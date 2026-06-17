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Bige László
Orbán Viktor
nyílt levél

Orbán Viktor keményen összecsapott az egyik leggazdagabb magyarral: „Megértem, hogy nehéz az oligarchák élete”

Bige László nyílt levélben vádolta az Orbán-kormányt,. Orbán Viktor visszautasította a vádakat, és a Tisza Párt támogatójának nevezett üzletembernek azt üzente, hogy megérti az oligarchák nehéz helyzetét, de sok sikert kíván neki.
VG
2026.06.17., 13:46
Fotó: M1 / Facebook

Nyilvános üzenetváltás alakult ki Orbán Viktor volt miniszterelnök és Bige László üzletember között, miután a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa nyílt levélben fogalmazott meg súlyos kritikákat a korábbi kormányfővel szemben.

Orbán Viktor
Orbán Viktor keményen összecsapott az egyik leggazdagabb magyarral: „Megértem, hogy nehéz az oligarchák élete” / Fotó: M1 / Facebook

Bige László a Tisza Párthoz közel álló Kontroll felületén megjelent levelében azt állította, hogy az Orbán-kormány idején megpróbálták megszerezni vagyonát és vállalatát, a Nitrogénművek Zrt.-t. 

Az üzletember szerint kormánypárti médiumokon keresztül támadták hírnevét, miközben pénzügyi és hatósági eszközökkel is nyomást gyakoroltak rá.

Levele szerint a cég által felvett piaci hiteleket később felmondták, majd egy strómanon keresztül próbálták megszerezni a vállalat egy részét. 

Bige azt állította, hogy 2015-ben azt az üzenetet kapta: ha nem hagyja el az országot, akár börtönbe is kerülhet. Hozzátette: a Nemzeti Nyomozó Iroda 2025-ben lezárta a Nitrogénművek ügyében folytatott nyomozást, és sem a vállalat, sem annak dolgozói ellen nem emeltek vádat.

Az üzletember kitért arra is, hogy a Gazdasági Versenyhivatal korábban több mint 11 milliárd forintos bírságot szabott ki érdekeltségeire, amelyet később a Fővárosi Törvényszék megsemmisített.

A levél végén Bige élesen bírálta Orbán Viktort, akit megszólítva úgy fogalmazott: „Jó, ha megszokja a gondolatot, hogy Ön ma már egy senki.”

Orbán Viktor a Fidesz sajtóosztályán keresztül azt írta, hogy : „Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban.”

A Fidesz elnöke válaszában azt is megjegyezte, hogy 

megérti az oligarchák nehéz helyzetét, 

és úgy fogalmazott: 

„Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy  tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik. Sok sikert kívánok!”. 

Korábban az Indexnek adott interjújában Orbán Viktor azt mondta, hogy Bige László egy köztörvényes, egy fehérgalléros bűnöző, aki a Tisza Párt legnagyobb támogatója, mégis a Fideszt nevezik a legkorruptabb pártnak. 

Hozzátette, hogy a Fidesz valamit rosszul csinálhatott, ha a közvélemény a pártot tartja a legkorruptabbnak.

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Orbán Viktor keményen összecsapott az egyik leggazdagabb magyarral: „Megértem, hogy nehéz az oligarchák élete”

Bige László nyílt levélben vádolta az Orbán-kormányt,. Orbán Viktor visszautasította a vádakat, és a Tisza Párt támogatójának nevezett üzletembernek azt üzente, hogy megérti az oligarchák nehéz helyzetét, de sok sikert kíván neki.
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