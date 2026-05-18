Von der Leyen készülhet az évszázad perére: május végéig kapott határidőt az EU a bíróságtól – az oroszok nagyon elégedettek

A moszkvai választott bíróság teljes egészében helyt adott az orosz jegybank keresetének a belga Euroclear letétkezelővel szemben – közölték a Euroclear jogi képviselői, Makszim Kulkov és Szergej Szaveljev újságíróknak.

„A Euroclear tisztességes eljáráshoz való jogát egyértelműen megsértették. Az eljárás zárt jellegére tekintettel – amelyet mi magunk is kifogásoltunk – további részleteket nem áll módunkban közölni” – mondta Szaveljev, hozzátéve, hogy a bíróság a keresetnek teljes egészében helyt adott. Az orosz jegybank sajtóosztálya elégedett az ítélettel.

A központi bank közleménye szerint a bíróság jogellenesnek minősítette a Euroclear letétkezelő eljárását, amely az orosz fél számára veszteségeket okozott. Ugyanakkor hangsúlyozták: az ítélet szövege még nem végleges, a döntés nem emelkedett jogerőre, és a Euroclearnek lehetősége van fellebbezni. „Egyelőre korai lenne arról beszélni, hogyan hajtják végre a bírósági döntést, mivel az még nem lépett hatályba” – fogalmazott a jegybank.

A jegybank közölte azt is, hogy párhuzamosan az Európai Unió lépéseivel szemben is jogi úton próbál eredményt elérni. 2026. február 27-én fellebbezést nyújtott be az EU Törvényszékéhez az EU Tanácsának azon rendeletével szemben, amely az orosz jegybank eszközeit határozatlan időre befagyasztotta.

Az eljárás folyamatban van, az EU bírósága május végéig kötelezte az alperest, azaz az EU Tanácsát, hogy nyújtsa be álláspontját.

A pert az orosz nemzeti bank 2025. december 12-én indította a moszkvai választott bíróságon, 200,1 milliárd euró – közel 18 173 milliárd rubel – összegű kártérítést követelve. A kereset a korábban az Interfaxhoz eljutott információk szerint tényleges kárt és elmaradt hasznot egyaránt tartalmaz: az előbbi összege 181,5 milliárd euró, az utóbbié 18,6 milliárd euró.

A befagyasztott orosz vagyon sorsa az egyik legérzékenyebb kérdéssé vált

Az Európai Unió, az Egyesült Államok és számos más ország 2022 tavaszán, az orosz–ukrán háború kirobbanása után befagyasztotta Oroszország devizatartalékait. Az érintett összeg nagyjából 300 milliárd dollárt tesz ki, ebből több mint 200 milliárd euró az EU területén, döntően a belgiumi Euroclear számláin található.