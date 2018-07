Elon Musk is beszállna a thaiföldi barlangi mentésbe

Elon Musk amerikai üzletember pénteken a Twitteren tudatta intézkedéseit azután, hogy egy twitterező szemére vetette: nem tesz eleget a barlangban rekedtek kiszabadításáért.

Az üzletember Boring nevű cége járatos az alagútfúrásban, nagyon fejlett radarja van földrétegek vizsgálatához. Szakemberei azt ötlötték ki, hogy egy légjárat fúrásával ki lehetne menteni a Tham Luang barlangrendszerben rekedt tizenkét diákot és edzőjüket. Elon Musk nevéhez fűződnek egyebek közt a SpaceX és a Tesla vállalkozások.

SpaceX & Boring Co engineers headed to Thailand tomorrow to see if we can be helpful to govt. There are probably many complexities that are hard to appreciate without being there in person.

— Elon Musk (@elonmusk) 2018. július 6.