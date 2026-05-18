Sulyok Tamás bejelentette a döntését, lemond-e a köztársasági elnöki posztról: itt az államfő válasza Magyar Péternek – „Nem bántam meg”

Sulyok Tamás köztársasági elnök az Indexnek adott átfogó interjúban elutasította a lemondás lehetőségét, és kijelentette: jelenleg sem jogi, sem alkotmányos indok nem alapozná meg a távozását. Az államfő az interjúban visszautasította Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig szóló ultimátumát.

Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitja az új Országgyűlés alakuló ülését az Országházban / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Hangsúlyozta: az Alaptörvényre tett eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez, és ameddig hivatalának gyakorlása nem lehetetlenül el, eleget kíván tenni vállalt megbízásának. Hozzátette: az alkalmatlanság és méltatlanság kategóriáit a magyar alkotmány nem ismeri, azok politikai értékítéletek, amelyekkel nem kívánt foglalkozni.

A Magyar Péterrel való találkozókról Sulyok elmondta, hogy mindkét tárgyalás – az alakuló ülés előkészítésekor és a miniszteri kinevezések előtt is – őszinte légkörben zajlott. A kormányfő mindkét alkalommal ismertette lemondást sürgető érveit, az elnök azonban jelezte: ezek nem olyan érvek, amelyek miatt egy köztársasági elnök az esküjéhez hűen lemondhatna.

Sulyok a Magyar Péter székfoglaló miniszterelnöki beszédéről azt mondta: abból számára az kristályosodott ki, hogy megindult a köztársasági elnöki alkotmányos státusz politikai újraértelmezése. Kiemelte: ő maga is partnernek érzi magát egy ilyen folyamatban, de jelenlegi státuszát a hatályos Alaptörvény határozza meg, nem egy jövőbeli elképzelés.

A köztársasági elnök kitért az esetleges alkotmánymódosítás kérdésére is, amellyel kapcsolatban az igazságügyi miniszter széles körű szakmai vitát ígért. Sulyok szerint fontos szempont, hogy az európai és nemzetközi alkotmányos mérce alapján még annak látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat burkolt célja egy már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen.

Nem bánta meg, hogy köztársasági elnök lett

A választási kampány idején tanúsított visszafogottságát azzal indokolta, hogy a köztársasági elnök minden megszólalása különösen érzékeny ebben az időszakban, könnyen kétségbe vonhatják a pártatlanságát. Emellett utalt a Sólyom László által megfogalmazott mozdulatlan köztársasági elnök elvére, amely szerint az államfő csak nagyon fontos ügyekben vagy nagy válságok idején szólal meg.