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Döbbenetes adat: 2014 óta 8,5 millió ukrán hagyta el hazáját

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Tizenkét év alatt nyolcvanötmillióan távoztak az országból. Dmitro Lubinec ombudsman szerint a külföldre távozott ukránok hazatéréséhez nem elég a béke, más feltételeknek is teljesülniük kell.
VG
2026.06.09, 10:53
Frissítve: 2026.06.09, 11:40

A 2014-ben kezdődött orosz agresszió óta mintegy 8,5 millió ukrán állampolgár távozott külföldre – jelentette be Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa a Globális Ukrán Csúcstalálkozón.

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Az ukrán lakosság jelentős része elhagyta az országot, így Kijevet is a több mint négy éve tartó háború miatt / Fotó: Northfoto

Az ombudsman az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adataira hivatkozva elmondta, hogy az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta több mint 5,7 millió ukrán kényszerült külföldre. Ha azonban a 2014-ben, a Krím megszállásával kezdődött konfliktus időszakát is figyelembe vesszük, a kivándorlók száma már eléri a 8,5 milliót – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai magyar hírportál.

Lubinec szerint ez komoly nemzetközi kihívást jelent, amely összehangolt fellépést igényel. Hangsúlyozta, hogy az ukrán menekültek számára biztosított ideiglenes védelemnek addig kell érvényben maradnia, amíg Ukrajnában tartanak az aktív harci cselekmények.

Az ombudsman arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán hatóságok egyre gyakrabban találkoznak olyan esetekkel, amikor külföldi intézmények ukrán gyermekeket emelnek ki családjukból. Példaként egy olaszországi esetet említett, ahol egy ukrán gyermeket külföldi gyámság alá helyeztek.

Dmitro Lubinec szerint a háború elől menekültek tömeges hazatéréséhez nem elegendők a felhívások. Véleménye szerint két alapvető feltétel szükséges:

  • megbízható nemzetközi biztonsági garanciák
  • és egy olyan nemzetközi program, amely segíti a lakhatás biztosítását a hazatérők számára.

Az ombudsman kiemelte azt is, hogy Ukrajna minden külföldön élő állampolgárát visszavárja, ugyanakkor a visszatéréshez megfelelő és biztonságos életkörülményeket kell teremteni az országban.

Nem a fronton dőlhet el az orosz–ukrán háború sorsa: az orosz gazdaság előtt nagy próbatétel áll – egyre több a figyelmeztető jel

Évtizedeken át Oroszországban a május 9-i győzelemnapi ünnepség a katonai erő demonstrációjáról szólt, idén viszont kicsit más üzenetet közvetített: az ukrajnai háború negyedik évében a küzdelem már nem kizárólag a frontvonalakon zajlik. Miközben Oroszország továbbra is jelentős energiabevételekből finanszírozza a háborús kiadásokat, egyre több gazdasági mutató utal arra, hogy a katonai konfliktus költségei fokozatosan átalakítják az orosz gazdaság működését.

A Kreml számára továbbra is az energiaszektor jelenti a legfontosabb pénzügyi támaszt. Az orosz Gazdaságfejlesztési Minisztérium friss előrejelzése szerint az ország földgáztermelése 2026-ban elérheti a 688,4 milliárd köbmétert, ami továbbra is a világ egyik legnagyobb termelőjévé teszi Oroszországot. A vezetékes export várhatóan 115,5 milliárd köbméter körül alakul, miközben a cseppfolyósított földgáz exportja változatlanul 40,3 millió tonna lehet – szól a Financial Times elemzése.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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