Rémület: a világ legnagyobb óvszergyártója készlethiányra figyelmeztet, beindultak a pánikvásárlások - „előre be kell táraznunk"

A világ legnagyobb óvszergyártójának figyelmeztetése az emelkedő árakról vírusszerűen terjedt el Kínában: a „növekvő óvszerárak” hashtag csütörtökig több mint 60 millió megtekintést ért el a kínai közösségi médiában, és felvetette a felhalmozás gondolatát.

Szupermarket Pekingben - az óvszerárak 20-30 százalékos beígért drágulása pánikvásárlásokhoz vezetett / Fotó: AFP

Az iráni válság világszerte hatással van a mindennapi élet számos területére, és sok kínai a Weibón – Kína X-nek megfelelő platformján – panaszkodott amiatt, hogy a hatás már a hálószobába is begyűrűzik. Az iráni háború óta az üzemanyagárak megugrottak, így az olaj és a gáz kapta a legtöbb figyelmet. Közgazdászok attól tartanak, hogy az áremelkedések hamarosan a fogyasztói kiadások visszafogásához vezethetnek, az olajhiány pedig visszavetheti a termelést. Ez különösen igaz Ázsiára, amely erősen függ a közel-keleti olajtól.

Hiánycikkek sorozata

A háború azonban az alapanyagok termelését is sújtja – ezek a kőolaj melléktermékei, amelyeket műanyagok és más anyagok előállításához használnak. Ilyen például a nafta, amelyet csomagolóanyagokhoz használnak, valamint a szilikonolaj és az ammónia, amelyek kulcsfontosságúak az óvszergyártásban.

Sokat hallunk a nyersolajról és a dízelre, benzinre gyakorolt hatásokról – de az alapanyagok és petrolkémiai termékek is hiánycikkek

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Angie Gildea, a KPMG globális olaj- és gázipari vezetője.

Gildea szerint például Ázsia naftaszükségletének 41 százaléka a Közel-Keletről származik. Ha azok az országok – például Malajzia –, amelyek a megvásárolt termékeket gyártják, nem jutnak hozzá a nyersanyagokhoz, kénytelenek árat emelni. De nem csak a nyersanyagok jelentenek problémát.

Egyes országok, például Mianmar és Kambodzsa, már bevezették az üzemanyag-adagolást.

Délkelet-Ázsiában, például Vietnámban, egyes iskolák otthoni tanulást rendeltek el, mert az ingázás túl drágává vált.

Elemzők szerint ez a gyári munkások közlekedését is nehezíti, ami lassíthatja a termelést – beleértve az exporttermékeket, például az Egyesült Államokba szánt árukat is.

Elszabadulnak az óvszerárak

Az online kommentáradatot a Karex Bhd óvszergyártó vezérigazgatója, Goh Miah Kiat indította el, aki közölte, hogy

a malajziai cég 20–30 százalékkal, vagy akár még nagyobb mértékben is emelheti árait, ha az iráni háború miatti ellátási lánc zavarai fennmaradnak.

Sok kommentelő szerint a magasabb árak nem fogják visszatartani őket az óvszer vásárlásától. Mások felhalmozásra buzdítottak. „Néhány tucat jüan egy óvszerért százszor költséghatékonyabb, mint egy gyerek felnevelése egymillió jüanért” – írta egy felhasználó. „Mostantól nemcsak takarékoskodnunk kell, hanem előre be is kell táraznunk óvszerekből” – írta egy másik. A beszélgetések az elmúlt 24 órában erősödtek fel, miközben a kínai hatóságok különféle intézkedésekkel próbálják növelni az évtizedek óta csökkenő születésszámot. Tavaly rekordalacsony volt a születések száma.

A Karex évente több mint 5 milliárd óvszert gyárt, és olyan vezető márkák beszállítója, mint a Durex és a Trojan - több mint 130 országba exportálnak.

Az óvszerárak emelkedése tovább növelné a családtervezés költségeit Kínában. Az év elején Kína megszüntette a fogamzásgátló gyógyszerekre és eszközökre vonatkozó, három évtizedes adómentességet. Az óvszerekre és fogamzásgátló tablettákra 13 százalékos áfa vonatkozik, ami a legtöbb fogyasztási cikk standard kulcsa.