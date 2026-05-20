Deviza
EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF312,11 +0,16% GBP/HUF417,89 +0,08% CHF/HUF395,1 0% PLN/HUF85,19 +0,11% RON/HUF69,25 +0,02% CZK/HUF14,88 +0,1% EUR/HUF362,06 +0,11% USD/HUF312,11 +0,16% GBP/HUF417,89 +0,08% CHF/HUF395,1 0% PLN/HUF85,19 +0,11% RON/HUF69,25 +0,02% CZK/HUF14,88 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Olaszország
Ursula von der Leyen

Elege lett az EU egyik legnagyobb tagországának Ursula von der Leyenből, levélben fenyegette meg a miniszterelnöke: súlyos csapást mér az unióra, ha nem intézkedik az energiaválság miatt

Olaszország kilépéssel fenyegeti az EU SAFE védelmi alapját, ha Brüsszel nem kezeli egyenrangúan az energiabiztonsági kiadásokat a katonai célú finanszírozással. A lépés mögött a kormánykoalíción belüli, egyre mélyülő törésvonalak is meghúzódnak.
VG
2026.05.20, 06:31
Frissítve: 2026.05.20, 06:31

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben figyelmeztette Ursula von der Leyent: ha Brüsszel nem terjeszti ki a fiskális rugalmasságot az energiakiadásokra, akkor Olaszország kilép az Unió 150 milliárd eurós SAFE védelmi újrafegyverkezési programjából.

Charlemagne Prize 2026 - Award ceremony Olaszország visszalép az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi programjától
Olaszország visszalép az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi programjától / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jelenleg hatályos uniós szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy a szokásos kiadási korlátokat átlépjék védelmi és újrafegyverkezési célokra. Meloni azonban azt kifogásolja, hogy ez a rugalmasság nem vonatkozik az energiapiaci sokkok kezelésére, holott – érvelése szerint – a közel-keleti feszültségek és az ukrajnai háború együttesen már most is érzékelhető áremelkedést okoznak a kontinensen.

„Nem magyarázhatjuk meg polgárainknak, hogy az EU pénzügyi rugalmasságot biztosít a biztonság és a védelem szűk értelemben vett céljaira, de nem védi meg a családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat az energiaválságtól" – áll a miniszterelnök levelében, amelyet az Euractiv látott éd ismertetett.

Meloni hangsúlyozta: Európa biztonsága nem mérhető kizárólag katonai képességekben. A kontinens stabilitásához az is hozzátartozik, hogy a vállalkozások folytatni tudják termelésüket, a háztartások fedezni tudják energiaszámláikat, az államok pedig képesek fenntartani a gazdasági és szociális egyensúlyt.

Belpolitikai vitát is érint a Meloni levele

A levél egyúttal reagál a SAFE-program körül kialakult olasz belpolitikai vitára is. Matteo Salvini Lega pártja az utóbbi napokban nyomást gyakorolt a kormányra, hogy szigorúbb álláspontot vegyen fel a fiskális fegyelem kérdésében, ezzel egyre nyíltabb ellentétbe kerülve a védelmi kiadások bővítésének híveivel.

Guido Crosetto védelmi miniszter – aki Meloni pártjából érkezett – nyilvánosan közölte: már kétszer fordult írásban a Lega által irányított Gazdasági Minisztériumhoz a SAFE-szerződések aktiválásával kapcsolatos útmutatásért, választ azonban egyik alkalommal sem kapott.

A levél a Hormuzi-szoros körüli közel-keleti feszültségekre és az orosz–ukrán háború folyamatos hatásaira hivatkozik, amelyek Meloni szerint már most egyenetlen és meredek energiaár-emelkedést okoznak, súlyosan érintve a háztartásokat, a vállalkozásokat, a gazdasági versenyképességet és a vásárlóerőt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu