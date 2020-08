Koronavírus gyanú miatt lemondta a koncertjét a Tankcsapda

A Tankcsapda két tagja biztosan kapcsolatba került egy hatósági karanténba került személlyel – írja a HAON. Facebook-videóban jelentkezett be a csapat két tagja, amelyben közölték a tatabányai fellépésük lemondását, mivel nemrég egy debreceni koncerten a backstage-ben kapcsolatba kerültek egy azóta hatósági karanténba került személlyel.

„Most kaptuk a hírt, hogy pénteken, Debrecenben volt egy fellépés és a backstage-ben kapcsolatba kerültünk egy olyan személlyel, aki azóta koronavírussal kapcsolatba hozhatóan karanténba került,

és éppen ezért nem merjük megkockáztatni, hogy most egy kis klubba bemenjünk és ne adj isten továbbterjesszük ezt a dolgot, mert esetleg elkaptuk volna – reméljük, hogy nem. Mindenesetre nyiván a leghamarabb most mi is tesztet fogunk csináltatni” – mondta Sidlovics Gábor.

Az eddigiek alapján tüneteik nincsenek, de egy esetleges fertőzés esetén nem szeretnék senkinek átadni a vírust. Jelenleg mindketten tesztre várnak. Lukács Láciról egyelőre nincs információ az esettel kapcsolatban.