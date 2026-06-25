Húsevő baktérium les a nyaralókra, sorban zárják be a strandokat – egy veszély, ami ellen nem tehetünk semmit
Most, hogy a nyár hivatalosan is elkezdődött, turisták milliói várják türelmetlenül a vakációt, hogy sok esetben a tengerpartra utazhassanak, és élvezhessék a strandolást. Idén azonban sötét, messzire nyúló árnyék vetül a turisztikai ágazatra, mivel a tengervízben elszaporodó baktériumok miatt Spanyolországban már több strandot is be kellett zárni – írja az Euronews.
A „húsevő baktérium” jelentette fenyegetés
Az elmúlt években Európa különböző partszakaszain számos szennyezési eseményt és egészségügyi riasztást jegyeztek fel, amelyek a folyamatosan melegedő tengervíz és a növekvő turisztikai nyomás közepette a fürdőzés korlátozásához vezettek.
„A Földközi-tenger már most megmutatja, mit jelent egy melegebb világ” – mondja a Mediterrán Unió Projektek, Klíma-akció és Energetikai Reziliencia elemzője, Hatim Aznague.
Különösen aggasztó a Vibrio baktérium esete, amelyet köznyelvben „húsevő baktériumként” emlegetnek. Ez egy vízi mikroorganizmus, amely természetes módon előfordul a tengeri és brakkvizekben, főként ott, ahol a folyók a tengerbe torkollnak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közlése szerint „a Vibrio vízi baktérium, amely a tengeri herkentyűkben is előfordul”, és bizonyos törzsei az enyhébb gyomor- és bélrendszeri megbetegedéstől egészen a súlyos, akár halálos fertőzésekig terjedő kórképeket okozhatnak.
Európában a legjelentősebb fajok közé tartozik:
- a Vibrio vulnificus,
- a Vibrio parahaemolyticus,
- valamint a Vibrio cholerae egyes variánsai.
Az EFSA arra figyelmeztet, hogy ezek a baktériumok fertőzést okozhatnak nyers tengeri ételek fogyasztása, illetve nyílt sebek vízzel való érintkezése révén.
Emellett az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) felhívta a figyelmet a Vibrio-fertőzések fokozott kockázatára a teljes nyári szezon során, különösen hőhullámok idején, mint amilyen az idén júniusban zajlik Európában, illetve a sekély, part menti vizekben. A kockázat nemcsak az egészségre, hanem az ökoszisztémára is vonatkozik: ezek a baktériumok abban a környezetben virágoznak, ahol a tengeri ökoszisztéma természetes egyensúlya már megbomlott.
A Földközi-tenger a klímaváltozás előképe
A jelenség különösen látványosan jelentkezik a Földközi-tengeren, amelyet a tudósok bolygónk egyik legsebezhetőbb térségeként tartanak számon a globális felmelegedés szempontjából. Aznague klíma- és energiapolitikai szakértő hangsúlyozza, hogy nem elszigetelt, hanem strukturális folyamatról van szó.
„Fontos kiemelni, hogy a Földközi-tenger nem a klímaváltozás áldozata, hanem annak előképe. A világ egyik leggyorsabban melegedő tengere.”
Az elemző rámutat, hogy a víz hőmérsékletének emelkedése, a szennyezéssel és a part menti térségek csökkenő sótartalmával együtt ideális táptalajt teremt a kórokozók elszaporodásához. „A melegebb víz – különösen ott, ahol kevésbé sós, a folyótorkolatokban és az általuk elzárt lagúnákban – sokkal kedvezőbb a kórokozó baktériumok számára.”
Az EFSA legutóbbi jelentéséhez hasonló dokumentumok arra figyelmeztetnek, hogy a Vibrio jelenléte a tengeri élelmiszerekben világszerte, így Európában is növekedni fog a klímaváltozás miatt, különösen az alacsony sótartalmú vizekben és az estuáriumokban. A Földközi-tenger erős turisztikai terhelése és gyors melegedése miatt kulcsfontosságú térséggé válik ebben a biológiai átalakulásban.
Közvetlenül sújtja a turizmust
Az egészségügyi kockázaton túl a Vibrio terjedése közvetlen gazdasági következményekkel jár. Maga Aznague foglalja össze tömören: „A mi partvidékünkön a tengerpart nem csupán része a gazdaságnak – maga a gazdaság!”
A strandok lezárása vagy az egészségügyi figyelmeztetések kiadása a főszezon kellős közepén közvetlenül érinti Európa egyik legfontosabb gazdasági motorját: a tengerparti turizmust. „Egy lezárt strand a klímakárok megtestesítője, amelyhez számla is társul” – mutat rá az elemző, aki arra is figyelmeztet, hogy a jó hírnév helyreállítása éveket vesz igénybe.
A Földközi-tenger térsége a világ leglátogatottabb turisztikai régiója, ami felerősíti bármilyen, akár rövid távú lezárás hatását. Szállodák, éttermek és a helyi gazdaságok közvetlenül függnek a partvidék stabilitásától, amelyet most egyre gyakoribb biológiai jelenségek fenyegetnek.
Az EFSA szerint a hőmérséklet-emelkedés és a szélsőséges időjárási események folyamatosan növelik a kockázatos területek számát, miközben egyes baktériumtörzsekben kimutatott antimikrobiális rezisztencia további aggodalomra ad okot a közegészségügyben.
Nem jövőbeli, hanem jelenlegi kockázat
A Mediterrán Unió számára a probléma már nem a jövő klímájához, hanem a jelenhez tartozik. Ez a tenger globális hőmérőként működik, megmutatva, mi történhet más régiókban a következő évtizedekben.
Aznague szerint a megoldás a szorosabb együttműködés és az összehangolt lépések felé való elmozdulást jelenti, és hangsúlyozza: „Nem elfogadható, hogy engedményeket tegyünk sem az egészségünk, sem a klíma rovására.”