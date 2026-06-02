Trumpnál most lett vége mindennek, ordított Netanjahuval: Egy hálátlan őrült vagy, ezért gyűlöl titeket mindenki!

Trump a telefonbeszélgetésben „súlyos” szavakkal illette Netanjahut, „őrültnek” nevezte az izraeli kormányfőt, és hálátlansággal vádolta. A beszámoló szerint az amerikai elnök felemelte a hangját, és durván kérdezte meg az izraeli vezetőtől, hogy mit művel.

Trump mindent kitálalt

A portál szerint Trump a Netanjahu elleni, évek óta tartó bírósági eljárást is szóba hozta. Az Axios által idézett, állítólag a telefonbeszélgetésben elhangzott mondat szerint az amerikai elnök azt mondta az izraeli miniszterelnöknek: „Ha nem lennék én, börtönben lennél. Most mindenki gyűlöl téged.

Emiatt mindenki gyűlöli Izraelt.”

Az Axios szerint a vita hátterében az állhatott, hogy Trump szerint Netanjahu aránytalanul eszkalálja a Libanonnal kapcsolatos konfliktust. A beszámoló alapján az amerikai elnököt a libanoni áldozatok száma is aggasztotta. Ez különösen érzékeny pillanatban történt, mert Mohammad-Báker Gálibáf, az iráni parlament elnöke előző nap azzal fenyegetett, hogy Teherán nemcsak felfüggeszti a Washingtonnal folytatott tárgyalási folyamatot, hanem fellép Tel-Avivval szemben is, ha Izrael folytatja libanoni katonai műveleteit.

A tárgyalások csak a kiabálás erejéig álltak meg

Trump ennek ellenére jelezte, hogy folytatódnak az Iránnal kapcsolatos egyeztetések. A Netanjahuval és a Hezbollah képviselőivel folytatott tárgyalás után pedig arról beszélt, hogy a felek szándéka szerint leállhat a fegyveres összecsapás.

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a katonai műveletek leállításáról Benjámin Netanjahuval és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett. Trump „nagyon produktívnak” nevezte az izraeli kormányfővel folytatott megbeszélést, és közölte:

nem mennek izraeli csapatok Bejrútba, az úton lévő egységeket pedig visszafordítják.

A Hezbollah meg nem nevezett képviselőjével folytatott egyeztetés eredményét Trump úgy foglalta össze, hogy a felek beleegyeztek minden lövöldözés leállításába. Az amerikai elnök megfogalmazása szerint ez azt jelenti, hogy Izrael nem fogja támadni a Hezbollahot, a Hezbollah pedig nem fogja támadni Izraelt.