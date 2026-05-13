Szlovákia lezárta ukrán határátkelőhelyeit, Kárpátalját robbanások rázzák meg

Szlovákia szerda délután biztonsági okokra hivatkozva határozatlan időre lezárta az Ukrajnával közös határátkelőhelyeit, miután Kárpátalján az orosz–ukrán háború kezdete óta az egyik legintenzívebb dróntámadás indult. Robbanásokat jelentettek Ungvárról, Szolyva térségéből és az Ökörmező környéki hegyvidékről is, miközben az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg tömeges Sahid típusú kamikaze drónokkal próbálja túlterhelni a légvédelmet.

Frissítés: a szlovák hatóságok délután 17 óra körül újra megnyitották az összes Ukrajnával közös határátkelőt, miután a korábbi biztonsági fenyegetés megszűnt. A teljes zárlat mindössze két órán át tartott, amelyet az Ungvárt ért heves orosz dróntámadások és a határ közelében becsapódó törmelékek miatt rendeltek el. Bár a forgalom újraindult, a pénzügyőrség és a rendőrség továbbra is fokozott készenlétben figyeli a keleti schengeni határ biztonsági helyzetét.

Lezárták a szlovák–ukrán határt

A szlovák pénzügyi igazgatóság délután közölte, hogy helyi idő szerint 15 órától lezárták az összes ukrán határátkelőt. A hatóság arra kérte a lakosságot, hogy kövessék a hivatalos tájékoztatást, és tartsák be a rendőrség, illetve a pénzügyőrök utasításait. A döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a dróntámadások hangjai már a szlovák határ közelében is hallhatók voltak.

A kárpátaljai katonai közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij szerint a teljes körű háború kezdete óta a legsúlyosabb támadás zajlik a régió ellen. Több településen robbanásokat hallottak, miközben a légiriadó továbbra is érvényben van. A helyi hatóságok arra szólították fel a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket.

Több kárpátaljai településen is észleltek drónokat, robbanás is történt

Vitalij Glagola kárpátaljai újságíró beszámolója szerint

egy orosz Sahid drón Szolyva közelében csapódhatott be, egy másik pedig az Ökörmezői járás fölött repült át.

Az internetre felkerült videókon robbanások utáni fényvillanások és a drónokra jellemző motorhang hallható. Glagola később arról is beszámolt, hogy újabb drónok tartanak Munkács irányába – írja a KISZó.