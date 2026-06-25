Több, mint egymillió külföldi dolgozik Lengyelországban: nélkülük komoly bajban lennének

Miközben Magyarországon és több európai országban is heves viták zajlanak a külföldi munkavállalók szerepéről, Lengyelországban mára gyakorlatilag elképzelhetetlenné vált a gazdaság működése nélkülük. A társadalombiztosítási adatok szerint 2025 végén már közel 1,3 millió külföldi dolgozott legálisan az országban, ami új rekordot jelent, és egyetlen év alatt mintegy 8 százalékos növekedésnek felel meg.

A lengyel gazdaság ma már jelentős részben a külföldi dolgozókra épül / Fotó: Maian Vivier

A folyamat különösen látványos annak fényében, hogy Lengyelország a 2000-es években még elsősorban kibocsátó ország volt: milliók vállaltak munkát

Nagy-Britanniában,

Németországban

vagy Írországban.

Az elmúlt évtized gazdasági felzárkózása – és a Brexit – azonban gyökeresen átalakította a helyzetet, és ma már Lengyelország a régió egyik legfontosabb munkaerőpiaci célpontjává vált.

Az ukránok viszik a prímet Lengyelországban

A külföldi munkavállalók között toronymagasan az ukránok vannak többségben. A legfrissebb statisztikák szerint 2025 végén több mint 770 ezer ukrán dolgozott Lengyelországban, de egyes társadalombiztosítási nyilvántartások alapján számuk már a 850 ezret is meghaladta. Őket

a belaruszok,

a grúzok,

az indiaiak,

a kolumbiaiak

és a Fülöp-szigetekről érkezők

követik. A háború kitörése után Lengyelországba érkező ukrán menekültek gyors integrációja jelentős segítséget jelentett a munkaerőpiacnak. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának elemzése szerint az ukrán menekültek jelenléte 2024-ben nettó 2,7 százalékkal növelte a lengyel GDP-t, miközben foglalkoztatási rátájuk egyetlen év alatt 61-ről 69 százalékra emelkedett.

A hitelminősítői elemzések szerint az ukrán munkavállalók ma már a lengyel gazdasági növekedés egyik fontos pillérét jelentik, és többségük hosszabb távon is az országban maradhat.

Ausztria másképp gondol a vendégmunkásra, mint Magyar Péter: már minden ötödik dolgozó külföldi, nélkülük minden leáll Nyugati szomszédunk évek óta az egyik legfontosabb célpontja a külföldi munkavállalóknak Európában, de a bevándorlás körüli politikai viták ellenére a gazdaság egyre inkább rájuk támaszkodik. Ausztria mára odáig jutott, hogy a vállalatok szerint számos ágazat egyszerűen nem tudna működni vendégmunkások nélkül.

Ipar, logisztika, építőipar

A külföldi dolgozók jelenléte különösen az iparban, a logisztikában, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltatások egy részében meghatározó.

A lengyel gazdaság évek óta munkaerőhiánnyal küzd, amit tovább súlyosbít az elöregedő társadalom és a csökkenő munkaképes korú népesség.

A statisztikák szerint 2025 szeptemberében már több mint 1,12 millió külföldi végzett munkát Lengyelországban, számuk egyetlen év alatt 7,2 százalékkal emelkedett.