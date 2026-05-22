Orbán Anita személyesen sem kapott semmilyen konkrét ígéretet a kárpátaljaiakról az ukrán külügyminisztertől – "áttekintettük", ennyi a termés

Orbán Anita külügyminiszter pénteken találkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel Helsingborgban, a NATO külügyminiszteri találkozón – derült ki az ukrán fél közösségimédia-bejegyzéséből.

Orbán Anita magyar és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megállapodtak abban, hogy folytatják a kárpátaljai magyar közösség jogairól a szakértői tárgyalásokat / Fotó: Andrij Szibiha / X

Az ukrán külügyminiszter az X-en arról írt, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló, ezen a héten lezajlott első forduló kétoldalú szakértői konzultációit, és megállapodtak abban, hogy a második fordulót a jövő héten tartják.

„Mindketten elismerjük az előrelépés fontosságát ezen a területen; konstruktív megoldásokat keresünk, és kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni” – írta az ukrán miniszter.

Egyetértettünk abban, hogy párbeszédünk helyreállítása pozitív fejlemény mindkét nemzetünk és egész Európa számára, valamint összehangoltuk a további kétoldalú kapcsolatfelvételeket minden szinten

– tette hozzá.

Arról, hogy a magyar és az ukrán fél felvették a kapcsolatot egymással, már korábban tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök és a külügyminiszter is. A beszámolóik szerint az egyeztetések online kezdődtek meg, a miniszterelnök pedig nem zárta ki annak esélyét, hogy Magyarország és Ukrajna diplomáciai vezetőik sikeres találkozása után kezet fogjon a kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel Kárpátalján.

Orbán Anita és Magyar Péter is kijelentették, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. „Kétoldalú kapcsolatainkban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladatunk. A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve. Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet” – írta szerdai bejegyzésében a külügyminiszter.

Magyar Péter: első a kárpátaljai magyar kisebbség alapvető jogainak rendezése, csak ezután tárgyalunk Ukrajna uniós csatlakozásáról

Magyar Péter legutóbb a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján csütörtökön megjelent interjújában beszélt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről.