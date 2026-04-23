Európa nem ül tovább a babérjain: aknamentesítő flottát indítana a Közel-Keletre, újraindítanák a kereskedelmet – még az ukránok sem maradnának ki

Nemzetközi haditengerészeti misszió készül a Hormuzi-szoros újranyitására, miután a konfliktusok megbénították a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát. Olaszország már konkrét hajókat nevezett meg, Ukrajna pedig brit kikötőkben veszteglő aknamentesítő egységeit ajánlotta fel.

Európa hamarosan egy aknamentesítő flottát indíthat a Hormuzi-szoroshoz, hogy felszabadítsa a lezárt kereskedelmi útvonalat

Lassan körvonalazódik az a nemzetközi haditengerészeti művelet, amelynek célja a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása. Ez a keskeny tengeri átjáró stratégiai jelentőségű: normál körülmények között a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde halad át rajta. A közelmúlt konfliktusai azonban gyakorlatilag megbénították a forgalmat, ami azonnal éreztette hatását az energiapiacokon.

Európa nem bírja tovább a kereskedelmi bénulást

Olaszország már konkrét lépéseket is kilátásba helyezett. Az ország akár négy hadihajót is küldene a térségbe, köztük két aknamentesítőt, egy kísérőhajót és egy logisztikai egységet. A haditengerészet vezérkari főnöke, Giuseppe Berutti Bergotto a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a művelet nem egyedül zajlana: több európai ország, köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium és Hollandia is rendelkezik megfelelő aknamentesítő képességekkel. Az olasz egységek a La Spezia kikötőjéből indulnának, és körülbelül négy hét alatt érnék el a térséget.

A részvétel ugyanakkor nem automatikus. Guido Crosetto védelmi miniszter jelezte: a kormány csak parlamenti jóváhagyás után csatlakozik hivatalosan a misszióhoz.

Közben Ukrajna is jelezte, hogy kész részt venni a műveletben – még akkor is, ha saját tengeri mozgástere jelenleg erősen korlátozott.

Négy aknakereső hajójuk a brit Portsmouth kikötőjében állomásozik, és ezek közül a The Times értesülései szerint bármelyiket felajánlanák a brit-francia vezetésű misszióhoz. A hajók egy része korábban a brit haditengerészetnél szolgált, másokat Belgiumtól és Hollandiától kaptak.

Merész tervvel állt elő az ENSZ, simán átvinné a hajókat a Hormuzi-szoroson – napokon belül megoldódna minden, de senki nem hallgat rájuk A térség államainak fontosabb az olaj és a földgáz. Szorít az idő, az élelmiszerhiány enyhítése érdekében gyorsan kellene biztosítani a műtrágya exportját.

Az ukrán helyzet különösen összetett. A Montreux-egyezmény miatt hadihajóik nem juthatnak át a Boszporuszon a Fekete-tengerre a háború idején, így gyakorlatilag „parkolópályára” kerültek Nagy-Britanniában.