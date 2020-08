Nemsokára szinte teljes lesz a határzár

Főként az idegenforgalom és a nemzetközi személyszállítás sínyli meg a szeptember 1-jén életbe lépő utazási korlátozásokat, amelyeket a kormány a koronavírus-járvány második hullámának megérkezése miatt rendelt el.

Szeptember 1-jétől egy hónapon át magáncéllal nem léphetnek be külföldiek Magyarországra a vasárnap délután megjelent kormányrendelet szerint, amely a koronavírus-fertőzések számának megugrása miatt született.

A magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá esnek az állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezők és családtagjaik, a 90 napnál hosszabb tartózkodási engedéllyel rendelkezők, a magyarországi sportszervezetek sportolói, alkalmazottai, ha külföldi versenyről térnek vissza.

Ennek a körnek a tagjai az országba belépve egészségügyi vizsgálaton eshetnek át, de a fertőzés gyanúja nélkül is 14 napot karanténban kell tölteniük.

A rendelet nem érinti a hivatalos utazásokat és azokat a magánszemélyeket, akik igazolják, hogy az elmúlt fél évben nem estek át koronavírus-fertőzésen. Nem érinti a teherforgalmat sem, továbbá adott feltételekkel mozoghatnak az országban a katonai konvojok, és üzleti céllal továbbra is utazhatnak a kapcsolt vállalkozások alkalmazottai. Egyes szomszédos országok polgárai, valamint az ott élő magyarok is beléphetnek Magyarországnak a határtól legfeljebb 30 kilométerre lévő területére – e kitétel az ingázók mozgását hivatott segíteni. Az idegenforgalom azonban így is nagy bajban van.

Teljesen át kell gondolni a következő hónapokat a budapesti szállodaiparban, hiszen a kormánydöntés azt is példázza, hogy amíg nincs vakcina, addig üzleti modellt sem igazán lehet építeni

– mondta a Vi­lág­gazdaságnak Flesch Tamás, a Ma­gyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Jelen helyzetben a szakember kizártnak tartja, hogy az időközben kinyitott fővárosi hotelek többsége visszazárna, de belföldi vendégáradat vagy bértámogatás híján biztosan újabb leépítések következnek.

A beutaztatók partnereit elbizonytalanította, hogy még ebben az évben vagy akár jövő tavaszra érdemes-e Magyarországban gondolkodniuk

– mondta a Világgazdaságnak Lázár Judit, a Magyar Beutaztatók Szövetségének elnöke. Éppen ezért az utazási irodák mindent megtettek, hogy meggyőzzék partnereiket Magyarország biztonságos voltáról, most azonban e munkájuk fölöslegesnek bizonyult, és persze a külföldi partnerek kapacitása is üresen marad. Elmondása szerint

a beutaztatók bíztak az októberben és a karácsonyi vásár vonzerejében az utóbbi évek tapasztalatai alapján. Júliustól a hajós beutazás jól működött a hagyományos Passau–Budapest útvonalon, a hajókon egyetlen koronavírusos eset sem volt.

Megcsappan a személyszállító tár­saságok utasainak száma is. Bár a magyar magánszemélyek kiutazhatnak külföldre, de ha el akarják kerülni a 14 napos karantént, jobb, ha lemondják a szeptemberre tervezett útjaikat. A MÁV-Start Zrt. máris jelezte, hogy kezelési költség nélkül visszatéríti a szeptemberi utakra augusztus 29-ig megvett nemzetközi jegyek árát célországtól függetlenül, ha a jegy szeptember 30-tól érvényes, és az utas lemond az utazásról. A társaság dolgozói egészségének védelme érdekében a nemzetközi forgalomban visszavonásig felfüggeszti a háló- és fekvőkocsi-, illetve az étkezőkocsi-szolgáltatást.

A Wizz Air bejelentette, hogy szep­tember 1. és 6. között kisebb mértékben csökkenti a kapacitásait a budapesti és debreceni járatokon, szeptember 7. és 30. között pedig nagyobb fokú járatcsökkentésre készül, ekkortól csak a legkeresettebb úti célokat kínálja. Azon utasainak, akik utazási irodán keresztül foglaltak jegyet a járataira – akár online is –, a jegyet eladó céggel kell kapcsolatba lépniük. Ha a Wizz Air töröl egy járatot, az érintett ügyfelek (a Wizz Air-számlatulajdonosok) igényelhetik az eredeti viteldíj 120, ha pedig Wizz Air-pontokból vették a jegyet, az ár 100 százalékát, de választhatják az ingyenes átfoglalást is. Ha egy utas az új korlátozás miatt nem tud repülni, de a járata a menetrend szerint üzemel, töröltetheti a jegyét, és törlési díj ellenében visszatérítést kérhet. A kormányrendelet szerint kedden ideiglenesen a teljes belső határon visszaáll a határellenőrzés is.