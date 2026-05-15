Hiába volt igásló a Mol, elesett a pesti tőzsde: a 4iG és az OTP a főkolompos – csúnyán elbántak a forinttal

A magyar olajtársaság részvényeinek felülteljesítése ellenére nagyobb eséssel zárt pénteken a BUX. A forint az euróval és a dollárral szemben is mintegy egy százalékkal gyengült.
K. T.
2026.05.15, 17:30
Frissítve: 2026.05.15, 17:34

Borongós hangulat kerítette hatalmába a befektetőket világszerte, az amerikai–iráni háborút övező bizonytalanságok mellett a kínai és az amerikai elnök pekingi csúcstalálkozója sem hozott áttörést a kereskedelmi kapcsolatokban, miközben a technológiai rali is kifáradni látszik. A pesszimista nemzetközi hangulat a forintot és a pesti tőzsdét is elérte, gyengén zárult a hét utolsó kereskedési napja a hazai piacon.

A Mol egyedül kevés volt, de a nyugat-európai indexeknél kisebb eséssel megúszta a napot a BUX, a forint jelentősen gyengült / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nyugat-Európa fontosabb börzéin 1,5-2 százalékos esést szenvedtek el az indexek, 1 százalék körüli mínusznál járt délután öt óra után a három meghatározó amerikai részvényindex is.

A pesti tőzsde ehhez képest valamivel kisebb, 0,6 százalékos veszteséggel zárt pénteken. A BUX 131 696 pontig ereszkedett, a hazai részvényekkel összesen 23 milliárd forint felett kötöttek ügyleteket.

A nagypapírok közül a NIS-felvásárlás kapcsán a szerb állam végleges ajánlatára váró Mol tudott egyedüliként erősödni, 3,2 százalékkal 3992 forintig.

Az első negyedéves eredményéről ma reggel beszámoló 

  • OTP részvényeit 2,3 százalékkal 41 100 forintig ütötték lejjebb, 
  • a Richter 0,3 százalékkal 12 590 forintig ereszkedett, 
  • a Magyar Telekom pedig fél százalékkal 2510 forintig csorgott le.

A nap egyik legnagyobb vesztese a 4iG volt, amely hatalmas, már megkötött állami üzlettől eshet el az új kormány szándéka szerint. 

Az infokommunikációs és védelmi ipari vállalat kurzusa 16 százalékos mélységben is járt nap közben, amit a zárásra 7,7 százalékos mínuszra kozmetikáztak a befektetők. 

A forintot az új lendületre kapó dollár, a globális kockázatvállalási kedv csökkenése mellett a jegybank szerdai implicit kamatcsökkentése állította lejtőre, a lejtmenet pénteken gyorsult.

Az euró árfolyama pénteken áttörte a 360-as szintet, a tőzsdezárásra 0,9 százalékkal, 360,9 forintig szaladt fel a közös európai pénz jegyzése. 

A dollárhoz képest 1,2 százalékkal értékelődött le a hazai pénz, a keresztárfolyam ezzel 310,5 forintra emelkedett.

A régiós devizák is elléptek a forint mellől, a cseh korona és a lengyel zloty egyaránt 0,8 százalékkal drágult.

Jövő héten kevés makroadat jelenik meg, az új kabinet intézkedései mellett leginkább a nemzetközi hangulat határozhatja meg a forint irányát. A Moody’s jövő péntek késő este ismerteti a magyar adósbesorolásra vonatkozó felülvizsgálatának eredményét.

