Tesla égett az európai központban, miközben fellélegezhetnek a németek – a szomszéd mégsem húzza fel a vasfüggönyt

A vártnak megfelelően szoros eredményt hozott a vasárnapi svájci népszavazás. Lélegzetvisszafojtva figyelték többek közt a németek, mert népességkorlát felállításáról szólt a voksolásra bocsátott javaslat, és ha hinnénk, ha nem, Németország küldte a legtöbb bevándorlót az alpesi országba. Eközben a szavazásról az vonta el a figyelmet, hogy tízezrek tüntettek a hétfőn kezdődő G-7 csúcs, a kapitalizmus és a kizsákmányolás ellen a rendkívüli állapotot hirdető Genfben, és a megmozdulásnak voltak ijesztő pillanatai is.

Népszavazás Svájcban – miközben Európa egyik leggazdagabb országa a bevándorlásról tartottak voksolást, Genfben Tesla égett a G7 és a kapitalizmus elleni tüntetésen Fotó: AFP

Az eredmény: Svájc elutasította azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálta volna az ország népességét, miután a radikális intézkedés várható gazdasági következményeivel kapcsolatos aggodalmak erősebbnek bizonyultak a bevándorlással kapcsolatos félelmeknél.

A vasárnapi országos népszavazáson a résztvevő svájciak 54 százaléka mondott nemet a kezdeményezésre, és csak 46 százalékuk támogatta a kormány bejelentése szerint – adta hírül a Bloomberg.

Thomas Matter, az SVP (Svájci Néppárt ) képviselője és a népességplafon egyik fő támogatója szerint „már egy szoros vereség is szenzációnak számít”, mivel ez

Dávid és Góliát harca volt – mindenki egy ellen.

A javaslat támogatottsága valóban jóval meghaladta a jobboldali SVP eredményét a 2023-as parlamenti választásokon, amikor a párt 27,9 százalékkal végzett az első helyen. Kormányon maradtak, de Svájcot nagykoalíció irányítja, a népszavazásra tett kérdésben pedig széles összefogás ellenezte a népességkorlát felállítását.

A jobboldali, bevándorlásellenes erők szerint az ország népessége túl gyorsan nő, ami egyre nagyobb nyomást helyez a lakáspiacra, a közlekedésre, az egészségügyre és az oktatásra.

Népszavazás Svájcban: a népességkorlátozás javaslata elbukott, de ezzel nincs vége

A szavazás több hónapos kampány végpontja volt, amely során jobboldali csoportok azzal érveltek, hogy Svájc gyorsan növekvő népessége túlzsúfoltságot okoz és túlterheli az ország erőforrásait. A lakosság létszáma ma már nincs messze a javasolt plafontól: a század eleje óta közel kétmillió fővel nőtt, és jelenleg 9,1 millió fő körül alakul.