Már a cseheknek is a Leopard 2 tank gyártója kell a franciák és a németek után

Noha az elmúlt hetekben visszájára fordult az európai hadiipari cégek szerencséje, a cseh fegyver- és lőszergyártó Czechoslovak Group (CSG) váratlanul részesedést szerezne a francia-német tankgyártóban, a Leopard 2 harckocsiról ismert KNDS-ben.

A KNDS csúcsterméke a Leopard 2 / Fotó: Shutterstock

A KNDS is tőzsdére menne, de a CSG árfolyamának alakulását már nem szívesen követné

A cseh vállalat részvényeit januárban vezették be az amszterdami tőzsdére, és a KNDS is hasonló lépést tervez, várhatóan kettős listázással debütálna a párizsi és a frankfurti tőzsdén. A tankgyártó azonban aligha irigyli a CSG teljesítményét az IPO (tőzsdei bevezetés) óta, hiszen a cseh cég árfolyama lefeleződött időközben. A CSG talán a részvények zuhanását akarja megállítani az ajánlattal, ami azonban politikai ellenállásba is ütközhet, hiszen

az IPO előtt még a német állam is beszállna a tankgyártóba, nemzetbiztonsági alapon.

A családi tulajdonosokat nézték ki a csehek

A Financial Times információi szerint a cseh cég a KNDS felét birtokló német családokat kereste fel ajánlatával, mely főként készpénzt kínálna a tulajdonrészért, ám nem világos, hogy kedvező fogadtatásra talál. A francia-német cégben a francia állam már ma is rendelkezik tulajdonrésszel, hozzájuk csatlakozna még a tőzsdei listázás előtt a német állam is, így a vállalkozás sorsának alakulása politikailag is kényes kérdés. Egy régi korrupciós ügy pedig további akadályokat gördített a francia-német vállalkozás tőzsdére lépésének útjába.

Mindeközben a hónap elején a Hunterbrook shorttámadást indított a CSG ellen, súlyos vádakat megfogalmazva a cseh lőszergyártóról, amit a CSG tagad. Az európai fegyvergyártókat övező eufória is apadni látszik az utóbbi hónapokban, így a szektor legismertebb cége, mely egyfajta iránytűként is szolgál az iparág kilátásait illetően, a Rheinmetall idén mintegy 30 százalékot vesztett értékéből.