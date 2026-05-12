Deviza
EUR/HUF357,14 +0,39% USD/HUF304,23 +0,73% GBP/HUF411,35 +0,12% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,09 +0,23% RON/HUF68,63 +0,45% CZK/HUF14,69 +0,44% EUR/HUF357,14 +0,39% USD/HUF304,23 +0,73% GBP/HUF411,35 +0,12% CHF/HUF389,26 +0,31% PLN/HUF84,09 +0,23% RON/HUF68,63 +0,45% CZK/HUF14,69 +0,44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 283,79 -0,73% MTELEKOM2 430 +0,82% MOL4 132 +0,63% OTP42 070 -1,21% RICHTER12 440 -1,29% OPUS298 -4,7% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 195,06 +0,81% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,41 -0,81% BUX133 283,79 -0,73% MTELEKOM2 430 +0,82% MOL4 132 +0,63% OTP42 070 -1,21% RICHTER12 440 -1,29% OPUS298 -4,7% ANY7 500 +0,4% AUTOWALLIS149 -0,67% WABERERS4 740 0% BUMIX9 195,06 +0,81% CETOP4 508,2 +0,78% CETOP NTR2 810,41 -0,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Karikó Katalin
tanácsadó
Hegedűs Zsolt

Megszólalt Karikó Katalin Hegedűs Zsolt felkéréséről – ezt tartja a legfontosabbnak

Elfogadta az egészségügyi miniszter felkérését, és fizetés nélkül vállal tanácsadói szerepet Karikó Katalin. A tudós szerint a magyar betegellátás fejlesztésében a megelőzésnek, az egészséges életmódnak és a külföldi jó példák átvételének lehet kulcsszerepe.
VG/MTI
2026.05.12, 14:12
Frissítve: 2026.05.12, 14:38

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon – tudatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden.

Karikó Katalin
Megszólalt Karikó Katalin Hegedűs Zsolt felkéréséről – ezt tartja a legfontosabbnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, „ha az ismereteimnek és tapasztalatomnak szól a felkérés, nem pedig a nevemnek, akkor elvállalom az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül”.

„Amiről ismereteim vannak, arról tudok tanácsot adni. Például ami jó az amerikai vagy a németországi egészségügyi rendszerben, azt át lehetne ültetni a magyarországi betegellátásba” – fogalmazott.

A professzor leszögezte, „a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés és az éjszakai pihenés”. Hozzátette: ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több száz milliárd forintos pluszforrást, új centrumkórházi rendszert és teljes egészségügyi átalakítást ígért a megválasztott egészségügy miniszter. 

Hegedűs Zsolt a bizottsági meghallgatásán azt is közölte, hogy a reform részeként öt államtitkárság működne az egészségügyi minisztériumban, külön terület foglalkozna például 

  • a digitális egészségüggyel, 
  • a járó- és fekvőbeteg-ellátással, 
  • valamint az alapellátással. 

Tanácsadónak kértem fel Karikó Katalint, aki a felkérést nagy örömömre elfogadta 

– jelentette be.

 Karikó Katalin és kutatótársa, Drew Weissman az mRNS-oltóanyagok kifejlesztéséért kapta meg a 2023-ban az orvosi-élettani Nobel-díjat

Karikó egy interjúban az oltásellenességgel kapcsolatban elmondta, hogy igyekszik megtudni a félelem okát. Hozzátette, hogy 

az emberek aggodalmát nagyon komolyan kell venni, segíteni kell nekik a döntés meghozatalában. 

Szerinte a legtöbb ember ismeretek hiányában fél, de nyitott arra, hogy meghallgassa a szakembereket, akikben bízik. „Persze mindig vannak, akik nem tudnak, vagy nem akarnak tanulni, és már eldöntötték, hogy nem kérnek az oltásból. Azok nemcsak saját egészségüket, de másokét is veszélyeztetik, ha megfertőződnének” – mondta a tudós. 

Karikó Katalint többször is esélyesnek tartották korábban az orvosi-élettani és a kémiai Nobel-díjra is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu