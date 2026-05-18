Magyar Péter súlyos levelet kapott a Nobel-díjas magyar tudóstól: a Facebookról tudta meg, hogy a Tisza-kormány felbontja a szerződésüket – „Mélyen megrendültem”

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza-kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal Alapítvánnyal kötött, 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot.

Mint ismert, múlt héten pénteken derült ki, hogy két hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium az Élvonal Alapítvánnyal, amelyet a Nobel-díjas Krausz Ferenc irányít kuratóriumi elnökként. A megállapodás szerint 2031 végéig összesen 261,7 milliárd forintot fizet a tárca az alapítványnak, ebből idén április végéig már 22,4 milliárdot ki is fizettek. Emellett évi 400 millió forintos inflációkövető működési támogatásban is részesül az alapítvány – írta az Index.

A szerződésben foglaltak szerint a 261,7 milliárdos finanszírozás egy része az alapfinanszírozás, amely „kiszámítható finanszírozást biztosít az alapítvány által ellátott közfeladatok magas színvonalú megvalósításához”, illetve a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez.

Krausz Ferenc nyílt levele

Hétfőn a Nobel-díjas Krausz Ferenc nyílt levélben fordult Magyarország miniszterelnökéhez, Magyar Péterhez. A nyílt levelet változtatás nélkül közöljük:

„Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Engedje meg, hogy ez úton gratuláljak választási győzelméhez! A legnagyobb elismerés jár annak, aki több millió magyar ember bizalmát képes kiérdemelni. Ezért a legnagyobb tisztelettel viseltetek a mindenkori magyar miniszterelnök iránt, függetlenül az esetleges álláspontbeli különbségektől. Nincs ez másképp az Ön irányában sem.

Tudatában voltunk annak, hogy az új kormány nehéz helyzetben veszi át az ország irányítását. Következésképp arra is fel voltunk készülve, hogy az előző kormány által kilátásba helyezett források – bármennyire is indokolhatóak szakmai szempontból – korrekcióra szorulhatnak. Nyilatkozataimban világossá tettem, hogy – a szerződésünk adta jogi lehetőségektől függetlenül – további kötelezettségvállalásokat kizárólag az új kormánnyal való konzultációkat követően teszünk.