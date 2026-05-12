Román kormányválság: az elnök technokrata kormányfőt nevezhet ki

Esélyes forgatókönyvnek nevezte kedden a román államfő, hogy technokrata miniszterelnök-jelöltet bízzon meg kormányalakítással. Nicusor Dan egy Bukarestben zajló regionális biztonsági fórumon újságírói kérdésekre válaszolva azt mondta: a parlamenti pártokat rövidesen hivatalos egyeztetésekre hívja, amelyeken arra vár tőlük választ, hogy kormányalakítási javaslataikat milyen parlamenti többségre támaszkodva tervezik megvalósítani.

Nicusor Dan román államfő / Fotó: Imago / Lucian Alecu via Reuters

Úgy értékelte: viszonylag kevés olyan kormányalakítási lehetőség jön szóba, amelyben a kabinetet stabil parlamenti többség támogatná, és ezek közül egy technokrata miniszterelnök kinevezését sem zárta ki. Egy szakértői kormány vagy egy technokrata miniszterelnök vezette, politikusokból álló kabinet kinevezésére vonatkozó felvetésre az államfő azt válaszolta, hogy esélyesnek lát egy ilyen forgatókönyvet.

Hozzátette: vannak elképzelései arról, hogy kik lennének alkalmasak technokrata kormányfőnek, nevekről azonban csak akkor kíván majd beszélni, ha kialakul egy többség, amely ezt a forgatókönyvet támogatná. Nicusor Dan megerősítette, hogy kizárólag Nyugat-barát kormánytöbbséget tud elfogadni, olyan koalíciót, amely

elkötelezett Románia külpolitikai irányának megtartása, az EU, a NATO és az Egyesült Államok alkotta szövetségi rendszer megőrzése mellett.

Ebben a vonatkozásban az államfő kizárta, hogy az új kormánykoalícióban a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is részt vegyen, de megerősítette, hogy a csütörtökön vagy hétfőn kezdődő konzultációsorozatra az AUR-t is meghívja, mert az alkotmány előírja, hogy minden parlamenti párttal egyeztessen.

Romániában a múlt héten buktatta meg az Ilie Bolojan nemzeti liberális (PNL) miniszterelnök vezette négypárti kormányt a Nyugat-barát koalícióban addig részt vevő Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy eltávolítsa a hatalomból a szerinte együttműködésre képtelen kormányfőt. Bár a kormánybuktatás érdekében az AUR-ral is összefogott, a PSD azt állítja, hogy nem akar az AUR-ral koalícióra lépni.

A párt hangsúlyozta: egy Bolojan nélküli Nyugat-barát kormánytöbbséget javasol, a jobboldali pártok viszont már nem akarnak a PSD-vel együttműködni, miután felrúgta az eddigi kormánykoalíciót.