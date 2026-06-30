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Volkswagen
Németország
Mercedes

Kifelé Németországból: már a német cégek is legyintenek Európa legnagyobb gazdaságára – hazánk a győztes oldalra kerülhet

Míg hazájukból kivonulnak, Indiában és Kínában bővítéseket terveznek a német iparvállalatok. Németország mellett egész Nyugat-Európa is rengeteg munkahelyet veszíthet, míg az Egyesült Államokban és Kelet-Európában növelné kapacitását a megkérdezett 1000 iparvállalat.
Murányi Ernő
2026.06.30., 08:01

Kapkodhatják a fejüket Németországban a munkavállalók és a befektetők is, mivel egymás után jelentik be a hatalmas múlttal rendelkező, ikónikus vállalatok a mind nagyobb szabású csoportos leépítéseket és az egyéb költségcsökkentő intézkedéseket.

Németország
Kifelé Németországból, már a német cégek is legyintenek Európa legnagyobb gazdaságára / Fotó: AFP

Az új mottó: kifelé Németországból

A legfrissebb hírek közül szemezgetve, a Volkswagen igazgatótanácsa például 100 000 munkahely megszüntetését is tervezi, ami kétszerese a korábban bejelentett leépítésnek, de a Mercedes-Benz is kiterjeszti költségcsökkentő intézkedéseit. A bónuszokat megszüntetik, és a 40 órás munkahéthez való visszatérés is napirenden van. 

Eközben a Bosch történetében először Stefan Hartung vezérigazgató kénytelen volt idejekorán lemondani pozíciójáról, mert az igazgatótanács abban bízik, hogy az utódja, Christian Fischer - aki egyben az eddigi helyettese volt - talán  képes lesz megállítani a lejtőn a hazánkban is számos gyárat üzemeltető ipari óriást.

Ráadásul valószínűleg ezek nem az utolsó ilyen jellegű bejelentések voltak, hiszen a Handelsblatt üzleti portál és a Horvath tanácsadócég közös felméréséből - amelyet 1000 ipari vállalat megkérdezésével állítottak össze - az derült ki, hogy a cégek közel 60 százaléka további leépítéseket tervez Németországban 2026 és 2030 között.

Csak idén akár 100 000 munkahely is megszűnhet, elsősorban az autóiparban, a gépiparban és az építőiparban.

India  a legnagyobb nyertes, de hazánk is jól járhat

Eközben a német vállalatok a következő négy évben egyre inkább a növekedési régiókba, azaz Németországon és Nyugat-Európán kívülre helyezik át üzleti tevékenységüket, amit főként a szigorú költségcsökkentéssel indokolnak. A közös mottó az lehetne, hogy kifelé Németországból.

Különösen szembeötlő, hogy míg Németországban  a német iparvállalatok egészen pontosan 58 százaléka, egész Nyugat-Európában pedig 52 százalékuk tervez az előttünk álló években leépítést, addig Indiában a 93 százalékuk(!), Kínában pedig 66 százalékuk bővítené kapacitásait. 

Európa versenyképességéről sokat elárul, hogy a nem kifejezetten az olcsó munkaerejéről híres Egyesült Államokban is a német cégek 65 százaléka tűzött ki célként fokozottabb jelenlétet.

Kelet-Európa is a győztesek között van, lévén itt az 1000 német iparvállalat 52 százaléka növelné kapacitásait. Hacsak az erős forint nem tartja vissza őket, ebből hazánknak is leeshet néhány beruházás.

Az igazi tragédia a Handelsblatt szerint amúgy nem a munkahelyek elvesztése - ezek nagy része ugyanis olyan szektorokban szűnik meg, amelyek egy ideig még bevételt termelnek, de nem állnak fényes jövő előtt -, hanem az, hogy a jövőorientált iparágakban nem jönnek létre ugyanolyan ütemben új munkahelyek. 

 

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Kifelé Németországból: már a német cégek is legyintenek Európa legnagyobb gazdaságára – hazánk a győztes oldalra kerülhet

Kapkodhatják a fejüket Németországban a munkavállalók és a befektetők is, mivel egymás után jelentik be a hatalmas múlttal rendelkező, ikónikus vállalatok a mind nagyobb szabású csoportos leépítéseket és az egyéb költségcsökkentő intézkedéseket.
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