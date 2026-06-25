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turizmus
húsevő baktérium
tengerparti nyaralás

Húsevő baktérium les a nyaralókra, sorban zárják be a strandokat – egy veszély, ami ellen nem tehetünk semmit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyári turistaszezon milliókat vonz a tengerpartokra, ám a klímaváltozás következtében egyre nagyobb aggodalmat kelt a Vibrio baktériumok terjedése. Az úgynevezett „húsevő baktériumként” is emlegetett kórokozó miatt Spanyolországban már több strandot lezártak, a Földközi-tenger térségében pedig figyelmeztetéseket adtak ki a hatóságok. Ez a közegészségügyi kockázaton túl a turizmusra is kedvezőtlen hatással lehet, hiszen a strandlezárások és a fertőzésektől való félelem visszatarthatja az utazókat.
VG
2026.06.25, 06:15
Frissítve: 2026.06.25, 06:21

Most, hogy a nyár hivatalosan is elkezdődött, turisták milliói várják türelmetlenül a vakációt, hogy sok esetben a tengerpartra utazhassanak, és élvezhessék a strandolást. Idén azonban sötét, messzire nyúló árnyék vetül a turisztikai ágazatra, mivel a tengervízben elszaporodó baktériumok miatt Spanyolországban már több strandot is be kellett zárni – írja az Euronews.

Sötét árnyék vetül a turisztikai ágazatra a tengervízben elszaporodó baktériumok miatt Spanyolországban
Sötét árnyék vetül a turisztikai ágazatra a tengervízben elszaporodó baktériumok miatt Spanyolországban/Fotó: Unsplash

A „húsevő baktérium” jelentette fenyegetés

Az elmúlt években Európa különböző partszakaszain számos szennyezési eseményt és egészségügyi riasztást jegyeztek fel, amelyek a folyamatosan melegedő tengervíz és a növekvő turisztikai nyomás közepette a fürdőzés korlátozásához vezettek.

„A Földközi-tenger már most megmutatja, mit jelent egy melegebb világ” – mondja a Mediterrán Unió Projektek, Klíma-akció és Energetikai Reziliencia elemzője, Hatim Aznague.

Különösen aggasztó a Vibrio baktérium esete, amelyet köznyelvben „húsevő baktériumként” emlegetnek. Ez egy vízi mikroorganizmus, amely természetes módon előfordul a tengeri és brakkvizekben, főként ott, ahol a folyók a tengerbe torkollnak. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közlése szerint „a Vibrio vízi baktérium, amely a tengeri herkentyűkben is előfordul”, és bizonyos törzsei az enyhébb gyomor- és bélrendszeri megbetegedéstől egészen a súlyos, akár halálos fertőzésekig terjedő kórképeket okozhatnak.

Európában a legjelentősebb fajok közé tartozik:

  • a Vibrio vulnificus, 
  • a Vibrio parahaemolyticus, 
  • valamint a Vibrio cholerae egyes variánsai. 

Az EFSA arra figyelmeztet, hogy ezek a baktériumok fertőzést okozhatnak nyers tengeri ételek fogyasztása, illetve nyílt sebek vízzel való érintkezése révén.

Emellett az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) felhívta a figyelmet a Vibrio-fertőzések fokozott kockázatára a teljes nyári szezon során, különösen hőhullámok idején, mint amilyen az idén júniusban zajlik Európában, illetve a sekély, part menti vizekben. A kockázat nemcsak az egészségre, hanem az ökoszisztémára is vonatkozik: ezek a baktériumok abban a környezetben virágoznak, ahol a tengeri ökoszisztéma természetes egyensúlya már megbomlott.

A Földközi-tenger a klímaváltozás előképe

A jelenség különösen látványosan jelentkezik a Földközi-tengeren, amelyet a tudósok bolygónk egyik legsebezhetőbb térségeként tartanak számon a globális felmelegedés szempontjából. Aznague klíma- és energiapolitikai szakértő hangsúlyozza, hogy nem elszigetelt, hanem strukturális folyamatról van szó. 

„Fontos kiemelni, hogy a Földközi-tenger nem a klímaváltozás áldozata, hanem annak előképe. A világ egyik leggyorsabban melegedő tengere.”

Az elemző rámutat, hogy a víz hőmérsékletének emelkedése, a szennyezéssel és a part menti térségek csökkenő sótartalmával együtt ideális táptalajt teremt a kórokozók elszaporodásához. „A melegebb víz – különösen ott, ahol kevésbé sós, a folyótorkolatokban és az általuk elzárt lagúnákban – sokkal kedvezőbb a kórokozó baktériumok számára.”

Az EFSA legutóbbi jelentéséhez hasonló dokumentumok arra figyelmeztetnek, hogy a Vibrio jelenléte a tengeri élelmiszerekben világszerte, így Európában is növekedni fog a klímaváltozás miatt, különösen az alacsony sótartalmú vizekben és az estuáriumokban. A Földközi-tenger erős turisztikai terhelése és gyors melegedése miatt kulcsfontosságú térséggé válik ebben a biológiai átalakulásban.

Közvetlenül sújtja a turizmust

Az egészségügyi kockázaton túl a Vibrio terjedése közvetlen gazdasági következményekkel jár. Maga Aznague foglalja össze tömören: „A mi partvidékünkön a tengerpart nem csupán része a gazdaságnak – maga a gazdaság!”

A strandok lezárása vagy az egészségügyi figyelmeztetések kiadása a főszezon kellős közepén közvetlenül érinti Európa egyik legfontosabb gazdasági motorját: a tengerparti turizmust. „Egy lezárt strand a klímakárok megtestesítője, amelyhez számla is társul” – mutat rá az elemző, aki arra is figyelmeztet, hogy a jó hírnév helyreállítása éveket vesz igénybe.

A Földközi-tenger térsége a világ leglátogatottabb turisztikai régiója, ami felerősíti bármilyen, akár rövid távú lezárás hatását. Szállodák, éttermek és a helyi gazdaságok közvetlenül függnek a partvidék stabilitásától, amelyet most egyre gyakoribb biológiai jelenségek fenyegetnek.

Az EFSA szerint a hőmérséklet-emelkedés és a szélsőséges időjárási események folyamatosan növelik a kockázatos területek számát, miközben egyes baktériumtörzsekben kimutatott antimikrobiális rezisztencia további aggodalomra ad okot a közegészségügyben.

Nem jövőbeli, hanem jelenlegi kockázat

A Mediterrán Unió számára a probléma már nem a jövő klímájához, hanem a jelenhez tartozik. Ez a tenger globális hőmérőként működik, megmutatva, mi történhet más régiókban a következő évtizedekben.

Aznague szerint a megoldás a szorosabb együttműködés és az összehangolt lépések felé való elmozdulást jelenti, és hangsúlyozza: „Nem elfogadható, hogy engedményeket tegyünk sem az egészségünk, sem a klíma rovására.”

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