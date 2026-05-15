építőipar
alagútprojekt
közlekedés

Újabb mérföldkőhöz ért a közel 3000 milliárd forintnyi euróból készülő alagút építése

A világ leghosszabb süllyesztett alagútja Dániát és Németországot köti majd össze, és 2029-es elkészültével jelentősen lerövidíti az utazási időt a két ország közt. 2008-ban határoztak a Fehmarnbelt-alagút megépítéséről, és a projekt már évekkel ezelőtt elkezdődött, a tenger alatti munkálatokhoz azonban csak most jutottak el.
2026.05.15, 17:07
Frissítve: 2026.05.15, 17:30

Május 6-án az alagút 89 betonelemének első darabját öt vontatóhajó és egy speciális vízbemerítő hajó, az Ivy szállította a rodbyhavni alagútgyárból a dán partok közelében lévő merítőpontig. A teljes 18 kilométeres szakaszhoz összesen nagyjából 360 ezer tonna betonacélt használnak majd fel.

Május 6-án elhelyezték a tengerfenéken a Fehmarnbelt-alagút 89 betonelemének első darabját / Fotó: Magyar Építők

Jelentős gazdasági haszna lesz az alagútnak

Ez az építkezés olyan a mélyépítésnek, mint az Apollo-program volt az űrkutatásnak: mindenből a legnagyobbat, a legnehezebbet és a legprecízebbet követeli meg. Léptékéhez mérten azonban a beruházás költségvetése is hatalmas: körülbelül 7,1–7,4 milliárd euró (mai árfolyamon ez nagyjából 2800–2900 milliárd forint)  – számoltak be róla a projekt hivatalos oldalán . Az építkezést az Európai Bizottság transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) programja keretében valósítják meg, amelyre az Európai Unió 1,1 milliárd eurót adott.

Hatalmas gazdasági haszna lesz a munkának,

amikor ugyanis az alagút elkészül, autóval tíz perc alatt, vonattal pedig hét perc alatt lehet majd átkelni a tengerszoroson, ahol jelenleg komp közlekedik 45 perces menetidővel. 

Koppenhága és Hamburg között a menetidő öt óráról mindössze két és fél órára csökken általa.

Ez lesz a világ leghosszabb süllyesztett alagútja 

Hosszúság alapján a jelenlegi legnagyobb süllyesztett alagút a Hongkong–Csuhaj–Makaó-híd része, amely 6,7 kilométeres; technológia alapján pedig a dániai Oresund-alagúthoz hasonlítható (amely Koppenhágát és Malmőt köti össze). Ez közel négy kilométer hosszú, és eddig ezt tartották a legkomplexebb kombinált (közúti + vasúti) süllyesztett alagútnak – írja a Magyar Építők.

Az alagútelemek elkészítéséhez külön panelgyárat hoztak létre a helyszínen / Fotó: Magyar Építők

Ezeket messze felül fogja múlni a Fehmarnbelt, amelynél a világon elsőként használnak ilyen méretű, sorozatgyártású alagútelemeket. A standard elemek hatalmas, üreges betonszerkezetek, amelyek 217 méter hosszúak, és több mint 73 500 tonnát nyomnak. Az elemek belső felépítése öt kamrára osztja őket: kettő épül az autópálya, kettő a vasút és egy műszaki telepítés számára.

Az alagútelemek elkészítéséhez külön panelgyárat hoztak létre a helyszínen, 

ahol hegesztőrobotok készítik el a hatalmas acélrácsszerkezeteket, mielőtt a betonöntés zsalui közé kerülnének. A következő években a megmaradt 88 elemet egyenként merítik el és kötik össze a többivel a tengerfenéken ásott árokban, akár 40 méter mélyen – írja cikkében az Origo.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
