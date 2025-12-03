Divat, játék, bútor- és szépségipar: stratégiaváltás a kreatíviparban – itt a Creative Hungary
A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) év elején kibővült feladatkörének hatékonyabb ellátása érdekében 2025 december 1-jétől Creative Hungary Nonprofit Zrt. (CH) néven folytatja tovább működését.
A névváltás nemcsak formai, hanem stratégiai jelentőségű lépés is: a társaság 2025 elején kibővült kreatívipari feladatkörének lekövetését szolgálja. Ugyanis az Ügynökség fejlesztő tevékenysége idéntől
- a divat- és textiliparra,
- a bútorgyártásra és formatervezésre,
- az offline és online játéktervezésre,
- valamint a szépség- és szépségápolási iparra is kiterjed
– mondta az erről szóló háttérbeszélgetésen Jakab Zsófia, kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos, a Creative Hungary vezérigazgatója. Kérdésünkre hozzátette: a névváltás illeszkedik ahhoz a nemzetközi gyakorlathoz, amelyen a kreatív gazdaság országmárkákhoz kötött, jól azonosítható intézményi struktúrákban működik. Felhívta a figyelmet, hogy támogatják a továbbiakban indított programok sikeres megvalósítását:
- nemzetközi vásárokon, szakmai eseményeken való részvétel,
- új regionális díj létrehozását,
- és új inkubációs programok elindítását.
Visszatekintésében elmondta, hogy az ügynökség 2018-as megalakulása óta nyújt hatékony és strukurált támogatást a divat- és designágazat minden szereplője számára. Hozzátette, évente 20-25 projekt valósult meg, a mentor- és fejlesztési programokon eddig több mint 140 hazai márka vett rész. A vállalkozások több mint 50 hazai és nemzetközi eseményen jelentek meg a Budapest Select ernyőmárka alatt. Utóbbit már 7 évvel ezelőtt hozta létre az MDDU. Céljuk a magyar márkák könnyebb beazonosítása a külföldi szereplések alkalmával. Mint mondta, ezt úgy tudják elérni, hogy a kiállítók saját márkajegyeiket megtartva – erős és egységes kommunikációval jelennek meg. Olyan kiemelt rendezvényeken jelentek meg ezek a magyar kiállítók, mint a
- Milano Fashion Week
- Milano Design Week
- Maison & Objet designvásár
- London Design Fair
- Downtown Design Dubai
A kreatívipar fogalma nem egységes – mutatott rá lapunknak adott interjújában Jakab Zsófia –, országonként eltérő, mi tartozik bele, szakmai egyeztetések alapján az ügynökség a divat- és dizájnszektort, a szépségipart, valamint a játékipart képviselve fejleszti a kreatívágazatot. E négy terület együttesen képes olyan gazdasági hatást gyakorolni, amely miatt a kreatívipar ma már a hazai versenyképességi stratégia hat kiemelt ágazatának egyike.
A vezérigazgató kiemelte: a szektor globálisan is rendkívül dinamikusan fejlődik.
Jelenleg a kreatívipar a világ GDP-jének mintegy 3 százalékát adja, de a becslések szerint ez az arány 2030-ra akár 8–10 százalékra is emelkedhet.
Ez az ugrás jól mutatja, miért érdemes állami szinten is támogatni az ágazatot: világszerte egyre több ország tekint a kreatívszektorra a gazdaság új motorjaként.
Stratégiai pillérekre építik a magyar divat- és dizájnszektort
Az ügynökség divatipari munkájának alapját a Nemzeti Divatipari Stratégia adja, amely négy fő pillérre épül:
- a hazai stabilitás megteremtésére,
- az oktatásfejlesztésre,
- a gyártásfejlesztésre
- és a nemzetközi piacra lépés támogatására.
Ugyanezek a stratégiai célok vezérlik a további kreatívipari programok kialakítását is.
Mi lesz a formatervezéssel?
Az MDDÜ feladatköre 2024 augusztusától kibővült a Magyar Formatervezési Tanáccsal kapcsolatos feladatok ellátásával. Jakab Zsófia elmondta, az elmúlt időszakban különböző sajtóorgánumok jelezték, hogy nem értik, mik a feladatai a tanácsnak, így a miniszteri biztos tiszta vizet öntött a pohárba.
Az immár Magyar Kreatívipari Tanácsnak fontos szerepe van, hiszen sikeres kreatíviparhoz erős ökoszisztéma és azt komplex módon támogatni képes szervezet szükséges. A MKT feladatai:
- kreatívipart érintő stratégiai döntések előkészítése,
- kreatívipar szereplőinek szakmai képviselete,
- kreatívipari ökoszisztéma erősítése,
- kreatívipar komplex fejlesztéseink támogatása,
- tehetségek láthatóságának, versenyképességeinek növelése,
- nemzetközi kapcsolatok erősítése.
Hozzátette: a tanácsot legfeljebb 9 állandó, prominens szakmai szereplő alkotja, elnöke pedig a Creative Hungary vezérigazgatója, feladatait pedig szakbizottságokon keresztül látja el. Munkacsoportjainak tagjait pedig kurátorok, vállalatvezetők, márkaképviselők, tervezők, gyártók, hazai és regionális piaci szereplők alkotják.
Kiemelten fontos a fiatalok segítése
A „Kerülj Képbe! – Év Felfedezettje”pályázatot az MDDÜ a Szakképzésfejlesztést Támogató Program keretében indította 2021-ben, azzal a céllal, hogy különböző eszközökkel segítse a kreatívipar meghatározott területein a feltörekvő generációk pályára lépését – emlékeztetett Jakab Zsófia. Ennek keretében a felhívás egy olyan egyedülálló platformot biztosít az érintett iparági tanulók számára, amelyben egyaránt kiteljesíthetik képességeiket, építhetik szakmai kapcsolataikat, valamint olyan megjelenési lehetőségeket nyerhetnek, amelyek segítségével szélesebb közönség előtt is bemutathatják alkotásaikat. A felhívásra a fiatalok elkészített pályaműveikkel pedig olyan közvetlen módon szólnak kortársaikhoz, generációjukhoz, amely jelentős mértékben járul hozzá a kreatívipar presztízsének növeléséhez, az iparágak utánpótlásának biztosításához – tette hozzá.