Deviza
EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,57 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,27% EUR/HUF354,86 -0,28% USD/HUF304,6 -0,43% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF387,9 -0,27% PLN/HUF83,86 -0,18% RON/HUF67,57 -0,39% CZK/HUF14,62 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX135 217,55 +1,06% MTELEKOM2 682 +0,6% MOL3 914 -0,1% OTP41 670 +1,8% RICHTER12 640 +0,63% OPUS355 +1,27% ANY7 990 +0,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 670 +1,07% BUMIX9 284,9 +0,32% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 893,12 +1,46% BUX135 217,55 +1,06% MTELEKOM2 682 +0,6% MOL3 914 -0,1% OTP41 670 +1,8% RICHTER12 640 +0,63% OPUS355 +1,27% ANY7 990 +0,13% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 670 +1,07% BUMIX9 284,9 +0,32% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 893,12 +1,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
adócsalás
NAV
taxivállalat
fiktív számlák
adóhatóság
bírság

A NAV elől nem lehet elbújni: hiába nem segített a vállalkozás 200 százalékos adóbírságot kapott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fiktív számlákkal és eltitkolt bevételekkel bukott le egy taxis vállalkozás. A cég nem segítette a NAV munkáját, ám az adóhatóság megtalálta a szabálytalanságokat online számlainformációk, nemzetközi adatok és taxitársaságoktól származó forgalmi adatok alapján.
VG
2026.06.02, 08:12
Frissítve: 2026.06.02, 08:58

Amellett, hogy bevételt titkolt el egy taxis cég, még fiktív számlát is kiállított; például autószerelésről úgy, hogy sem szerszámokkal, sem műhellyel, de még autószerelővel sem rendelkezett – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.

_IMG_5759 A NAV kiderítette az adócsalást és kemény bírságot szabott ki a taxiscégre
A NAV kiderítette az adócsalást, és kemény bírságot szabott ki a taxis cégre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Fiktív számlákkal és eltitkolt bevételekkel bukott le egy taxis vállalkozás

Bár a személyszállítással foglalkozó cég nem teljesítette adókötelezettségeit, és a NAV-ellenőrzést sem segítette, az adóhatóság különböző forrásokból – online számlainformációk és nemzetközi adatok felhasználásával így is rekonstruálni tudta a tényleges bevételeket.

A társaság a fuvarszervezéséhez ismert taxitársaságok diszpécserszolgáltatását használta, így a NAV az ezektől a partnerektől beszerzett, illetve lejelentett adatok alapján pontos képet kapott a vállalkozás forgalmáról. 

Az adatok egyértelműen igazolták: a cég a vizsgált évben közel 200 millió forint bevételt titkolt el.

Az ellenőrzés további súlyos szabálytalanságokat is feltárt. A vállalkozás mintegy 50 millió forint értékben állított ki valótlan tartalmú számlákat – például autószerelési, zöldterület-kezelési és reklámszolgáltatásokról. Ezek mögött nem volt tényleges teljesítés, ugyanakkor a társaság a bevallási és befizetési kötelezettségének sem tett eleget. A cégnek e tevékenységek végzéséhez sem megfelelő szakemberei, sem eszközei nem voltak.

A súlyos adóügyi szabálysértések miatt a társaság a több mint 60 millió forint adóhiány megfizetésén túl 200 százalékos adóbírsággal és késedelmi pótlékkal is számolhat.

Az ügy jól mutatja, hogy az adóhatóság elől nem lehet „eltűnni”: még ha egy vállalkozás nem is teljesíti alapvető kötelezettségeit, és nem működik együtt az ellenőrzés során, a rendelkezésre álló adatok – különösen a piaci szereplőktől származó információk – elemzésével a NAV képes feltárni az eltitkolt bevételeket és megállapítani az adókötelezettséget.

Éjszakába nyúló NAV-akció a minisztériumban: milliárdos támogatásokat vizsgálnak

Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által kifizetett, több mint 17 milliárd forintnyi támogatás ügyében – számolt be a Világgazdaság.

Az adóhivatal nyomozói május 27-én nagyszabású kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőnél (NKTK). 

Az akció az éjszakába nyúlt, a hatóságok pedig papíralapú és elektronikus dokumentumokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok elbírálása és a döntéshozatali folyamat megfelelt-e a jogszabályoknak. A NAV közlése szerint az ügy összetettsége és az érintettek nagy száma miatt további bizonyítási eljárások és kényszerintézkedések is várhatók.

A nyomozás az elmúlt évek egyik legjelentősebb kulturális támogatási ügyévé válhat, mivel a vizsgált támogatási összeg meghaladja a 17 milliárd forintot.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu