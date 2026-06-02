Sorra dönti a csúcsokat a Magyar Telekom, erőre kapott a forint

Jó hangulat uralkodott a világ tőzsdéin kedd délelőtt, miután Donald Trump amerikai elnök igyekszik leállítani az Izrael és a Hezbollah között folyó harcokat Libanonban, hogy ismét a tárgyalóasztalhoz ültesse az iszlamista csoporttal szövetséges Iránt.

A pozitív hangulat a forint árfolyamának is kedvezett, így az euró/forint árfolyam ismét vissza tudott süllyedni a 355-ös szint alá, míg a dollár/forint árfolyam esetében a 305-ös szint esett el. bár ezek némileg magasabban vannak, mint ahol azelőtt voltak , mielőtt Teherán közöte, hogy feláll a tárgyalóasztaltól, a magyar deviza erősödő trendje visszatért.