A NAV elől nem lehet elbújni: hiába nem segített a vállalkozás 200 százalékos adóbírságot kapott

Amellett, hogy bevételt titkolt el egy taxis cég, még fiktív számlát is kiállított; például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhellyel, de még autószerelővel sem rendelkezett – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

A NAV kiderítette az adócsalást, és kemény bírságot szabott ki a taxis cégre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Fiktív számlákkal és eltitkolt bevételekkel bukott le egy taxis vállalkozás

Bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit, és a NAV-ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból – online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket.

A társaság a fuvarszervezéséhez ismert taxitársaságok diszpécserszolgáltatását használta, így a NAV az ezektől a partnerektől beszerzett, illetve lejelentett adatok alapján pontos képet kapott a vállalkozás forgalmáról.

Az adatok egyértelműen igazolták: a cég a vizsgált évben közel 200 millió forint bevételt titkolt el.

Az ellenőrzés további súlyos szabálytalanságokat is feltárt. A vállalkozás mintegy 50 millió forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat – például autószerelési, zöldterület-kezelési és reklámszolgáltatásokról. Ezek mögött nem volt tényleges teljesítés, ugyanakkor a társaság a bevallási és befizetési kötelezettségének sem tett eleget. A cégnek e tevékenységek végzéséhez sem megfelelő szakemberei, sem eszközei nem voltak.

A súlyos adóügyi szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200 százalékos adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.

Az ügy jól mutatja, hogy az adóhatóság elől nem lehet „eltűnni”: még ha egy vállalkozás nem is teljesíti alapvető kötelezettségeit, és nem működik együtt az ellenőrzés során, a rendelkezésre álló adatok – különösen a piaci szereplőktől származó információk – elemzésével a NAV képes feltárni az eltitkolt bevételeket és megállapítani az adókötelezettséget.

Éjszakába nyúló NAV-akció a minisztériumban: milliárdos támogatásokat vizsgálnak

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében – számolt be a Világgazdaság.