: minden megváltozik

Az adóhivatal központilag végzi el ezt. Aki egymilliárd forint fölött van, kap egy adótervezetet, amit ki tud egészíteni. A lakosság döntő többségének ezzel nem lesz feladata. A beszedhetőségnél az jelentheti a sikert, hogy széles legyen a vagyonalap, de a kulcs alacsony lesz, 1 százalékos. Így nem lesz ösztönzöttség az adóelkerülésre. Kármán szerint emiatt nem visznek majd át vagyonokat a szomszédos országokba.

Ahogy azt korábban megírtuk, a vagyonadó és a lakhatási támogatások kérdése azért kapcsolódik össze, mert mindkettő 

  • az ingatlanvagyont, 
  • a háztartások vagyoni helyzetét 
  • és az állam újraelosztási szerepét érinti. 

Kármán András a meghallgatáson azt az álláspontot képviselte, hogy az adóterhelésnek arányosabbá kell válnia, miközben a lakhatási gondokra nem kizárólag a tulajdonszerzés támogatásával kell válaszolni.

A Tisza-kormány tervei szerint a költségvetés átvizsgálása után, nyár végéig terjesztenék be a költségvetés módosítását, október végéig pedig a 2027-es költségvetés tervezetét. Ez alapján az Otthon Startot, a csokot és a lakhatási támogatások egészét érintő pontos döntések a költségvetési felülvizsgálat után válhatnak részletesebbé. A keddi meghallgatáson azonban Kármán András egyértelművé tette: a lakhatási támogatásokat nem megszüntetni, hanem új irányba terelni akarják.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
