Állampapírok: valami eltörött, a padlógáz után máris itt a satufék

A magyarok tetszését nem nyerte el a kamatcsökkentés, elfordultak kedvenc befektetésüktől. A befektetők döntöttek: ezen a kamaton már nem kell nekik az állampapír.
K. B. G.
2026.06.02, 10:12
Frissítve: 2026.06.02, 10:46

A magyarok számára alacsonyabb kamat mellett már sokkal kevésbé népszerű befektetési forma a lakossági állampapír, mint a kamatcsökkentés előtt volt – derül ki az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) heti adataiból, melyek a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatcsökkentése utáni első teljes hétről szólnak.

Nem tetszik az alacsonyabb kamat a bfektetőknek elfordultak az állampapírtól / Fotó: Kallus György

Alacsonyabb kamat mellett már nem kell a magyaroknak az állampapír

Az ÁKK május vége felé jelentette be, hogy fél százalékponttal csökkenti a legnépszerűbb állampapírok után fizetett kamatot, ám még egy pár napig volt lehetőség vásárolni a magasabb kamatozású állampapírokból, így nem is csoda, hogy sokan megrohamozták a magasabb kamat reményében az értékesítőhelyeket. A múlt héten, amikor már a teljes héten csak az alacsonyabb kamatozású sorozatok vásárlására nyílt lehetőség, aztán el is tűnt a forgalom és 

idén még soha ilyen alacsony nem volt a lakossági állampapírok bruttó értékesítése. 

Az idei évben átlagosan heti bruttó mintegy 100 milliárd forintért vásároltak lakossági állampapírt a magyarok, ehhez képest a múlt héten ez a szám csak 51,21 milliárd forintot tett ki, ami a legalacsonyabb idén. Ez azonban a kamatcsökkentés miatt nem meglepő, ahogy annak fényében sem, hogy  a megelőző héten viszont óriási rekord született. Akkor a magyarok közel 370 milliárd forintért vásároltak állampapírt, és sokan dönthettek a jegyzés előrehozása mellett.

A népszerűségi sorrend nem változott, továbbra is az ötéves futamidejű, ám már csak évi 6,5 százalék kamatot fizető Fix Magyar Állampapír volt a legnépszerűbb, amiből 28,16 milliárd forintért vásároltak a befektetők. Ez azonban alig több mint a tizede az előző heti 279,94 milliárd forintos rekordértéknek.

A Magyar Állampapír Plusz szerezte meg szokás szerint a második helyet, ám a múlt heti 13,25 milliárd forintos forgalom kevesebb mint az ötöde a megelőző heti, 75 milliárd forint fölötti csúcsnak.

A harmadik helyen a Kincstári Takarékjegy áll, ahol a forgalom viszonylag magas maradt az előző hetihez képest, 5,46 milliárd forintot tett ki, ami több, mint az előző heti 10,76 milliárd forintos bruttó értékesítés fele.

A korábban népszerű változó kamatozású állampapírok, mint a Prémium Magyar Állampapír és a Bónusz Magyar Állampapír forgalma továbbra is viszonylag csekély maradt.

