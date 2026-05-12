Milliárdos vidékfejlesztési ígéretek érkeztek, de a finanszírozás továbbra is homályos

Bár több fontos irány is kirajzolódott Lőrincz Viktória vidék- és területfejlesztési miniszterjelölti meghallgatásán, a finanszírozás és a gyakorlati megvalósítás részletei továbbra is nyitott kérdések maradtak – erről beszélt a Világgazdaságnak Molnár Dániel, az MGFÜ Makroelemzési Osztályának vezető elemzője.

A szakértő szerint önmagában pozitív fejlemény, hogy a vidékfejlesztés önálló minisztériumi szinten marad, mert ez továbbra is olyan terület, ahol jelentős fejlődési potenciál van.

„A vidékfejlesztés olyan terület, ahol továbbra is jelentős előrelépésre van szükség és lehetőség, amelyből a gazdaság egésze profitálhat” – fogalmazott Molnár Dániel.

Ugyanakkor szerinte a meghallgatáson kevés konkrét intézkedés hangzott el, inkább csak az általános irányok kezdtek kirajzolódni.

Több hatáskör jöhet az önkormányzatokhoz

Az elemző szerint a meghallgatás alapján az önkormányzati rendszer átalakítása is napirendre kerülhet, és ismét növekedhetnek a helyi önkormányzatokhoz delegált hatáskörök.

Molnár Dániel ezt alapvetően kedvező iránynak nevezte, mert így több, a lakosságot közvetlenül érintő döntés születhetne helyben. Szerinte azonban komoly kérdés, hogy mindehez honnan érkezne a szükséges pénzügyi háttér.

A finanszírozási oldal érdemben magasabb igényt jelentene, ennek fedezete azonban egyelőre nem került kifejtésre

– hangsúlyozta. Magyarországon jelenleg több mint 3150 önkormányzat működik, miközben az önkormányzati rendszer finanszírozása az elmúlt évek egyik legérzékenyebb politikai és gazdasági vitatémájává vált.

A tíztelepüléses modell konfliktusokat is hozhat vidéken

A meghallgatás egyik legkonkrétabb eleme a fejlesztési közösségek terve volt, amely szerint körülbelül tíz település alkothatna egy-egy térségi együttműködést, évente akár egymilliárd forintos fejlesztési forrással. Molnár Dániel szerint ugyanakkor a modell gyakorlati megvalósítása nemcsak pénzügyi, hanem érdekkonfliktusok miatt is nehéz lehet.

Sok esetben a szomszédos települések érdekei is szembemehetnek egymással, ami hátráltathatja a hatékony forrásfelhasználást

– mondta. A szakértő ugyanakkor pozitívumként emelte ki, hogy Lőrincz Viktória kedvezően beszélt a Magyar Falu Programról, amelyet az elmúlt évek egyik legsikeresebb vidékfejlesztési intézkedésének nevezett.