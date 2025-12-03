Divat, játék, bútor- és szépségipar: stratégiaváltás a kreatíviparban – itt a Creative Hungary

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében 2025 december 1-jétől Creative Hungary Nonprofit Zrt. (CH) néven folytatja tovább működését.

Jakab Zsófia (balra) beszélt arról is, hogy a divatipar mellett milyen új feladatkörök lesznek még a Creative Hungarynak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A névváltás nemcsak formai, hanem stratégiai jelentőségű lépés is: a társaság 2025 elején kibővült kreatívipari feladatkörének lekövetését szolgálja. Ugyanis az Ügynökség fejlesztő tevékenysége idéntől

a divat- és textiliparra,

a bútorgyártásra és formatervezésre,

az offline és online játéktervezésre,

valamint a szépség- és szépségápolási iparra is kiterjed

– mondta az erről szóló háttérbeszélgetésen Jakab Zsófia, kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Creative Hungary vezérigazgatója. Kérdésünkre hozzátette: a névváltás illeszkedik ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, amelyen a kreatív gazdaság országmárkákhoz kötött, jól azonosítható intézményi struktúrákban működik. Felhívta a figyelmet, hogy támogatják a továbbiakban indított programok sikeres megvalósítását:

nemzetközi vásárokon, szakmai eseményeken való részvétel,

új regionális díj létrehozását,

és új inkubációs programok elindítását.

Visszatekintésében elmondta, hogy az ügynökség 2018-as megalakulása óta nyújt hatékony és strukurált támogatást a divat- és designágazat minden szereplője számára. Hozzátette, évente 20-25 projekt valósult meg, a mentor- és fejlesztési programokon eddig több mint 140 hazai márka vett rész. A vállalkozások több mint 50 hazai és nemzetközi eseményen jelentek meg a Budapest Select ernyőmárka alatt. Utóbbit már 7 évvel ezelőtt hozta létre az MDDU. Céljuk a magyar márkák könnyebb beazonosítása a külföldi szereplések alkalmával. Mint mondta, ezt úgy tudják elérni, hogy a kiállítók saját márkajegyeiket megtartva – erős és egységes kommunikációval jelennek meg. Olyan kiemelt rendezvényeken jelentek meg ezek a magyar kiállítók, mint a

Milano Fashion Week

Milano Design Week

Maison & Objet designvásár

London Design Fair

Downtown Design Dubai

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kreatívipar fogalma nem egységes – mutatott rá lapunknak adott interjújában Jakab Zsófia –, országonként eltérő, mi tartozik bele, szakmai egyeztetések alapján az ügynökség a divat- és dizájnszektort, a szépségipart, valamint a játékipart képviselve fejleszti a kreatívágazatot. E négy terület együttesen képes olyan gazdasági hatást gyakorolni, amely miatt a kreatívipar ma már a hazai versenyképességi stratégia hat kiemelt ágazatának egyike.