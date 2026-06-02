Lesújtott Putyin pusztító haragja Ukrajnára: szörnyű támadás érte kedd hajnalban Kijevet
Oroszország kedden, a hajnali órákban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen. Kijevet, Dnyiprót, Harkivot és a kijevi régiót is találatok érték. A helyi hatóságok szerint legalább tíz ember meghalt, több mint százan megsérültek – számolt be a Kyiv Post.
Az oroszok nagyszabású támadást indítottak Ukrajna ellen az éjszaka
A Kijevet, Dnyiprót és Harkivot ért támadások egy Ukrajna-szerte végrehajtott nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás részét képezték.
Az ukrán légierő szerint az orosz erők Kalibr típusú robotrepülőgépeket indítottak Ukrajna felé a Kaszpi-tenger térségéből.
Országszerte légvédelmi riasztásokat rendeltek el, miután a taktikai egységek ballisztikus csapások veszélyét azonosították Oroszország keleti és északkeleti irányából.
Az éjszakai támadás több térségben tüzeket okozott, megrongált többszintes lakóépületeket, és a főváros egyes részein áramkimaradásokhoz vezetett.
Kijevben négy ember meghalt, 51-en megsérültek, köztük három gyermek – közölte Vitalij Klicsko polgármester. Harmincöt embert kórházba szállítottak, másokat a helyszínen láttak el, illetve járóbeteg-ellátásban részesítettek.
Az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat szerint reggel 8 óráig Kijevben négy ember halt meg és 58-an sérültek meg, köztük három gyermek.
Kijevben a légiriadó több mint három órán át tartott az éjjel. A lehulló törmelék és a becsapódások a főváros több kerületében is károkat, áramkimaradásokat okoztak.
A kijevi régióban három ember sérült meg, miután az orosz erők az éjszaka drónokkal, robotrepülőgépekkel és ballisztikus fegyverekkel támadták a térséget – közölte Mikola Kalasnik regionális kormányzó.
A támadás a régió négy járásában okozott károkat, többek között lakóépületekben és raktárlétesítményekben. Több helyen tűz is keletkezett.
Nyolcan meghaltak Dnyipróban, Harkivot is találat érte. „A Dnyiprót ért orosz támadás egy kisfiú életét is követelte. A mentők kiemelték egy 2023-ban született gyermek holttestét a csapásban megrongálódott négyszintes épület romjai alól. Ma éjjel az oroszok nyolc embert öltek meg Dnyipróban” – közölte a kormányzó.
Az orosz erők az éjszaka folyamán az északkelet-ukrajnai Harkivot is támadták, a város két kerületét érték csapások – közölte Ihor Terehov polgármester.
Később a harkivi regionális katonai közigazgatás vezetője, Oleh Szinyehubov arról számolt be, hogy a város Szlobidszkij kerületében az áldozatok száma nyolcra emelkedett. Hét ember akut stresszreakciót szenvedett el, egy nő pedig üvegszilánkoktól sérült meg. Mindannyian orvosi ellátást kaptak.
Volodimir Zelenszkij elnök nemrég hírszerzési információkra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Moszkva aktívan készül egy nagyszabású, országos támadásra. Zelenszkij ismét hangsúlyozta, hogy Ukrajna légvédelmi ernyőjének megerősítése és további nyugati elfogórakéták biztosítása Kijev legfontosabb prioritása. Ezt pedig meg is kaphatják, mint a Világgazdaság alábbi cikke rávilágított.
Széttuningolt Gripenekkel vadásznának az oroszokra: pislogni nem tudnak majd és vége
Ukrajna svéd Gripen vadászgépeket kapna nagy hatótávolságú levegő-levegő rakétákkal felszerelve. Elemzők szerint ezzel paritásba kerülhet Ukrajna harci képessége az orosz siklóbombákkal szemben – írta a Defense News a két ország csütörtöki bejelentésére hivatkozva.
Mint az országok a közleményükben írták, a Saab Gripen E típusú új repülőgépek tervezett ukrán beszerzésének részeként Svédország jövőre 16 régebbi Gripen C/D gépet kíván adományozni Ukrajnának. Svédország közölte, hogy a régebbi gépeket az MBDA Meteor rakétáival is felszerelhetik, ami lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy fenyegetést jelentsen azokra az orosz gépekre is, amelyek jelenleg kívül esnek a rövidebb hatótávolságú rakétákkal felszerelt F–16-osok és Mirage vadászgépek elérési távolságán.
Az orosz siklóbomba méltó ellenfele lehetne a Gripenekre felszerelt Meteor
A svéd védelmi minisztérium közölte, hogy az adományozás egy korszerű lőszerekből álló csomagot is tartalmazna, amely a Diehl IRIS–T rakétájából, a Raytheon AIM–120 fejlett közepes hatótávolságú levegő-levegő rakétájából, valamint a Meteorból állhat.
Ukrajna számára a Meteor egyértelmű előnyt adna a Gripennek a többi nyugati vadászgépével szemben.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Svédországban tartott sajtótájékoztatóján külön kiemelte, hogy a Meteorral felszerelt Gripen – amely képes lenne visszaszorítani az irányított légibombákat ledobó orosz gépeket – „nagyon fontos”.