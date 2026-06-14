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bevándorlás
Németország
népszavazás
Svájc
népesség

Tesla égett az európai központban, miközben fellélegezhetnek a németek – a szomszéd mégsem húzza fel a vasfüggönyt

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Van egy európai ország, amely nem a népességfogyást elégelte meg, hanem a szakadatlan bevándorlást. A népszavazás Svájcban bevett módszer súlyos ügyek eldöntésére, vasárnap népességkorlát felállításáról voksoltak, amit többek közt a németek figyeltek lélegzetvisszafojtva – akár hinnénk, akár nem, ők küldték a legtöbb migránst.
Pető Sándor
2026.06.14, 18:51
Frissítve: 2026.06.14, 19:00

A vártnak megfelelően szoros eredményt hozott a vasárnapi svájci népszavazás. Lélegzetvisszafojtva figyelték többek közt a németek, mert népességkorlát felállításáról szólt a voksolásra bocsátott javaslat, és ha hinnénk, ha nem, Németország küldte a legtöbb bevándorlót az alpesi országba. Eközben a szavazásról az vonta el a figyelmet, hogy tízezrek tüntettek a hétfőn kezdődő G-7 csúcs, a kapitalizmus és a kizsákmányolás ellen a rendkívüli állapotot hirdető Genfben, és a megmozdulásnak voltak ijesztő pillanatai is.

Népszavazás Svájcban – miközben Európa egyik leggazdagabb országa a bevándorlásról tartottak voksolást, Genfben Tesla égett a G7 és a kapitalizmus elleni tüntetésen
Népszavazás Svájcban – miközben Európa egyik leggazdagabb országa a bevándorlásról tartottak voksolást, Genfben Tesla égett a G7 és a kapitalizmus elleni tüntetésen Fotó: AFP

Az eredmény: Svájc elutasította azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálta volna az ország népességét, miután a radikális intézkedés várható gazdasági következményeivel kapcsolatos aggodalmak erősebbnek bizonyultak a bevándorlással kapcsolatos félelmeknél.

A vasárnapi országos népszavazáson a résztvevő svájciak 54 százaléka mondott nemet a kezdeményezésre, és csak 46 százalékuk támogatta a kormány bejelentése szerint – adta hírül a Bloomberg.

Thomas Matter, az SVP (Svájci Néppárt ) képviselője és a népességplafon egyik fő támogatója szerint „már egy szoros vereség is szenzációnak számít”, mivel ez

Dávid és Góliát harca volt – mindenki egy ellen.

A javaslat támogatottsága valóban jóval meghaladta a jobboldali SVP eredményét a 2023-as parlamenti választásokon, amikor a párt 27,9 százalékkal végzett az első helyen. Kormányon maradtak, de Svájcot nagykoalíció irányítja, a népszavazásra tett kérdésben pedig széles összefogás ellenezte a népességkorlát felállítását.

A jobboldali, bevándorlásellenes erők szerint az ország népessége túl gyorsan nő, ami egyre nagyobb nyomást helyez a lakáspiacra, a közlekedésre, az egészségügyre és az oktatásra.

Népszavazás Svájcban: a népességkorlátozás javaslata elbukott, de ezzel nincs vége

A szavazás több hónapos kampány végpontja volt, amely során jobboldali csoportok azzal érveltek, hogy Svájc gyorsan növekvő népessége túlzsúfoltságot okoz és túlterheli az ország erőforrásait. A lakosság létszáma ma már nincs messze a javasolt plafontól: a század eleje óta közel kétmillió fővel nőtt, és jelenleg 9,1 millió fő körül alakul.

Fotó: AFP

A korlátozás a bevándorlás szigorú visszafogására irányuló nemzetközi törekvések újabb lépcsőfokát jelentette volna. Az eredmény megkönnyebbülést hozott az üzleti szférának, miután több ismert vállalatvezető figyelmeztetett arra, hogy a lakosság számára meghatározott fix felső korlát – amelyet modern gazdaságban még soha nem alkalmaztak – elzárná az országot a létfontosságú külföldi munkaerőtől, és visszavetné az üzleti tevékenységet, valamint a beruházásokat. A svájci kormány és a parlamenti képviselők többsége szintén ellenezte a javaslatot – emlékeztetett a Bloomberg beszámolója.

A Roche Holding AG, a Nestlé SA és az UBS Group AG vezetői azért is aggódtak, mert az év eleji közvélemény-kutatások szerint a kezdeményezés támogatói hosszú ideig előnyben voltak. Bár a végső felmérésekben elvesztették vezető pozíciójukat, támogatottságuk továbbra is megközelítette az 50 százalékot. 

Napközben is voltak olyan pillanatok, ahogy érkeztek be a kantonok eredményei, amikor úgy tűnt: a kezdeményezés sikert arathat.

A vereség ellenére a jelentős támogatottság azt mutatja, hogy továbbra is erős az elégedetlenség a bevándorlás mértékével kapcsolatban. Ez valószínűleg arra ösztönzi az SVP-t és más politikai szereplőket, hogy újabb módokat keressenek a korlátozások bevezetésére – írja a hírügynökség. 

Az elmúlt évtizedekben Svájcban futószalagon tartották a bevándorlás elleni népszavazásokat, részsikerekkel a bevándorlás ellenzői számára. 

Eközben Genfben hatalmas tömeg tüntetett a kapitalizmus és a kizsákmányolás ellen

A svájci lapokban a főhelyet az óriási jelentőségű népszavazás híei foglalták el, de a figyelmet részben elvonat, hogy Genfben tízezrek tüntettek a készülú G7-csúcs, a kapitalizmus és a kizsákmányolás ellen.

Svájc második legnagyobb városában rendkívüli állapotot rendeltek el, és az erőszakos cselekmények sem maradtak el. A világ legtöbb pontkján egy népszavazás napját általában nem úgy képzelik el, hogy felvonul a rohamrendőrség, Svájcban azonban most ez is a nap része volt.

Fotó: AFP

A háromnapos G7-csúcsot nem is Svájcban rendezik hétfőtől, hanem csak a közelében, a francia Evian-les-Bains városban. Főt témáio Ukrajna támogatása, a globális gazdasági bizonytalanság és a mesterséges intelligencia fejlődése.

Svájc nem tagja G7-nek.

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