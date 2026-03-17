Megrettent a NATO Ukrajna hadseregétől: Zelenszkijék ünnepelhetnek, tönkreverték a szövetséges erők csapatait – szuperdrónok süllyesztették el a hadihajót

Az ukrajnai vezetésű piros csapat – amelyben amerikai, brit, spanyol és más országok katonái vettek részt – sikeresen elsüllyesztette a NATO egyik fregattját a REPMUS/Dynamic Messenger 2025 elnevezésű multinacionális haditengerészeti gyakorlatokon Portugáliában – írja az RBC-Ukraine.

Az ukrán fejlesztésű Magura drón / Fotó: Anadolu via AFP

A gyakorlatokon a piros és a kék (azaz a hagyományos NATO-erőket képviselő) csapatok egymás ellen játszottak. A forgatókönyvek között szerepelt kikötők és tengeri konvojok védelme. Mindegyik szimulált helyzetben az ukrajnai vezetésű oldal került ki győztesen.

A szabályok értelmében azt a felet nyilvánították győztesnek, amely sikeres találatot ért el az ellenfél hajóin. A gyakorlat során ukrán fejlesztésű Magura V7 típusú tengeri drónokat is bevetettek. A szimuláció szerint a drónok annyi találatot értek el a NATO-fregatt modelljén, hogy valós harci körülmények között a hajó elsüllyedt volna.

A NATO-erők a gyakorlat során nem tudták azonosítani és hatékonyan elhárítani a támadást végrehajtó fegyverrendszert.

Az ukrán fél többféle Magura V7-változatot is bemutatott: az egyik felderítő berendezéssel és robbanótöltettel, egy másik pedig géppuskával volt felszerelve. Az eredmények azt mutatják, hogy a harci tapasztalattal és átgondolt taktikával kombinált olcsó tengeri drónok komoly kihívást jelenthetnek a hagyományos haditengerészeti erőknek – még akkor is, ha a szövetséges haderők jelentős technológiai fölénnyel rendelkeznek.

A REPMUS/Dynamic Messenger sorozat a NATO legnagyobb éves tengeri hadgyakorlata, amelyen évről évre tesztelik az új technológiák és harci eljárások alkalmazhatóságát. Az idei gyakorlat eredményei különösen nagy figyelmet kaptak az ukrán drónok bevetése miatt. Korábban az ukrajnai katonák az Észtországban tartott Hedgehog-gyakorlaton is hasonlóan meglepő teljesítményt nyújtottak a NATO-erőkkel szemben.

Más jó hír is érte az ukránokat

Az ukrán Naftogaz tárgyalásokat folytat a romániai, de osztrák tulajdonú OMV Petrommal egy esetleges partnerségről egy fekete-tengeri gázmezőn. Az ukránok ugyanis óriási tengeri gázkészleteket fedeztek fel a Fekete-tengeren. Erre a Naftogaz még az orosz–ukrán háború kitörése előtt bukkant rá, csakhogy a munkálatok megkezdése a mezőn a háború vége után várható – állítják iparági források.