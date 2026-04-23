Minden idők legnagyobb tüntetése van a Samsungnál, a chipipar egyik bástyája remeghet meg

Újabb megrázkódtatás fenyegeti a chipipart. A Samsung szöuli chipgyártó üzemének dolgozói egyelőre csak demonstrálnak jobb fizetésekért, de ha nem lesz megállapodás, akkor május közepétől sztrájkba is lépnek. Mivel a szöuli gyár a mesterséges intelligenciához készít chipeket, egy esetleges sztrájk miatti szállítások elmaradása lassíthatja a fejlesztéseket, és tovább növelheti a magas kereslet miatt megugrott chipárakat.
Németh Anita
2026.04.23, 20:20
Frissítve: 2026.04.23, 21:00

A Samsung Electronics több tízezer dolgozója tüntetett csütörtökön a Szöultól délre fekvő, hatalmas gyárkomplexumnál, mert igazságtalannak tartják a bérezést. A szakszervezetek és a rendőrség egyaránt 40 ezerre becsülte a fekete mellényes tüntetők számát, ez eddig a legnagyobb demonstráció a Samsungnál – derült ki a Reuters cikkéből.

samsung
Minden idők legnagyobb tüntetése van a Samsungnál, a chipipar egyik bástyája remeghet meg / Fotó: Kim Hong-Ji

Sztrájk fenyegeti a chipipart

A tüntetők több olyan molinót is magukkal vittek, amelyeken a vállalatvezetőket fukarsággal, fennhéjázással és felelőtlenséggel vádolták.

Ha követeléseik nem teljesülnek, a munkások május 21-től 18 napos sztrájkot terveznek. Ez azért jelent nagy gondot, mert a Samsung nem fog tudni időben szállítani mesterséges intelligenciához szükséges chipeket, ami tovább emelheti a már így is megugrott chipárakat. Ráadásul a vállalaton belüli konfliktusból a versenytársak nyerhetnek több téren is.

Ugyanis nemcsak hogy a vásárlók megbízhatóbb partnerként tekintenek majd rájuk, de a Samsung sok dolgozója is átigazol hozzájuk, főként az SK Hynixhez.

A dél-koreai vállalat munkavállalóinak egyik fő sérelme az, hogy óriási a különbség a bónuszkifizetésekben a rivális SK Hynixhez képest, ami a ChatGPT 2022 végi megjelenése után megelőzte a Samsungot az Nvidiának és más ügyfeleknek a mesterségesintelligencia-chipekhez szükséges nagy sávszélességű memóriák szállításában.

A Samsung Electronics szakszervezete szerint a chiprészleg alapbérrel rendelkező munkavállalói tavaly kevesebb mint a harmadát kapták annak, mint amit az SK Hynixnél kaptak.

A Samsung közölte, hogy mindent megtesz a bérről szóló tárgyalások gyors lezárásáért.

A Samsung egyik, névtelenséget kérő tisztviselője szerint akár egyetlen sztrájk miatti termelésleállás is ronthatja az ügyfelek bizalmát, és évekbe telhet a helyreállítás.

A Samsung dolgozói a bónuszplafon eltörlését követelik

Az SK Hynix szeptemberben elfogadta a szakszervezet kompenzációs reformra és jelentős bónuszokra vonatkozó követelését, ami növelte a versenytárs Samsung alkalmazottainak elégedetlenségét a bérkülönbségek miatt, és felduzzasztotta a szakszervezeti létszámot.

A taglétszám immár meghaladja a 90 ezret, ami a Samsung dél-koreai dolgozóinak több mint 70 százalékát jelenti.

Az egyik legélesebb vitapont a szakszervezet azon követelése, hogy a Samsung törölje el a bónuszok felső határát, amely jelenleg az éves alapbér 50 százaléka, ezt azonban a vezetőség elutasította. A szakszervezeti tisztviselők szerint az SK Hynix viszont beleegyezett a bónuszplafon megszüntetésébe.

A Samsung szakszervezete emellett 7 százalékos alapbéremelést, az éves üzemi eredmény 15 százalékának bónuszként való kifizetését, valamint nagyobb átláthatóságot követel a bónuszok kiszámításában.

A vezetőség ugyanakkor azt ajánlotta, hogy a teljesítményalapú kifizetésekre az üzemi eredmény 10 százalékát fordítják, továbbá pluszforrásokat biztosítanak annak érdekében, hogy a memóriarészleg dolgozói idén magasabb juttatást kapjanak, mint a versenytársaknál.

Mindez azután történt, hogy a mesterséges intelligencia terjedése miatt kialakult memóriachip-hiány és az ebből fakadó áremelkedés példátlan profitot hozott a Samsung Electronicsnek. Mint lapunk beszámolt róla, a Samsung a tavalyi utolsó negyedévben megtriplázhatta a nyereségét az egy évvel korábbihoz képest. A profitnövekedés pedig kitarthat, még úgyis, hogy a chipárak emelkedése miatt a vállalat várhatóan emeli a termékei, például az okostelefonjai árait.

A csütörtöki demonstráció egyelőre nem hatott a befektetői hangulatra. A Samsung részvényei 3 százalékkal, történelmi csúcson zártak, amit az SK Hynix negyedéves profitjának szintén rekordmagas szintre emelkedése is magával húzott.

 

Mindenesetre a chipgyártóüzem leállása a világnak is veszteség lenne. Mivel a szöuli gyár a mesterséges intelligenciához készít chipeket, egy esetleges sztrájk miatti szállítások elmaradása lassíthatja a fejlesztéseket, és tovább növelheti a magas kereslet miatt megugrott chipárakat.

Milliárdok mennek MI-chipekre, mégsem készül elég: a mesterséges intelligencia újraírja a globális chiphiányt

Az elmúlt évek egyik legnagyobb gazdasági problémája a félvezetők hiánya volt, ami egész iparágakat bénított meg. Sokan úgy gondolták, hogy a globális chiphiány lecsengésével a piac visszatér a normális működéshez. A valóság azonban egészen más: a mesterséges intelligencia olyan új keresletet hozott, amely teljesen átrendezi a chipipart.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu