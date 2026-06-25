Több, mint egymillió külföldi dolgozik Lengyelországban: nélkülük komoly bajban lennének
Miközben Magyarországon és több európai országban is heves viták zajlanak a külföldi munkavállalók szerepéről, Lengyelországban mára gyakorlatilag elképzelhetetlenné vált a gazdaság működése nélkülük. A társadalombiztosítási adatok szerint 2025 végén már közel 1,3 millió külföldi dolgozott legálisan az országban, ami új rekordot jelent, és egyetlen év alatt mintegy 8 százalékos növekedésnek felel meg.
A folyamat különösen látványos annak fényében, hogy Lengyelország a 2000-es években még elsősorban kibocsátó ország volt: milliók vállaltak munkát
- Nagy-Britanniában,
- Németországban
- vagy Írországban.
Az elmúlt évtized gazdasági felzárkózása – és a Brexit – azonban gyökeresen átalakította a helyzetet, és ma már Lengyelország a régió egyik legfontosabb munkaerőpiaci célpontjává vált.
Az ukránok viszik a prímet Lengyelországban
A külföldi munkavállalók között toronymagasan az ukránok vannak többségben. A legfrissebb statisztikák szerint 2025 végén több mint 770 ezer ukrán dolgozott Lengyelországban, de egyes társadalombiztosítási nyilvántartások alapján számuk már a 850 ezret is meghaladta. Őket
- a belaruszok,
- a grúzok,
- az indiaiak,
- a kolumbiaiak
- és a Fülöp-szigetekről érkezők
követik. A háború kitörése után Lengyelországba érkező ukrán menekültek gyors integrációja jelentős segítséget jelentett a munkaerőpiacnak. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának elemzése szerint az ukrán menekültek jelenléte 2024-ben nettó 2,7 százalékkal növelte a lengyel GDP-t, miközben foglalkoztatási rátájuk egyetlen év alatt 61-ről 69 százalékra emelkedett.
A hitelminősítői elemzések szerint az ukrán munkavállalók ma már a lengyel gazdasági növekedés egyik fontos pillérét jelentik, és többségük hosszabb távon is az országban maradhat.
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Ipar, logisztika, építőipar
A külföldi dolgozók jelenléte különösen az iparban, a logisztikában, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a szolgáltatások egy részében meghatározó.
A lengyel gazdaság évek óta munkaerőhiánnyal küzd, amit tovább súlyosbít az elöregedő társadalom és a csökkenő munkaképes korú népesség.
A statisztikák szerint 2025 szeptemberében már több mint 1,12 millió külföldi végzett munkát Lengyelországban, számuk egyetlen év alatt 7,2 százalékkal emelkedett.
A munkaerőpiaci szakértők szerint a külföldiek szerepe már messze túlmutat az idényjellegű foglalkoztatáson. Egyre több munkavállaló telepszik le tartósan, családot alapít, vagy vállalkozást indít az országban. Az ukrán állampolgárok például több tízezer céget és egyéni vállalkozást hoztak létre Lengyelországban, hozzájárulva a gazdaság növekedéséhez.
A politika és a gazdaság nem mindig ugyanazt akarja
Miközben a gazdaság egyre inkább rá van utalva a külföldi munkaerőre, a bevándorlás politikai kérdéssé vált Lengyelországban is. Az ukránokkal szembeni társadalmi hangulat az elmúlt években érezhetően romlott, és a migráció a választási kampányok egyik visszatérő témája lett.
A számok ugyanakkor azt mutatják, hogy a lengyel gazdaság ma már jelentős részben a külföldi dolgozókra épül.
Kétmillió külföldi rendelkezik tartózkodási engedéllyel az országban, miközben a legálisan dolgozó külföldiek száma jelenleg megközelíti az 1,3 milliót.
Ez olyan lépték, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt a közép-európai országban.
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