Orbán Anita személyesen sem kapott semmilyen konkrét ígéretet a kárpátaljaiakról az ukrán külügyminisztertől – "áttekintettük", ennyi a termés
Orbán Anita külügyminiszter pénteken találkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel Helsingborgban, a NATO külügyminiszteri találkozón – derült ki az ukrán fél közösségimédia-bejegyzéséből.
Az ukrán külügyminiszter az X-en arról írt, hogy áttekintették a nemzeti kisebbségekről szóló, ezen a héten lezajlott első forduló kétoldalú szakértői konzultációit, és megállapodtak abban, hogy a második fordulót a jövő héten tartják.
„Mindketten elismerjük az előrelépés fontosságát ezen a területen; konstruktív megoldásokat keresünk, és kézzelfogható eredményeket szeretnénk elérni” – írta az ukrán miniszter.
Egyetértettünk abban, hogy párbeszédünk helyreállítása pozitív fejlemény mindkét nemzetünk és egész Európa számára, valamint összehangoltuk a további kétoldalú kapcsolatfelvételeket minden szinten
– tette hozzá.
Arról, hogy a magyar és az ukrán fél felvették a kapcsolatot egymással, már korábban tájékoztatott Magyar Péter miniszterelnök és a külügyminiszter is. A beszámolóik szerint az egyeztetések online kezdődtek meg, a miniszterelnök pedig nem zárta ki annak esélyét, hogy Magyarország és Ukrajna diplomáciai vezetőik sikeres találkozása után kezet fogjon a kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel Kárpátalján.
Orbán Anita és Magyar Péter is kijelentették, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. „Kétoldalú kapcsolatainkban ugyanakkor a nemzeti kisebbségek jogainak következetes védelme az első rendezendő feladatunk. A kárpátaljai magyar közösség nemcsak a két ország kapcsolatának fontos része, hanem híd is népeink között. A valódi előrelépéshez nyílt, őszinte és szakmai párbeszédre van szükség, világos jogi garanciákra építve. Hiszek abban, hogy a mai egyeztetés egy új folyamat kezdete lehet” – írta szerdai bejegyzésében a külügyminiszter.
Magyar Péter: első a kárpátaljai magyar kisebbség alapvető jogainak rendezése, csak ezután tárgyalunk Ukrajna uniós csatlakozásáról
Magyar Péter legutóbb a Rzeczpospolita lengyel napilap hírportálján csütörtökön megjelent interjújában beszélt a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy „minden országnak, így Ukrajnának is, joga és kötelessége megvédeni területi integritását és függetlenségét”, de ez nem mehet a magyarok kárára.
Magyarország helyzete egyedülálló. Ukrajnában él egy magyar kisebbség, amelynek nincsenek alapvető jogai. Közép-Európában 2026-ban! Több mint 100 ezer magyar él Kárpátalján alapvető emberi jogok nélkül.
A kormányfő aláhúzta, hogy a Tisza-kormány készen áll arra, hogy új fejezetet nyisson az Ukrajnával fenntartott kapcsolatainkban, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy először a magyar kisebbségnek megszerezze az alapvető jogokat.
„Ha csatlakozni akarsz az európai klubhoz, tiszteletben kell tartanod az alapvető emberi jogokat”
„Honfitársaink élete egy olyan országban, amely öt éve háborúban áll, már most is nagyon nehéz. Megállapodtunk az ukránokkal abban, hogy technikai tárgyalásokat kezdünk ebben a kérdésben. Tizenegy pontban vázoltuk fel álláspontunkat. A tárgyalások megkezdődtek. Meglátjuk, hogyan alakulnak. Ha eredményt hoznak, akkor magasabb szinten tudunk majd tárgyalni. És ha ezek a tárgyalások sikeresek lesznek, találkozom Zelenszkij elnökkel egy kárpátaljai városban, hogy új fejezetet nyissunk kapcsolatainkban” – fejtette ki.
A kormányfő ezt elengedhetetlen feltételeként jelöle meg annak, hogy Magyarország beleegyezzen az EU és Ukrajna közötti csatlakozási tárgyalások megkezdésébe.
„A csatlakozási tárgyalások első fejezete végül is a jogállamiságról és a demokráciáról szól. Ha csatlakozni akarsz az európai klubhoz, tiszteletben kell tartanod ezeket a jogokat. Ez nem valami nehéz vagy bonyolult dolog” – magyarázta.