Megszólalt Karikó Katalin: így döntött arról, hogy elfogadja az egészségügyi miniszteri tanácsadói posztra való felkérését

A Nobel-díjas kutató örömmel vállalja az egészségügyi miniszter tanácsadói posztját. Karikó Katalin fizetés nélkül vállalta a munkát.
VG/MTI
2026.05.12, 14:14
Frissítve: 2026.05.12, 14:49

Karikó Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora örömmel vállalja, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tanácsadójaként dolgozzon – jelentette be kedden a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága kedden.

Karikó Katalin örömmel vállalja az egészségügyi miniszter tanácsadói posztját / Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

A közleményben idézték a biokémikust, aki úgy fogalmazott, hogy ha az ismereteinek és tapasztalatainak szól a felkérés, nem pedig a nevének, akkor elvállalja az egészségügyi tanácsadói feladatot, de csak fizetés nélkül.

„Amiről ismereteim vannak, arról tudok tanácsot adni. Például ami jó az amerikai vagy a németországi egészségügyi rendszerben, azt át lehetne ültetni a magyarországi betegellátásba” – fogalmazott.

A professzor leszögezte, hogy a legfontosabb tennivaló az, amit az emberek maguk is megtehetnek önmagukért. Ez a megelőzés, aminek a lényege az egészséges táplálkozás, a rendszeres testedzés és az éjszakai pihenés. Hozzátette, hogy ezt kiegészíti a rendszeres szűrővizsgálatokon való részvétel.

A Szegedi Tudományegyetemnek adta a Nobel-díjjal járó pénzt Karikó Katalin

Egykori alma materének, a Szegedi Tudományegyetemnek (SZTE) ajánlotta fel Nobel-díjának másolatát, valamint az elismeréssel járó összeget Karikó Katalin. A biokémikus 2024 áprilisában bejelentette, hogy az egyetemnek adományozza elismerésének másolatát, valamint a díjjal járó, több mint félmillió dollárt, melyből a kiváló tanárok és diákok részesülnek majd.

A Nobel-díjért Karikó Katalin 11 millió svéd koronát kapott, ami több mint egymillió dollár. Ez az akkori árfolyamon körülbelül 385 millió forintnak felelt meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
