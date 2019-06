A jegyüzérek már mindenhol ott vannak

A hivatalos jegyértékesítők egyetértenek abban, hogy egy új hazai szabályozás sokat segíthet a visszaélések visszaszorításában. Magyarországon a Lady Gaga koncertjére mintegy ötszáz hamis jegyet adtak el, de volt olyan külföldi rendezvény is, ahol ezer embert vertek át.

Szinte nincs olyan koncert, rendezvény, fesztivál amely kapcsán ne jelennének meg azok a jegykerekesedők, akik – akár a telt házas eseményekre is – az eredeti árnak a többszöröséért akarnának jegyeket eladni.

„Sziasztok! 2 db jegyet vételeznék, nem horror áron”,

„Sziasztok üzemeltetők! Nem lehet, hogy nektek is le kéne tiltani itt az oldalon nyíltan üzérkedéssel próbálkozókat, mint a ticket swapon is teszik? Kicsit kevesebb lehetőségük lenne hirdetni és nehezebb lenne rögtön 1 héten belül realizálni a potom 120-200-300 százalékos hasznot”

– olvashatóak egy fővárosi koncert Facebook-eseményén. Ehhez hasonló bejegyzéseket több esemény falán is lehet olvasni, hiszen valamennyi koncert vagy rendezvény számára is hivatalosan létrehoznak egy Facebook-eseményt, ahol az érdeklődök felvilágosítást kaphatnak.

A túlárazott jegyüzérkedés nem tiltott Magyarországon, azonban nem feltétlenül a drága jegyekkel van a legfőbb probléma, hanem azzal, amikor sok esetben érvénytelen vagy hamis jegyet akarnak eladni. A különféle Facebook-eseményeken a jegyüzérek is megjelennek, akár hamis profilokkal is. Az esetek kis százalékában sikerül az érvénytelen jegyekkel üzérkedőket elkapni, a figyelmetlen vásárlók pedig nem gondolnak bele, hogy akár tízezrekért csupán egy darab A4-es papírt vásárolnak meg.

Figyelmetlen vásárlók, több milliós károk

Az óvatlan vásárlók szinte 100 százalékban az interneten: az adok-veszek oldalakon, illetve a másodlagos jegyértékesítő portálokon jutnak hozzá az érvénytelen jegyekhez

– mondta el a VG.hu-nak Kovács Szilvia, a Broadway PR és kommunikáció vezetője. „Többször kommunikáljuk, hogy csak hivatalos jegyértékesítőnél vásároljanak jegyeket. Feltüntetjük a sajtóanyagban is a jegyvásárlási linket, valamint fel szoktuk hívni a figyelmet, hogy ne vásároljanak másodlagos értékesítő portálokon” – tette hozzá.

A jegyhamisítás már rég nem fedi le a azokat a bűncselekményeket, amikor vízjeles, mikrószállás jegyeket fabrikáltak, hiszen ma már a számsor és a vonalkód/QR-kód feltüntetésével „hivatalosnak” tűnő jegyeket szinte bárki elő tud állítani – magyarázta Járdány Barna, a Ticketpro Hungary ügyvezető-igazgatója.

Amennyiben jegyet másol, vagy szerkeszt valaki, és megpróbálja felhasználni, akkor magánokirat-hamisítást követ el. Ha a hamis, másolt jegyet eladja, akkor csalást is elkövet

– mondta Kovács Szilvia, a Broadway PR és kommunikáció vezetője. Hozzátette, ha valaki csalás áldozata lesz, akkor a vásárló jóhiszeműen vásárol jegyet, így nem követ el bűncselekményt. „Általában nem az próbálkozik a koncertre bejutással hamis jeggyel, aki elkészíti a hamis jegyet. Bár találkoztunk már olyan esettel, ahol egy család vett két érvényes jegyet hivatalosan, majd lemásolták és megpróbáltak négyen bejutni vele, de nem sikerült nekik” – mondta.

Járdány Barna a portálunknak elmesélt egy olyan esetet, amikor a vásárló úgy tette fel a közösségi oldalára a jegyét, hogy azon nem takarta ki az egyedi azonosítókat, így azzal egy jegyüzér vissza is élt. „Negyvenszer értékesíttették a meggondolatlan vevő jegyét, és az eset kapcsán nem a csalót vették elő – nem is találták meg –, hanem a posztolónak kellett a bíróságra mennie” – mondta el a Ticketpro Hungary ügyvezető-igazgatója, aki szakértőként többször is felhívta a figyelmet, hogy a visszaéléseket elsősorban a tudatós fogyasztói magatartással lehet megelőzni.

