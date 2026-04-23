Egyszeri tételek miatt tudta csak kordában tartani az államháztartási hiányt Szlovákia, de ennek csúnyán meglehet a böjtje

Szlovákia államháztartási hiánya tavaly 6,09 milliárd euróra rúgott, ami az éves bruttó hazai össztermék (GDP) 4,45 százaléka – jelentette a Szlovák Statisztikai Hivatal (SSÚ).

Szlovákia államháztartási hiánya tavaly 6,09 milliárd euró volt / Fotó: RossHelen

Ez a vártnál jobb adat (eredetileg közel 7 milliárddal számoltak), s egyben 876 millió euróval kisebb a hiány, mint 2024-ben, amikor is a GDP 5,35 százalékára rúgott. A Költségvetési Tanács (RRZ) viszont arra figyelmeztet, hogy ez döntően nem a konszolidációs intézkedéseknek köszönhető, hanem egyszeri tételeknek. Főleg annak, hogy később érkeztek a megrendelt katonai szállítmányok, így a honvédelemre fordított kiadások a tervezettnél kisebbek voltak.

Ha ez nem történt volna meg, akkor a tavalyi deficit felkúszott volna 4,9 százalékra.

A vártnál jobb tavalyi mutató ellenére 2025 végére az államadósság felkúszott 83,96 milliárd euróra, ami a GDP 61,39 százalékának felel meg.

Egy év leforgása alatt az adósságállomány 6,22 milliárddal nőtt, s ami még riasztóbb, hogy 3 év alatt (2023 és 2025 között) több mint 20 milliárd euróval emelkedett.

A szlovák munkanélküliség viszont csökkent

Márciusban az összes szlovákiai megyében (8 megye van) csökkent a munkanélküliség, leginkább Eperjes (Presov) és Zsolna megyében. A produktív korban levő lakosság körében a mutató 4,03 százalékos – jelentette ki Erik Tomás munka-, szociális és családügyi miniszter.

Januárhoz képest márciusban 14 136 személlyel kevesebb szerepelt a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában. Gyakorlatilag valamennyi járásban csökkenés volt, és csak a Magyarországgal határos Rimaszombati járásban (Gömör régió) haladja meg a 10 százalékot az állástalanok száma.

Márciusban 140 ezer betöltetlen állást tartottak nyilván, ami új rekordnak számít. Emellett 150 ezer vendégmunkás dolgozik Szlovákiában, egyharmaduk nem uniós állampolgár. Számuk csak márciusban háromezerrel emelkedett, napjainkban

a munkavállalók 6 százaléka már külföldi.

A Szociálpolitikai Intézet (ISP) feltételezi, hogy tovább csökken a munkanélküliség. „Az idénymunkáknak köszönhetően főleg áprilisban és májusban tovább mérséklődik az állástalanok száma” – közölte az ISP. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a kedvezőtlen világpolitikai tényezők begyűrűznek és negatív hatással lehetnek a foglalkoztatásra.