Rémület: a világ legnagyobb óvszergyártója készlethiányra figyelmeztet, beindultak a pánikvásárlások - „előre be kell táraznunk"
A világ legnagyobb óvszergyártójának figyelmeztetése az emelkedő árakról vírusszerűen terjedt el Kínában: a „növekvő óvszerárak” hashtag csütörtökig több mint 60 millió megtekintést ért el a kínai közösségi médiában, és felvetette a felhalmozás gondolatát.
Az iráni válság világszerte hatással van a mindennapi élet számos területére, és sok kínai a Weibón – Kína X-nek megfelelő platformján – panaszkodott amiatt, hogy a hatás már a hálószobába is begyűrűzik. Az iráni háború óta az üzemanyagárak megugrottak, így az olaj és a gáz kapta a legtöbb figyelmet. Közgazdászok attól tartanak, hogy az áremelkedések hamarosan a fogyasztói kiadások visszafogásához vezethetnek, az olajhiány pedig visszavetheti a termelést. Ez különösen igaz Ázsiára, amely erősen függ a közel-keleti olajtól.
Hiánycikkek sorozata
A háború azonban az alapanyagok termelését is sújtja – ezek a kőolaj melléktermékei, amelyeket műanyagok és más anyagok előállításához használnak. Ilyen például a nafta, amelyet csomagolóanyagokhoz használnak, valamint a szilikonolaj és az ammónia, amelyek kulcsfontosságúak az óvszergyártásban.
Sokat hallunk a nyersolajról és a dízelre, benzinre gyakorolt hatásokról – de az alapanyagok és petrolkémiai termékek is hiánycikkek
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Angie Gildea, a KPMG globális olaj- és gázipari vezetője.
Gildea szerint például Ázsia naftaszükségletének 41 százaléka a Közel-Keletről származik. Ha azok az országok – például Malajzia –, amelyek a megvásárolt termékeket gyártják, nem jutnak hozzá a nyersanyagokhoz, kénytelenek árat emelni. De nem csak a nyersanyagok jelentenek problémát.
- Egyes országok, például Mianmar és Kambodzsa, már bevezették az üzemanyag-adagolást.
- Délkelet-Ázsiában, például Vietnámban, egyes iskolák otthoni tanulást rendeltek el, mert az ingázás túl drágává vált.
- Elemzők szerint ez a gyári munkások közlekedését is nehezíti, ami lassíthatja a termelést – beleértve az exporttermékeket, például az Egyesült Államokba szánt árukat is.
Elszabadulnak az óvszerárak
Az online kommentáradatot a Karex Bhd óvszergyártó vezérigazgatója, Goh Miah Kiat indította el, aki közölte, hogy
a malajziai cég 20–30 százalékkal, vagy akár még nagyobb mértékben is emelheti árait, ha az iráni háború miatti ellátási lánc zavarai fennmaradnak.
Sok kommentelő szerint a magasabb árak nem fogják visszatartani őket az óvszer vásárlásától. Mások felhalmozásra buzdítottak. „Néhány tucat jüan egy óvszerért százszor költséghatékonyabb, mint egy gyerek felnevelése egymillió jüanért” – írta egy felhasználó. „Mostantól nemcsak takarékoskodnunk kell, hanem előre be is kell táraznunk óvszerekből” – írta egy másik. A beszélgetések az elmúlt 24 órában erősödtek fel, miközben a kínai hatóságok különféle intézkedésekkel próbálják növelni az évtizedek óta csökkenő születésszámot. Tavaly rekordalacsony volt a születések száma.
A Karex évente több mint 5 milliárd óvszert gyárt, és olyan vezető márkák beszállítója, mint a Durex és a Trojan - több mint 130 országba exportálnak.
Az óvszerárak emelkedése tovább növelné a családtervezés költségeit Kínában. Az év elején Kína megszüntette a fogamzásgátló gyógyszerekre és eszközökre vonatkozó, három évtizedes adómentességet. Az óvszerekre és fogamzásgátló tablettákra 13 százalékos áfa vonatkozik, ami a legtöbb fogyasztási cikk standard kulcsa.
A csomagolás is drágul
A Global Protection, a Karex amerikai leányvállalata közölte, hogy jelentősen megemelkedtek az alapanyag- és gyártási költségek a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt. A cég vezérigazgatója, Davin Wedel elmondta, hogy egyelőre nem tervezik az áremelést, amíg ki nem derül, hogy a költségnövekedés átmeneti-e.
Ha a Hormuzi-szoros zárva marad, nemcsak a költségek nőnek tovább, hanem akár hiány is kialakulhat, mert nem lesz elegendő alapanyag a kereslet kielégítésére
– mondta.
Wedel szerint a háború kezdete óta
- 20–30 százalékkal drágult a csomagolás,
- 30 százalékkal a latex,
- 25 százalékkal a síkosító, míg
- a nem latex alapú nitril ára 100 százalékkal emelkedett.
„Ironikus módon ez csak ront a helyzeten, miközben még mindig a vámokhoz próbálunk alkalmazkodni” – mondta. „Célunk továbbra is az, hogy az óvszerek megfizethetők maradjanak, de a közel-keleti konfliktus ezt veszélyezteti” - tette hozzá.