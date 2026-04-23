BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Európa nem ül tovább a babérjain: aknamentesítő flottát indítana a Közel-Keletre, újraindítanák a kereskedelmet – még az ukránok sem maradnának ki

Több mint harminc ország egyeztet egy új tengeri misszióról, amely a Hormuzi-szoros biztonságát garantálná. Olaszország és Ukrajna már konkrét felajánlásokat tett, hogy aknamentesítő hajókkal segítsék a globális kereskedelmi útvonal újranyitását.
VG
2026.04.23, 20:33
Frissítve: 2026.04.23, 20:55

Nemzetközi haditengerészeti misszió készül a Hormuzi-szoros újranyitására, miután a konfliktusok megbénították a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalát. Olaszország már konkrét hajókat nevezett meg, Ukrajna pedig brit kikötőkben veszteglő aknamentesítő egységeit ajánlotta fel.

German Navy press conference on mine defense aknamentesítő hajó hormuzi-szoros
Európa hamarosan egy aknamentesítő flottát indíthat a Hormuzi-szoroshoz, hogy felszabadítsa a lezárt kereskedelmi útvonalat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Lassan körvonalazódik az a nemzetközi haditengerészeti művelet, amelynek célja a Hormuzi-szoros biztonságának helyreállítása. Ez a keskeny tengeri átjáró stratégiai jelentőségű: normál körülmények között a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde halad át rajta. A közelmúlt konfliktusai azonban gyakorlatilag megbénították a forgalmat, ami azonnal éreztette hatását az energiapiacokon.

Európa nem bírja tovább a kereskedelmi bénulást

Olaszország már konkrét lépéseket is kilátásba helyezett. Az ország akár négy hadihajót is küldene a térségbe, köztük két aknamentesítőt, egy kísérőhajót és egy logisztikai egységet. A haditengerészet vezérkari főnöke, Giuseppe Berutti Bergotto a Reutersnek nyilatkozva elmondta, hogy a művelet nem egyedül zajlana: több európai ország, köztük Nagy-Britannia, Franciaország, Belgium és Hollandia is rendelkezik megfelelő aknamentesítő képességekkel. Az olasz egységek a La Spezia kikötőjéből indulnának, és körülbelül négy hét alatt érnék el a térséget.

A részvétel ugyanakkor nem automatikus. Guido Crosetto védelmi miniszter jelezte: a kormány csak parlamenti jóváhagyás után csatlakozik hivatalosan a misszióhoz.

Közben Ukrajna is jelezte, hogy kész részt venni a műveletben – még akkor is, ha saját tengeri mozgástere jelenleg erősen korlátozott. 

Négy aknakereső hajójuk a brit Portsmouth kikötőjében állomásozik, és ezek közül a The Times értesülései szerint bármelyiket felajánlanák a brit-francia vezetésű misszióhoz. A hajók egy része korábban a brit haditengerészetnél szolgált, másokat Belgiumtól és Hollandiától kaptak.

Az ukrán helyzet különösen összetett. A Montreux-egyezmény miatt hadihajóik nem juthatnak át a Boszporuszon a Fekete-tengerre a háború idején, így gyakorlatilag „parkolópályára” kerültek Nagy-Britanniában.

Emiatt a Hormuzi-szorosban való részvétel számukra nemcsak politikai gesztus, hanem gyakorlati lehetőség is arra, hogy ezek az eszközök éles helyzetben működjenek.

Több kell az aknamentesítő flottánál

A készülő missziót több mint harminc ország részvételével tervezik, és a hangsúly hivatalosan a védekezésen van. A brit miniszterelnök, Keir Starmer korábban „szigorúan békés és védelmi jellegű” műveletként írta le a tervet. Ennek ellenére a geopolitikai háttér korántsem nyugodt. A térségben továbbra is törékeny a fegyvernyugvás, és nem világos, hogyan működne együtt egy ilyen koalíció az Egyesült Államokkal.

A helyzetet bonyolítja Donald Trump álláspontja is, aki hosszú ideje kritizálja a NATO-tagállamokat, mivel azok távol maradtak a térségtől. Ukrajna pedig attól tart, hogy Washington külpolitikai irányváltása hosszabb távon is befolyásolhatja saját biztonsági helyzetét, ezért igyekszik minden lehetséges módon erősíteni szövetségi kapcsolatait.

A Hormuzi-szoros újranyitása azonban nem pusztán katonai kérdés. A globális kereskedelem, az energiaszállítás és végső soron a világgazdaság stabilitása múlik rajta. Az aknamentesítés és a hajóforgalom védelme ezért nem látványos, de kulcsfontosságú feladat. Ha a nemzetközi flotta valóban feláll, az a feszültségek csillapodásának egyik első kézzelfogható jele lehet – de az is kiderülhet, hogy a béke fenntartása legalább akkora kihívás, mint a háború lezárása.

