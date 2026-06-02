Trumpnál most lett vége mindennek, ordított Netanjahuval: Egy hálátlan őrült vagy, ezért gyűlöl titeket mindenki!
Trump a telefonbeszélgetésben „súlyos” szavakkal illette Netanjahut, „őrültnek” nevezte az izraeli kormányfőt, és hálátlansággal vádolta. A beszámoló szerint az amerikai elnök felemelte a hangját, és durván kérdezte meg az izraeli vezetőtől, hogy mit művel.
Trump mindent kitálalt
A portál szerint Trump a Netanjahu elleni, évek óta tartó bírósági eljárást is szóba hozta. Az Axios által idézett, állítólag a telefonbeszélgetésben elhangzott mondat szerint az amerikai elnök azt mondta az izraeli miniszterelnöknek: „Ha nem lennék én, börtönben lennél. Most mindenki gyűlöl téged.
Emiatt mindenki gyűlöli Izraelt.”
Az Axios szerint a vita hátterében az állhatott, hogy Trump szerint Netanjahu aránytalanul eszkalálja a Libanonnal kapcsolatos konfliktust. A beszámoló alapján az amerikai elnököt a libanoni áldozatok száma is aggasztotta. Ez különösen érzékeny pillanatban történt, mert Mohammad-Báker Gálibáf, az iráni parlament elnöke előző nap azzal fenyegetett, hogy Teherán nemcsak felfüggeszti a Washingtonnal folytatott tárgyalási folyamatot, hanem fellép Tel-Avivval szemben is, ha Izrael folytatja libanoni katonai műveleteit.
A tárgyalások csak a kiabálás erejéig álltak meg
Trump ennek ellenére jelezte, hogy folytatódnak az Iránnal kapcsolatos egyeztetések. A Netanjahuval és a Hezbollah képviselőivel folytatott tárgyalás után pedig arról beszélt, hogy a felek szándéka szerint leállhat a fegyveres összecsapás.
Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán azt írta, hogy a katonai műveletek leállításáról Benjámin Netanjahuval és a libanoni Hezbollah egy magas rangú képviselőjével egyeztetett. Trump „nagyon produktívnak” nevezte az izraeli kormányfővel folytatott megbeszélést, és közölte:
nem mennek izraeli csapatok Bejrútba, az úton lévő egységeket pedig visszafordítják.
A Hezbollah meg nem nevezett képviselőjével folytatott egyeztetés eredményét Trump úgy foglalta össze, hogy a felek beleegyeztek minden lövöldözés leállításába. Az amerikai elnök megfogalmazása szerint ez azt jelenti, hogy Izrael nem fogja támadni a Hezbollahot, a Hezbollah pedig nem fogja támadni Izraelt.
Irán még határozottabban lép fel, Amerika kivár
Nem sokkal korábban az iráni állami média azt közölte, hogy Teherán leállít minden közvetett üzenetváltást az Egyesült Államokkal Izrael libanoni katonai műveletei miatt. A bejelentésre Trump az NBC News televíziónak adott nyilatkozatában úgy reagált, hogy az Egyesült Államoknak van ideje, Irán viszont ezalatt rengeteg pénzt veszít a tengeri blokád miatt.
Az amerikai elnök úgy fogalmazott: „Azt gondolom, hogy elhallgatni nagyon jó lehet, és azt hosszú ideig meg lehet tenni.” Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy az Egyesült Államok „elkezd mindenfelé bombákat ledobni”, hanem azt, hogy
- csendben marad,
- és fenntartja a blokádot.