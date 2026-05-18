Trump csak most eszmél rá, hogy vereséget szenvedett: nemet mondott Amerikának egy teljes kontinens, Kínát választotta – még egy utolsó esély maradt

Donald Trump elnök kormányzata tavaly ősszel közzétette nemzetbiztonsági stratégiáját, amelynek középpontjában sokak meglepetésére nem a Kínával való globális vetélkedés vagy az európai biztonság fenntartása állt, hanem a nyugati félteke. A 33 oldalas dokumentum szerint az amerikai külpolitika elsőrendű célja az, hogy az Egyesült Államok ismét meghatározó erő legyen az amerikai kontinensen Kanadától Tűzföldig.

A stratégia a 19. század eleji Monroe-doktrínára épít, amely az idegen hatalmak kiszorítását célozta a térségből. Trump azonban továbbment: az új dokumentum szerint a riválisok a félteke stratégiai nyersanyagait és kulcsfontosságú eszközeit sem vehetik ellenőrzésük alá.

Aaron David Miller, az amerikai külpolitika veterán elemzője egyértelműen fogalmazott a dokumentum megjelenésekor: az üzenet lényege az, hogy aki tiszteletben tartja Washington érdekszféráját, azt az Egyesült Államok békén hagyja. Hozzátette: a stratégia szemléletében és stílusában mélyen Donald Trumpra vall.

A szavakból tettek lettek

A dokumentum közzétételé után az Egyesült Államok gyakorlatban is megmutatta az új stratégia működését. Január 3-án hajnalban az amerikai különleges erők rajtaütöttek Nicolás Maduro venezuelai elnökön Caracasban. Madurót a feleségével együtt az Egyesült Államokba hurcolták, ahol kábítószer-csempészés vádjával büntetőeljárás folyik ellene.

Venezuela új vezetője Delcy Rodríguez korábbi alelnök lett, aki megnyitotta az országot az amerikai olajipari befektetések előtt. Ezt követően a kínai befolyás a venezuelai energiaszektorban számottevően csökkent. A látványos venezuelai akció után a Fehér Ház figyelme Kuba felé fordult.

Washington mélyreható politikai és gazdasági változásokat követel Havannától.

Ennek érdekében olajblokáddal sújtotta a szigetországot, és vámokkal fenyegette meg a szállítani kész államokat. Kubába ugyan érkezett némi orosz olaj, de a karibi ország az összeomlás szélére került. A venezuelai és kubai lépések mellett Trump a térség szélesebb átrendezésén is dolgozik: márciusban a Miami melletti dorali üdülőjében tucatnyi, zömmel jobboldali latin-amerikai vezetővel tartott csúcstalálkozót.