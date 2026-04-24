Óriási bajban az Electrolux, nem csak a magyarországi gyár került bajba, hatalmas leépítést jelentettek be - szakad az árfolyam
Az Electrolux részvényei pénteken csaknem negyedével estek, miután a háztartásigép-gyártó váratlan első negyedéves veszteségről számolt be, csupán pár órával azután, hogy egymilliárd dolláros részvénykibocsátást és észak-amerikai kínai riválisával, a Mideával, együttműködést jelentett be – írja a Reuters.
A fehéráru piacán egyszerre gyenge a kereslet és erős a verseny, ami miatt a vállalatok nem tudnak akkorát emelni az áraikon, mint amit megkövetel a működésük.
Az Electrolux is nehézségekkel küzd, szerkezetátalakítást hajt végre, és a nyereségesség javítása érdekében a prémium kategóriákra helyezi a hangsúlyt. A vállalat közölte, hogy a Mideával kötött együttműködés és a csütörtök késő este bejelentett külön intézkedések eredményeként 3000 munkahely szűnik meg.
A svéd cég az amerikai kereslet visszaesésével magyarázta az eredményromlást, amelyet részben a magasabb amerikai vámköltségek okoztak. Az üzemi eredmény így az egy évvel korábbi 452 millió svéd koronás nyereségről 266 millió svéd koronás (29 millió dolláros) veszteségbe fordult január és március között.
A részvény, amely már az idén is 5 százalékos mínuszban volt, a kereskedés elején 24 százalékot zuhant.
Az Electrolux által az eredményközlés előtt készített elemzői felmérés szerint a szakértők 280 millió svéd koronás nyereséget vártak.
A háztartásigép-gyártó, amelynek márkái közé a Frigidaire és az AEG is tartozik, azt közölte, hogy az értékesítés organikusan 12 százalékkal csökkent, ami az első negyedévben globálisan 0,5 százalékos árbevétel-visszaeséshez vezetett. Észak-Amerika a csoport árbevételének harmadát adja, és pont ez az a piac, ahol a vállalat évek óta küszködik.
A Whirlpool versenytársa az egész éves észak-amerikai piaci kilátását a korábbi „semlegestől negatívig” besorolásról „negatívra” rontotta a gyenge amerikai kereslet miatt.
Az Electrolux és a Midea közös gyártásba kezd, a svéd vállalat átalakítja stratégiáját
A piac zárása után csütörtökön az Electrolux bejelentette, hogy együttműködést tervez a Mideával a hűtő- és mosótermékek gyártásában, valamint kilencmilliárd svéd koronás részvénykibocsátást hajt végre az együttműködés és más szerkezetátalakítási intézkedések finanszírozására.
Yannick Fierling vezérigazgató csütörtökön elemzőknek azt mondta, hogy ezek a kezdeményezések megváltoztatják az Electrolux jövőjét: felgyorsítják a növekedést Észak-Amerikában, növelik a csoportszintű hatékonyságot és erősítik a mérleget.
A Citi elemzői szerint a részvénykibocsátás mérete meghaladja az Electrolux piaci értékének felét, ami rövid távon nyomás alá helyezheti a papírt.
Az SB1 Markets elemzője, Johan Eliason szintén úgy vélte, hogy a részvénykibocsátás rövid távon terhet jelenthet, akárcsak a vártnál gyengébb észak-amerikai negyedév. „De hosszú távon úgy gondolom, hogy ez a partnerség pozitív fejlemény lesz” – mondta a hírügynökségnek Eliason a Mideával kötött együttműködésről.
A kormány megpróbálja megmenteni a jászberényi Electrolux-gyárat
Mint lapunk is megírta, Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója arról adott tájékoztatást pénteken, hogy közbelépnek a gyár bezárása ellen.
A kormánybiztos emlékeztet, hogy a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 2024-ben, az Electrolux szintén bezárt nyíregyházi üzemére sikeresen talált egy új befektetőt. A svéd, hőszivattyúkat gyártó vállalat, a Qvantum azóta már a termelést is megkezdte és a korábbi Electrolux-dolgozók jelentős részét is átvette.
Joó István Facebook-posztja szerint
- HIPA megkezdte új befektető felkutatását a jászberényi üzemre is, erről telefonon egyeztettünk a vállalat vezetőivel és a település polgármesterével, Budai Lóránttal.
- A HIPA közreműködésével az elmúlt években közel 500 új munkahely jött létre Jászberényben 5 vállalat 44 milliárd forint értékű beruházása révén.
A Világgazdaság is megírta, hogy az Electrolux Group 2026 végéig leállítja a termelést jászberényi gyárában. A döntést a vállalat szerdai közleményében a kedvezőtlen piaci környezettel, a stagnáló kereslettel és az egyre élesebb árversennyel indokolta.