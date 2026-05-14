Kisiklott egy emeletes vonat a Nyugati pályaudvarnál – komoly fennakadások vannak

Váltóhiba miatt kisiklott egy emeletes vonat, több járat csak rövidített útvonalon közlekedik. A Nyugati pályaudvar a reggeli és délelőtti órákban csak korlátozott kapacitással működik.
2026.05.14, 07:52
Frissítve: 2026.05.14, 08:48

Kisiklott egy emeletes KISS motorvonat csütörtök hajnalban a Nyugati pályaudvar egyik váltójánál, emiatt több vágányt lezártak, és fennakadások alakultak ki az elővárosi vasúti közlekedésben – közölte  MÁV.

Kisiklott egy emeletes vonat a Nyugati pályaudvarnál – komoly fennakadások vannak / Fotó: MÁV csoport

A baleset miatt három vágányon leállt a forgalom, így a ceglédi és lajosmizsei vonalon közlekedők hosszabb menetidőre, késésekre és kimaradó járatokra számíthatnak.

A MÁV tájékoztatása szerint a Nyugati pályaudvar a reggeli és délelőtti órákban csak korlátozott kapacitással működik, több elővárosi járat rövidített útvonalon közlekedik. A lajosmizsei S21-es és a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak, és onnan is indulnak vissza a főváros felé.

Az utasok közlekedésének segítésére a BKK a fennakadás végéig elfogadja a vasúti jegyeket az M3-as metró teljes szakaszán. Emellett a Cívis InterRégiók, valamint a Nyugati pályaudvarról Cegléd felé induló intercityk Kőbánya alsó állomáson is megállnak.

További változás, hogy a Nyugatiból hajnali 5 órakor Szolnokra induló Z50-es vonat, valamint a Lajosmizséről 5:40-kor induló S21-es járat teljesen kimarad.

A baleset csütörtök hajnalban történt állomási tolatás közben. A szerelvényen nem tartózkodtak utasok, személyi sérülés nem történt. Az elsődleges információk szerint a kisiklást emberi tévedés, hanem egy váltó hibás állítása okozhatta.

A helyreállítás idejéről egyelőre nem tájékoztatott a vasúttársaság, de az utasoknak egész délelőtt jelentős fennakadásokra kell készülniük a Nyugati pályaudvar térségében.