Hozzátette azonban azt is, hogy tapasztalata szerint a jegyekkel való visszaélések csekély méreteket öltenek, és főleg figyelmetlenségekből erednek azok a szituációk, amikor ugyanazzal a jeggyel próbálnak meg többen is bejutni egy eseményre. „Tipikus eset, hogy többen állójegyet vásároltak, otthon kinyomtatták, majd csak a beléptetésnél szembesülnek azzal, hogy egy vonalkód több jegyen is előfordul” – tette hozzá.

A vonalkód-olvasó rendszer nem lát különbséget másolt és eredeti vonalkód között, ezért mindig az első érvényesített elektronikus jegyet (e-ticket) fogadják el, minden további, azonos vonalkóddal rendelkező jegy pedig már érvénytelennek minősül.

„Azoknak, akik a másodlagos piacon vásároltak jegyet, csak annyit tudunk javasolni, hogy siessenek” – mondta Járdány Barna. Hozzátette, óriási botrányt okozott az az eset is, amikor Lady Gaga 2010-ben Budapesten koncertezett:

az egyik aukciós oldalon csalók több tízezer forintos jegyeket adtak el a fellépő bulijára. A hamisítványok olyan jól sikerültek, hogy az átvert mintegy ötszáz vásárló csak a beléptetésnél szembesült azzal, hogy át lettek verve.

A rendőrség még tehetetlen

„Tudunk egy olyan külföldi esetről, ahol több mint ezer darab érvénytelen jegy volt. Ott már a készenléti rendőrségnek kellett a becsapott tömeget kezelni, hiszen volt, aki több száz kilométert utazott a koncertért, majd nincs lehetősége bejutni a megvásárolt (hamis) jegyével, mert az esemény teljesen telt házas. Itt a pórul járt ügyfél bukja az útiköltségét is, hiszen a semmiért utazott” – mondta a Broadway PR és kommunikáció vezetője, aki szerint több milliós károkról is van tudomásuk az érvénytelen jegyértékesítések kapcsán.

Szokolay Zsolt, az Interticket üzletfejlesztési igazgatója elmondta, irodájukon keresztül

tavaly több mint 11 és félmillió jegyet értékesítettek, de elenyésző az a mennyiség, amikor a vásárlók panasszal éltek volna, de ezeknél az eseteknél is a másodlagos forrásokon megvett jegyekkel volt a probléma.

Hozzátette, hogy a negatív visszajelzések alapján az Interticketnél megfigyelték és mára pontosan tudják, hogy kik azok a jegyüzérek, akik az interneten érvénytelen jegyekkel próbálnak minél nagyobb bevételre szert tenni. A rendőrségi bejelentések alapján azt is tapasztalják, hogy a csalók felderítése nem igazán sikeres Magyarországon. „Be tudtunk azonosítani olyan csoportokat, akikről kiderült, hogy a partnereinktől mintegy hétezer jegyet értékesítettek különböző felületeken” – közölte Szokolay Zsolt.

A legtöbb országhoz hasonlóan Magyarországon sincs olyan törvény, hogy egy jegyet ne lehessen bármilyen áron továbbértékesíteni. A jegyértékesítők egyetértenek abban, hogy

egy új hazai szabályozás sokat segíthet abban, hogy a visszaéléseket visszaszorítsák, legalábbis a túlárazott jegyek tekintetében.

Járdány Barna szerint egy új szabályoszással – mint ahogy a reklám területén 15 százalékos haszonrés van megállapítva – a jegyértékesítés, koncertszervezés területén is segítség lenne egy hasonló keretrendszer, amellyel legalább a túlárazott értékesítést meg lehetne szűrni. Példának hozzátette: a Viagogo a magasabb árfekvésű jegyekekel megteremti magának azt a lehetőséget, hogy ha világszerte bármilyen koncertre, sportrendezvényre rákeresnek az interneten, az esetek nagy részében ehhez a másodlagos forráshoz kerül az érdeklődő. A szakember szerint erre is érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítani.

A hivatalos jegyértékesítők szerint a világ egyik legnagyobb online értékesítési felületére, a Viagogóra többen is panaszkodtak, a nemzetközi sajtó is számos visszaélésről számolt már be, de ennek a hazai viszonylatban még egyelőre nincs átütő ereje. Mindenféleképpen azt is fontosnak tartják, hogy az a vásárlói attitűd, melyet például egy AliExpress felületén a magyar vásárlók is folytatnak – hogy a legolcsóbb termékékekről és tájékozódnak –, fontos lenne a drágább jegyek vásárlásánál is szem előtt tartani, és minden vásárlás előtt tájékozódni arról, hogy a hivatalos értékesítőknél mennyibe kerülnek, illetve valóban vannak-e még jegyek.