Trump úgy fölpörgette az amerikai ipart, hogy Európa csak néz: a háború nem segíthet örökké, fekete felhők gyülekeznek
Az amerikai feldolgozóipari aktivitás négy éve nem látott mértékben bővült – jelentette hétfőn a Bloomberg hírügynökség az Institute for Supply Management (ISM) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) mutatójáról írva, amely májusban 1,3 ponttal, 54 pontra emelkedett. Az összemérhető euróövezeti mutató az S&P Global felmérésében szintén az aktivitás bővülését jelző 50-es vonal felett maradt, de a majdnem négyéves csúcsot jelentő áprilisi 52,2-ről 51,6-re mérséklődött.
Az amerikai mutató januárban evickélt 50 fölé, az európai csak februárban, és máris visszafordult.
A BMI az amerikai feldolgozóipar újbóli erőre kapását mutatja, miközben növekednek a beruházások a mesterséges intelligenciába, kedvezőbbé váltak az adószabályok, és csökkent a kereskedelempolitikai bizonytalanság – összesít a Bloomberg.
Az amerikai gyáripari aktivitás 2022 óta a legerősebb szintre gyorsult, miközben az ISM árindexe enyhén mérséklődött, de továbbra is magas maradt.
Szinte valamennyi feldolgozóipari ágazat növekedésről számolt be, köztük
- a nyomdaipar,
- a textilipar,
- az elektromos berendezések gyártása és a műanyagipar,
- egyedül a faipari termékek gyártása mutatott visszaesést.
A listából nem úgy tűnik, hogy maga a háború, illetve a hadiipar hajtja a növekedést. Az új megrendelések növekedése négyhavi csúcsra gyorsult, miközben a gyári termelés is lendületet vett.
Amerikai gazdaság, amerikai ipar: az iráni háborúnak lehetett hatása
A kedvező adatok részben annak is betudhatók, hogy a vevők előrehozzák beszerzéseiket, hogy megelőzzék a várható áremeléseket – tapogatózik az okok irányába a jelentés. A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros tényleges lezárása ugyanis erősen megemelte az olaj és más alapanyagok árát. Ha ez a hatás működött Amerikában, az európai adatokon nem látszik ilyen (ideiglenesen) jótékony hatás.
Az olajárak a csúcsokról visszahúzódtak, de továbbra is jóval a háború előtti szintek felett vannak. Az ISM adatai szerint az alapanyagköltségek továbbra is meredeken emelkednek a gyártók számára: az árindex ugyan némileg enyhült, de még mindig közel van a 2022 óta nem látott szintekhez.
Susan Spence, az ISM feldolgozóipari felmérését végző bizottság elnöke szerint az új megrendelések és a termelés javulása inkább a korábban felhalmozódott keresletnek köszönhető, mint a készletfelhalmozásnak – még a közel-keleti konfliktus miatt várható magasabb árak ellenére is.
Az aggodalom természetesen az, hogy ha az árak nem csillapodnak egy a vártnál kevésbé gyors háborús lezárás miatt, akkor ez elkezdheti visszafogni a keresletet
– mondta Spence újságíróknak. Vagyis ha a háború eddig segített, a későbbiekben visszaüthet. Ez az aggodalom bőven létezik Európában is. Ráadásul az Európai Központi Bank olyan jelzéseket ad, hogy az árak tartós emelkedése esetén kamatemelés jöhet az euróövezetben.
A Fedet is figyelni kell
Természetesen az árnyomás az amerikai jegybank számára sem közömbös. Az elhúzódó költségnyomás az amerikai fogyasztók számára is további áremelkedést jelenthet – emlékeztet a Bloomberg. A múlt héten közzétett adatok szerint a Federal Reserve által kiemelten figyelt inflációs mutató áprilisban 3,8 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál – ez közel kétszerese a jegybank célértékének, és 2023 óta a leggyorsabb ütem.
A beszállítói szállítások mutatója a 2022 óta legmagasabb szinten maradt, mivel a háború okozta fennakadások meghosszabbítják az ellátási láncokat. Az import és az export egyaránt bővült májusban, miközben a készletek mutatója egyéves csúcsra emelkedett. Az ISM foglalkoztatási mutatója szintén javult májusban, bár továbbra is a munkaerő-állomány csökkenését jelzi. Az amerikai kormány havi foglalkoztatási jelentése pénteken jelenik meg.
Egyes válaszadók arról számoltak be, hogy a vevők ellenállnak a magasabb áraknak, ugyanakkor a megrendelési adatok azt mutatják, hogy a feldolgozóipari termékek iránti kereslet gyorsabban nő, mint a kínálat. Mivel a készletszintek tartósan alacsonyak, úgy véljük, hogy a termelési kilátások a következő hónapokban is kedvezőek maradnak
– értékelt Stuart Paul, a Bloomberg Economics elemzője.
