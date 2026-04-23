Rémület: a világ legnagyobb óvszergyártója készlethiányra figyelmeztet, beindultak a pánikvásárlások - „előre be kell táraznunk"

Az iráni konfliktus nem csak az olaj- és a gázárakat dobta meg, hanem a vegyipari alapanyogkét is. Ennek egyik szemléletes példája az óvszerárak beharangozott 20-30 százalékos áremelkdése, ami pánikvásárlásokat indított el Kínában.
D. GY.
2026.04.23, 20:08

A világ legnagyobb óvszergyártójának figyelmeztetése az emelkedő árakról vírusszerűen terjedt el Kínában: a „növekvő óvszerárak” hashtag csütörtökig több mint 60 millió megtekintést ért el a kínai közösségi médiában, és felvetette a felhalmozás gondolatát.

Szupermarket Pekingben - az óvszerárak 20-30 százalékos beígért drágulása pánikvásárlásokhoz vezetett / Fotó: AFP

Az iráni válság világszerte hatással van a mindennapi élet számos területére, és sok kínai a Weibón – Kína X-nek megfelelő platformján – panaszkodott amiatt, hogy a hatás már a hálószobába is begyűrűzik. Az iráni háború óta az üzemanyagárak megugrottak, így az olaj és a gáz kapta a legtöbb figyelmet. Közgazdászok attól tartanak, hogy az áremelkedések hamarosan a fogyasztói kiadások visszafogásához vezethetnek, az olajhiány pedig visszavetheti a termelést. Ez különösen igaz Ázsiára, amely erősen függ a közel-keleti olajtól.

Hiánycikkek sorozata

A háború azonban az alapanyagok termelését is sújtja – ezek a kőolaj melléktermékei, amelyeket műanyagok és más anyagok előállításához használnak. Ilyen például a nafta, amelyet csomagolóanyagokhoz használnak, valamint a szilikonolaj és az ammónia, amelyek kulcsfontosságúak az óvszergyártásban. 

Sokat hallunk a nyersolajról és a dízelre, benzinre gyakorolt hatásokról – de az alapanyagok és petrolkémiai termékek is hiánycikkek 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Angie Gildea, a KPMG globális olaj- és gázipari vezetője.

Gildea szerint például Ázsia naftaszükségletének 41 százaléka a Közel-Keletről származik. Ha azok az országok – például Malajzia –, amelyek a megvásárolt termékeket gyártják, nem jutnak hozzá a nyersanyagokhoz, kénytelenek árat emelni. De nem csak a nyersanyagok jelentenek problémát.

  • Egyes országok, például Mianmar és Kambodzsa, már bevezették az üzemanyag-adagolást. 
  • Délkelet-Ázsiában, például Vietnámban, egyes iskolák otthoni tanulást rendeltek el, mert az ingázás túl drágává vált. 
  • Elemzők szerint ez a gyári munkások közlekedését is nehezíti, ami lassíthatja a termelést – beleértve az exporttermékeket, például az Egyesült Államokba szánt árukat is.

Elszabadulnak az óvszerárak

Az online kommentáradatot a Karex Bhd óvszergyártó vezérigazgatója, Goh Miah Kiat indította el, aki közölte, hogy 

a malajziai cég 20–30 százalékkal, vagy akár még nagyobb mértékben is emelheti árait, ha az iráni háború miatti ellátási lánc zavarai fennmaradnak.

Sok kommentelő szerint a magasabb árak nem fogják visszatartani őket az óvszer vásárlásától. Mások felhalmozásra buzdítottak. „Néhány tucat jüan egy óvszerért százszor költséghatékonyabb, mint egy gyerek felnevelése egymillió jüanért” – írta egy felhasználó. „Mostantól nemcsak takarékoskodnunk kell, hanem előre be is kell táraznunk óvszerekből” – írta egy másik. A beszélgetések az elmúlt 24 órában erősödtek fel, miközben a kínai hatóságok különféle intézkedésekkel próbálják növelni az évtizedek óta csökkenő születésszámot. Tavaly rekordalacsony volt a születések száma.

A Karex évente több mint 5 milliárd óvszert gyárt, és olyan vezető márkák beszállítója, mint a Durex és a Trojan - több mint 130 országba exportálnak. 

Az óvszerárak emelkedése tovább növelné a családtervezés költségeit Kínában. Az év elején Kína megszüntette a fogamzásgátló gyógyszerekre és eszközökre vonatkozó, három évtizedes adómentességet. Az óvszerekre és fogamzásgátló tablettákra 13 százalékos áfa vonatkozik, ami a legtöbb fogyasztási cikk standard kulcsa. 

A csomagolás is drágul

A Global Protection, a Karex amerikai leányvállalata közölte, hogy jelentősen megemelkedtek az alapanyag- és gyártási költségek a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A cég vezérigazgatója, Davin Wedel elmondta, hogy egyelőre nem tervezik az áremelést, amíg ki nem derül, hogy a költségnövekedés átmeneti-e. 

Ha a Hormuzi-szoros zárva marad, nemcsak a költségek nőnek tovább, hanem akár hiány is kialakulhat, mert nem lesz elegendő alapanyag a kereslet kielégítésére

 – mondta.

Wedel szerint a háború kezdete óta 

  • 20–30 százalékkal drágult a csomagolás, 
  • 30 százalékkal a latex, 
  • 25 százalékkal a síkosító, míg 
  • a nem latex alapú nitril ára 100 százalékkal emelkedett.

„Ironikus módon ez csak ront a helyzeten, miközben még mindig a vámokhoz próbálunk alkalmazkodni” – mondta. „Célunk továbbra is az, hogy az óvszerek megfizethetők maradjanak, de a közel-keleti konfliktus ezt veszélyezteti” - tette hozzá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
