Nagy durranással indult a Pekingi Autóshow, a BYD autóiba is az Alibaba mesterséges intelligenciája kerül

Nagy feltűnést keltett a pénteken elstartolt 2026-os Pekingi Autóshown (április 24.–május 3.) az Alibaba bejelentése, amely szerint saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-modelljével, a Qwennel látják el több élvonalbeli autógyártó, köztük a BYD járműveit is a kínai piacon. A technológiai óriás ezek szerint már nemcsak az e-kereskedelemben, hanem a mobilitásban is az élre tör, nyomás alá helyezve versenytársait.

A BYD csoport bemutatta a Formula X sportkocsit is a Pekingi Autóshown / Fotó: AFP

Az iparágvezető BYD is az Alibaba partnere lett

A partnerek listáján a kínai autóipar legnagyobb nevei szerepelnek.

Az iparágvezető BYD,

a Geely,

a Li Auto

és a Volkswagen-SAIC közös vállalat

mind az Alibaba hangalapú mesterséges intelligenciáját fogja alkalmazni. A Qwen funkcionalitása pedig messze túlmutat majd az egyszerű navigációs utasításokon, az autók gyakorlatilag személyi asszisztenssé alakulnak át.

A sofőrök hangutasításokkal rendelhetnek majd ételt, foglalhatnak szállodai szobát, vásárolhatnak koncertjegyeket, de nyomon követhetik érkező csomagjaik státuszát is. Még a kifizetéseket is közvetlenül az autóból intézik.

Egy stagnáló elektromosautó-piacon ez az „életmód-integráció” komoly előnyt jelent a gyártók számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy kitűnjenek a mezőnyből, és új vásárlásokra ösztönözzenek.

Az Alibaba részvényei pénteken nagyjából 1 százalékkal, 131,8 hongkongi dollárra drágultak pénteken a hongkongi tőzsdén.

Az Alibaba persze nincs egyedül a piacon, javában zajlik a legintelligensebb beszédalapú mesterségesintelligencia-alkalmazások versenye.

Az Audi új elektromos SUV-ja, az AUDI E7X, amelyet kizárólag Kínára fejlesztettek, például a ByteDance „Doubao” MI-beszédmodelljének és egy másik kínai AI-fejlesztő, az iFlyTek speciális felismerő rendszereinek a kombinációját használja.

Az amerikai versenytárs, a Cadillac (General Motors) szintén a kínai ByteDance-szel lépett partnerségre, hogy a digitális felhasználói élményt a helyi szabványokhoz igazítsa a világ legnagyobb autópiacán.

Mi a helyzet Kínán kívül?

Kínán kívülre tekintve, eközben Volkswagen a globális piacon a ChatGPT hangmodellt – partnere, a Cerence segítségével – integrálja oktató, tervező (ID) modelljeibe, ám a magas árrésű e-kereskedelmi funkciók helyett konzervatív módon a járművezérlés és a tudáslekérdezések optimalizálására összpontosít.