Ukrajna elárulta, mennyibe kerül egy nap a háború: ez Európa pénze – de szerintük az idő nekik dolgozik

Ukrajna minden nap hatalmas anyagi és emberi árat fizet az Oroszország által indított háborúért, de Andrij Szibiha külügyminiszter szerint közel lehet az a pillanat, amikor az idő már Kijevnek dolgozik. Az ukrajnai miniszter úgy látja, az orosz gazdaság gyengül, Putyin támogatottsága csökken, ezért a béke elérésének egyetlen útja az Oroszországra nehezedő nemzetközi nyomás további fokozása.
2026.05.13, 16:42
Frissítve: 2026.05.13, 16:55

Ukrajna törekszik arra, hogy lezárja azt a teljes körű háborút, amelyet Oroszország indított, mivel a háború minden egyes napja 450 millió dollárjába (138 milliárd forintjábha) kerül az országnak – jelentette ki Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy lengyelországi konferencián az UNIAN ukrán hírügynökség szerdai beszámolója szerint. A háttér: az ország folyamatosan a csőd szélén áll, csak az Európai Uniótól kapott irdatlan összegek tartják a felszínen – akkor kerül ennyibe nekik a háború, ha ezeket a pénzeket valaha visszaadják, a vérét azonban biztosan az ukrán nép ontja. 

Ukrajna szerint idén eljöhet a fordulat, ha sikerül tovább növelni a nyomást Oroszországon
Ukrajna szerint idén eljöhet a fordulat, ha sikerül tovább növelni a nyomást Oroszországon / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető kiemelte, hogy a legmagasabb ár viszont, amelyet Ukrajna Európa és mások védelméért fizet, az ukrán katonák vére.

"Fordulóponthoz érkeztünk. Nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz, amikor az idő már a mi oldalunkon kezdhet dolgozni" - hangsúlyozta Szibiha.

A miniszter úgy vélte, hogy az orosz gazdaság sebezhető, de a kritikus szakasz még nem következett be. "Igen, vannak veszteségeik a harctéren, és ott is történik valami. Nemrég észleltünk bizonyos korlátozásokat a közösségi médiájukban. Látunk bizonyos tényeket Vlagyimir Putyin (orosz elnök) támogatottságáról a lakossága körében. Ez csökken. És ismétlem, vannak hírszerzési adataink, valamint partnereinktől származó értékeléseink arról, hogy Oroszországban valami történik, ezért mi is abba az irányba mozdulunk, hogy erősítsük a nyomást" - magyarázta Szibiha, kiemelve, hogy meggyőződése szerint mindezek miatt idén fordulópont következhet be a béke elérésében.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az emberéletek elvesztése a legnehezebb Ukrajna számára. 

Jelenleg az ukrán katonák vére írja Európa történelmét és nemcsak azét

- tette hozzá. Ismételten leszögezte, hogy Kijev valóban szeretne véget vetni a háborúnak, "az egyetlen mód pedig erre az, ha különböző eszközökkel erősítik és fokozzák a nyomást Oroszországra".

Oroszország felélte gazdasági tartalékait, hiába keresi degeszre magát az iráni háborún - fentről érkezett a beismerés, nem akárki mondta

Oroszország feléli gazdasági tartalékait. Ezt Maxim Resetnyikov mondta a Vedomosztyi című napilap szerint – hívta fel a figyelmet lapunk áprilisban.

Maga Putyin elnök is arról beszélt, hogy a gazdasági mutatók alakulása az idén – eddig – rosszabb, mint amit az elemzők jósoltak. A mutatók  mozgása, dinamikája is gyengébb a vártnál, amit az ország kormánya és a központi bank előírt. 

Oroszországban az év első két hónapjában a GDP 1,8 százalékkal kisebb volt mint a tavalyi esztendő hasonló időszakában. 

Putyin szerint ennek szezonális okai vannak. Januárban ugyanis két, februárban egy munkanappal kevesebb volt Oroszországban, mint tavaly ilyenkor.

A Sberbank továbbra is növekedést jósol erre az évre, habár a gyenge első negyedéves teljesítmény után a korábbi 1–1,5 százalékról 0,5–1 százalékra csökkentette előrejelzését.

A világ összes pénze ellenére is lassan üres a páncél Ukrajnában: feketén-fehéren látszik, mit ért el Orbán Viktor
2026. 04. 09. Egyre apad a háborúban álló pénze, mióta olajblokád alá vonta Magyarországot és Szlovákiát. Ukrajna nemzetközi tartaléka az év elején még rekordot ért el, EU-pénzek által dagasztva, azóta hónapról hónapra csökken: Orbán Viktor vétója hatásos.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
