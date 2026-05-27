Így kovácsolja az Orbán Viktor elleni fegyvert Európa béklyójává Ursula von der Leyen

Konzervatív kormányok ellen próbálta ki, mindenki ellen alkalmazható szuperfegyverré kovácsolja Ursula von der Leyen második európai bizottsági elnöksége idejére a jogállamisági mechanizmust. Fő célpontja eddig a politikai ügyekben gyakran engedetlen Orbán Viktor volt, akinek távozása a magyar kormány éléről nem vet véget a pénzügyi alapokra helyezett centralizációnak. Brüsszel már világossá tette: az eszközt továbbfejlesztik. Kritikusai már eddig is azt állították: jogi köntösbe öltöztetett politikai kényszerítésről van szó. Még megjósolhatatlan, megállítják-e a tagállamok az unió szerkezetének metamorfózisával járó folyamatot, utólag igazolva Orbán Viktort.

Jogállamiság: ez marad Ursula von der Leyen varázszava úgy is, hogy a jobboldali két kormányfőt már elkényszerítették az asztaltól, és egy év múlva követi őket Emmanual Macron is – ezt a fotót nem véletlenül választottuk, az időpont lényeges / Fotó: AFP

Aktualitása bőven van a kérdésnek: Orbán már nincs, Von der Leyen pedig épp most fordul rá teljes erővel a hétéves költségvetés elfogadtatására még a francia választás előtt, politikai értelemben is fordulatot remélve tőle. Saját szerepét illetően ez soha nem látott brüsszeli hatalmat jelenthet, ha a már ismert átalakításokat sikerül végigvinnie.

Jogállamisági mechanizmus: jogállamisági kritikákkal kezdődött

Politikai küzdelemmel kezdődött, szűk fronton alkalmazott jogi-pénzügyi fegyverré vált, a 2028-tól induló hétéves uniós költségvetés (MFF) indulására a teljes fronton bevetné a végrehajtó testületből döntéshozó központtá formálódó Európai Bizottság.

Hébe-hóba baloldali kormányokat is értek jogállamisági kritikák az elmúlt két évtizedben az Európai Unióban, de alapvetően Orbán Viktor miniszterelnökségének 16 esztendős, illetve a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) kormányzásának fele ennyi ideig tartó (2015–2023) időszakán hömpölyög át a történet 2026 tavaszáig.

E vérbeli konzervatív-szuverenista pártokat ennek az időszaknak a java részében folyamatos politikai támadások érték az Európai Unióban, a szélsőbaltól a balra tolódott korábbi jobboldali pártokig, liberális civilszervezetek támogatásával.

Kezdetben nem tudtak mit kezdeni Orbán Viktorral, mostanra mindenkivel kezdenének

A zaj akkor vált fülsüketítővé, miután Orbán Viktor 2015-től ellenállt a migrációs nyomásnak és az azóta felemásan megtagadott-megőrzött uniós főáramlatnak, és közben Lengyelországban még a vele szövetséges PiS is hatalomra került.