Hegedűs Zsolt kinevezte az országos tiszti főorvost: az egészségügy új vezetői felsorakoztak – erre készül a minisztérium

Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban, miután Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán jelezte: új szereplők érkeznek a magyar népegészségügyi és gyógyszerészeti irányításba. A bejelentés alapján a változások nem pusztán személycseréket jelentenek, hanem új szemléletet is ígérnek az egészségpolitika egyik legfontosabb területén.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kinevezte az országos tiszti főorvost / Fotó: Dr. Hegedűs Zsolt Facebook

Hegedűs Zsolt azt írta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban tett látogatásán vele tartott dr. Oroszi Beatrix is, aki az új országos tiszti főorvos lesz. Oroszi Beatrix neve a magyar járványügyi és népegészségügyi szakmában ismert, kinevezése ezért szakmai szempontból is fontos jelzés lehet arról, milyen irányt venne az országos népegészségügyi irányítás.

Gyógyszerügyi szabályozásokat kezdeményez Hegedűs Zsolt

A miniszter bejegyzése szerint szintén részt vett az átadás-átvétel megkezdésén dr. Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézményként működő Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. A gyógyszerügyi szabályozás, az engedélyezési folyamatok és az ellátásbiztonság közvetlenül érinti

a betegeket,

az egészségügyi szolgáltatókat

és a gyógyszerpiaci szereplőket is.

Hegedűs Zsolt arról is beszámolt, hogy prof. Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is vele tartott. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Vokó Zoltánra szintén nagyon számít a minisztériumban. Az új vezetői kör feladata a népegészségügyi irányítás megerősítése és az egészségügyi kormányzati munka szakmai támogatása lesz.

Új szemlélet az orvostudományban

A miniszter az új vezetéssel egy „új szemléletet, irányt és cselekvést” ígér. Hegedűs Zsolt szerint a cél az, hogy Magyarország végre befektessen a magyar emberek egészségébe. Az országos tiszti főorvos személye a járványügyi felkészülés, a megelőzés, az egészségvédelmi programok és a lakossági tájékoztatás miatt kulcsszereplő. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetése a gyógyszerügyi háttérintézményi munka miatt lehet meghatározó. A népegészségügyi államtitkári szerep pedig azt jelzi, hogy a kormányzati struktúrában külön hangsúlyt kaphat az egészségmegőrzés és a megelőzés.