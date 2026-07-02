Merz gigantikus reformcsomagot jelentett be: jön a 10 milliárd eurós adócsökkentés Németországban

Friedrich Merz kancellár kormánykoalíciója megállapodott egy évi 10 milliárd eurós személyijövedelemadó-csökkentési csomagról, valamint a német munkaerőpiac megerősítését célzó intézkedésekről. A reformok célja a gazdasági növekedés újraindítása és a költségvetés stabilizálása.

Friedrich Merz német kancellár: nagy kérdés, hogy a kínkeservesen megszületett refomcsomag képes lesz-e megfordítani a német gazdaság vergődését / Fotó: AFP

A Merz vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) szerdán, a berlini Szövetségi Kancellárián tartott egyeztetésen állapodott meg a 34 pontos reformcsomagról, így a kormány tarthatja korábbi ígéretét, hogy a parlament jövő héten kezdődő nyári szünete előtt bemutatja átfogó reformtervét.

Az állampolgárok döntéseket akarnak, nem belső vitákat

– mondta Merz csütörtökön Berlinben, miután a kormánykoalíció többhetes vita után kompromisszumra jutott.

Teljes átalakítás jöhet, Merz szerint történelmi a reformcsomag

A megállapodás jogalkotási alapot teremt a német szociális ellátórendszer átfogó átalakításához. A koalíció célja, hogy megfordítsa a gazdasági növekedés lassulását és visszaszerezze a csökkenő társadalmi támogatottságot. Merz közölte: a német nyugdíjrendszer történelmi jelentőségű reformja még az év végéig elkészül.

A kancellár szerint a személyijövedelemadó-csökkentés révén egy átlagos dolgozó család 2028-tól évente több mint 600 euróval fizet majd kevesebb adót.

A most elfogadott csomag ugyanakkor visszafogottabb annál, mint amiről korábban a koalíciós vezetők tárgyaltak. Lars Klingbeil pénzügyminiszter eredeti javaslata akár 20 milliárd eurós adócsökkentést is tartalmazott volna az alacsony és közepes jövedelműek széles köre számára.

Átalakul a nyugdíjrendszer is

A koalíciós tárgyalások múlt héten kaptak új lendületet, amikor a pártok többsége támogatta a nyugdíjrendszer megerősítését célzó javaslatot, amely szerint a nyugdíjjárulékok egy részét piaci alapú befektetési alapba irányítanák. A konzervatívok és az SPD azonban egészen mostanáig nem tudtak megegyezni az alacsony és közepes jövedelműek adócsökkentésének mértékéről.

Az adócsökkentést a legmagasabb jövedelműek nagyobb adóterheléséből finanszíroznák.

A tervezet szerint a 250 ezer euró vagy annál magasabb éves jövedelmeket 45 százalékos,

a 280 ezer euró felettieket 47 százalékos személyi jövedelemadó terhelné.

A svéd modell a minta

A koalíció emellett előrelép a kötelező tőkefedezeti nyugdíjjárulék bevezetésében is. Az intézkedés évente legalább 30 milliárd eurót irányítana egy tőkepiaci befektetési alapba a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának erősítése érdekében.

A svéd, az 1990-es években bevezetett modell alapján létrehozandó alap célja, hogy fokozatosan ellensúlyozza a nyugdíjak értékének évtizedek óta tartó csökkenését.

Ennek részeként egy, a bruttó bérek 2 százalékának megfelelő kiegészítő nyugdíjjárulékot vezetnének be.

A pártok emellett kezelni kívánják az állami egészségbiztosítók finanszírozási hiányát is, amely az évtized végére várhatóan meghaladja a 40 milliárd eurót.