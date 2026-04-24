Irányt keres a forint a jegybanki cunami előtt
Nagy mozgásokat mutatott a forint árfolyama pénteken, a délelőtti órákban. Az euró jegyzése reggel kilenc óra után valamivel 366 forint alá is benézett, ám nem maradt sokáig ezen a szinten. Előbb visszatért 366,80 forint környékére, majd innen még feljebb vette az irányt 11 óra körül.
Irányt keres a forint
Kisvártatva átlépte 367 forintos lélektani határt, majd 12 óra után már 367,4 forint környékén járt, ahonnan 366,80 forintra ereszkedett vissza, azaz összességében minimális mértékben eddig erősödött a magyar fizetőeszköz.
A 364-es szint áttörése szignifikáns, a következő fontos akadály 369,51-nél látszik a grafikonon. A volatilitás magas maradhat, de az említett ellenállásig nincs érdemi szint
– írja az Equilor Befektetési Zrt.
A dollárral szemben is feljebb lépegetett a hazai deviza. A zöldhasú kora délután 313,60 forint alatt áll.
Az MBH Bank pedig azt emeli ki, hogy
a pénteki friss adatok szerint márciusban nőtt a foglalkoztatottság és csökkent a munkanélküliség idehaza.
Az első tavaszi hónapban 4 millió 646 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma a 15–74 év közötti munkaképes korú népesség körében, ami már látható elmozdulást jelent az év eleji többéves mélypontról. A munkanélküliek száma márciusban 12 ezer fővel 219 ezerre mérséklődött. Mivel a gazdaságilag aktívak száma 18 ezerrel javult, ezek eredőjeként a havi munkanélküliségi ráta 4,5 százalékot tett ki, ami kedvezőbb a piaci konszenzusnál.
Szintén fontos adat, hogy csütörtökön a rövid oldalon többnyire stagnáltak, a hosszú oldalon ugyanakkor emelkedtek a hozamok a hazai állampapírpiacon.
A 10 éves hozam 18 bázisponttal 6,10 százalékra emelkedett, így a hasonló futamidejű német benchmark papír felett 310 bázispontos felár látható.
Lehangoló adatok Németországból
Az euró-dollár devizapár eközben pénteken, az európai kereskedési szakaszban szűk sávban, 1,17 körül mozog, legutóbb 1,1695-nél járt. Az amerikai dollár összességében erős maradt, miközben a befektetők figyelme a jegybankok jövő héten esedékes döntéssorozatára irányul.
Az MNB keddi döntésén kívül a főbb globális központi bankok, köztük a japán, az amerikai, a brit jegybank és az Európai Központi Bank is a jövő héten jelentik be kamatdöntésüket.
A Fed és az EKB várhatóan változatlanul hagyja a kamatlábakat, és a további üléseken adatfüggő megközelítést követnek majd.
Mindkét központi bank valószínűleg figyelmeztetni fog az infláció emelkedésének kockázataira is az emelkedő magas olajárak miatt.
Sőt, az EKB kormányzótanácsának tagja, a litván központi bank elnöke, Gediminas Simkus szerdán kijelentette, hogy nem zárható ki az idei kamatemelés sem.
Kamatcsökkentésről viszont abszolút nem lehet szó április 30-án.
Idehaza viszont az elemzők szerint sor kerülhet egy újabb, óvatos 25 bázispontos kamatvágásra, de a tartás is benne van a pakliban. A márciusi infláció mértéke mindenesetre kedvezőbb volt a vártnál (1,8 százalék) és a forint is jó erőben van.
Délelőtt futott be az áprilisi IFO-index is, amely Németország legjelentősebb konjunktúramutatója. Az index a márciusi 86,3-ról áprilisban 84,4-re esett vissza,
ami a világjárvány óta a legalacsonyabb szint, és az ING Bank szerint azt jelenti, hogy Európa legnagyobb gazdasága egyértelműen krízis üzemmódba váltott vissza.