Felpörgött a hazai szálláshelyek forgalma, már elkezdték megrohamozni a Balatont
Idén májusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken1 közel 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január–májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) péntekek közzétett gyorstájékoztatója szerint.
Egy hónappal korábban, áprilisában a turisztikai szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 1,0 százalékkal, a vendégéjszakáké 4,0 százalékkal marat el az egy évvel korábbitól.
2026. májusban a vendégek száma összességében 2,6 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal mérséklődött a turisztikai szálláshelyeken. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 2,8, a vendégéjszakáké 1,1 százalékkal nőtt 2025 májusához képest. A vendégek 71 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 5,5 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 4,2 százalékkal kevesebb vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A magyarok száma is nőtt a hazai szálláshelyeken
A belföldi vendégek száma 4,9 százalékkal, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,8 százalékkal több volt az előző év azonos havinál. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a belföldi vendégek száma 4,2, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 2,5 százalékkal bővült 2025 májusához képest. A 898 ezer belföldi vendég 1,8 millió vendégéjszakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 636 ezer vendéget és 1,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Utóbbi vendégek 72 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 8,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest.
A magán- és egyéb szálláshelyek belföldi vendégeinek száma 5,7 százalékkal meghaladta a 2025. májusit. A belföldi vendégek száma mindegyik turisztikai térségben1 nőtt az előző év azonos hónapjához képest, a legnagyobb mértékben (18 százalékkal) Gyulán és térségében. Budapesten 2,9, a Balatonnál 3,7 százalékkal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma.
Jöttek a külföldiek, csak másként
A külföldi vendégek száma 0,2 százalékkal bővült, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 3,4 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a külföldi vendégek száma 2,5 százalékkal nőtt, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 0,5 százalékkal mérséklődött 2025 májusához képest. A turisztikai szálláshelyekre érkezett 855 ezer külföldi vendég 2,0 millió vendégéjszakát töltött el, közülük 612 ezer vendéget és közel 1,5 millió vendégéjszakát a kereskedelmi szálláshelyeken regisztráltak. Az utóbbi vendégek 83 százalékát a szállodák fogadták, ahol a számuk 5,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbihoz képest.
A magán- és egyéb szálláshelyek külföldi vendégeinek száma 13 százalékkal elmaradt a 2025. májusitól. A külföldi vendégek száma az előző év azonos hónapjához viszonyítva Gyulán és térségében nőtt a legnagyobb mértékben (23 százalékkal), leginkább pedig Szegeden és térségében csökkent (11 százalékkal). Budapesten – részben a VI. kerületben érvényben lévő magán- és egyéb szálláshelyi tiltás hatására – 1,4 százalékkal kevesebb, a Balatonnál 3,4 százalékkal több volt a turisztikai szálláshelyekre érkezett külföldi vendégek száma.
Összesen 27 422 turisztikai szálláshely, ezen belül 2727 kereskedelmi, illetve 24 695 magán- és egyéb szálláshely fogadott vendégeket. A kereskedelmi szálláshelyek közül 1006 szálloda és 1078 panzió volt nyitva május egy részében vagy egészében.
A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 113,4 milliárd forint volt, folyó áron 8,1 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Széchenyi-pihenőkártyával az előző év azonos hónapjához viszonyítva folyó áron 10 százalékkal többet, közel 3,2 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok a turisztikai szálláshelyeken.
Az éve első öt hónapjában, január–májusban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 2,0 százalékkal több, összesen csaknem 6,5 millió vendéget regisztráltak. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal több (közel 3,2 millió, illetve 3,3 millió) volt a turisztikai szálláshelyeken.