Orosz-amerikai kémtörténetről ír a The New York Times

Kimenekítették 2017-ben Oroszországból az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egy orosz ügynökét, aki most Washington környékén él, az amerikai kormány védelmét élvezve – jelentette hétfő éjjel a The New York Times című lap és az NBC televízió.