Egyre peszimistább a német iparvállalat, amelyet az iráni háború is megcincált

A Thyssenkrupp a 2025/26-os üzleti év második negyedévében 8,4 milliárd eurós árbevételt ért el – ez két százalékos visszaesés az előző évhez képest, de felülmúlta az elemzői várakozásokat, amelyek 8,2 milliárd eurót jeleztek előre. A kiigazított üzemi eredmény (EBIT) ezzel szemben jelentősen javult: 19 millióról 198 millió euróra emelkedett, meghaladva a 167 milliós konszenzust.

Az adózott eredmény az előző évi 155 millió eurós nyereséggel szemben mindössze egymillió euró lett, a visszaesést főként az acélüzletág átszervezésének egyszeri költségei magyarázzák. A kedvező operatív teljesítmény ellenére a német ipari óriás mérsékelte éves bevételi prognózisát.

A vállalat a korábbi mínusz két és plusz egy százalék közötti sáv helyett mostantól mínusz három és nulla százalék közötti árbevétel-változással számol, vagyis legjobb esetben stagnálásra, rosszabb forgatókönyv szerint három százalékos visszaesésre készül. A visszafogottabb kilátások hátterében a gyenge autóipari kereslet, az alacsony acélárak és a geopolitikai bizonytalanságok állnak.



„A bevételi várakozásoknál visszafogottabbak vagyunk, részben a fokozódó geopolitikai bizonytalanságok és a nemzetközi piacokra gyakorolt hatásuk miatt" – mondta Axel Hamann pénzügyi vezető. Az egész évre vonatkozóan a Thyssenkrupp 400–800 millió eurós veszteséggel számol, amelynek hátterében elsősorban az acélüzletág átszervezésének költségei állnak.

Ugyanakkor a a vállalat szerint a szegmens hosszútávú kilátásai javultak, ezért Miguel Lopez vezérigazgató felfüggesztette a tárgyalásokat az indiai Jindal Steel Internationallal. A Thyssenkrupp Steel Europe önállósítása továbbra is kiemelt cél marad, a középtávú terveket azonban felülvizsgálják. Lopez emellett megerősítette: folytatja a hajdani sokágú ipari konglomerátum pénzügyi holdingcéggé alakítását.

Érdemes megemlíteni, hogy az 52 hetes árfolyamsáv 7,12 és 13,35 euró között mozgott, vagyis a részvény még jócskán elmarad korábbi csúcsaitól. A Deutsche Bank április végén tartásról vételre minősítette fel a papírt, az elemzői konszenzus 12 hónapos célára pedig 11,93 euró – az ajánlások többsége vételt javasol.